Киян закликали перевірити запаси питної й технічної води

Київська міська державна адміністрація закликала мешканців столиці перевірити запаси питної та технічної води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні КМДА.

Росія продовжує обстріли української енергетики

У міській владі зазначили, що столиця проходить один із найскладніших опалювальних періодів. Комунальні служби та енергетики працюють без перерв. Водночас зберігається низька температура повітря. Це підвищує ризик нових ворожих атак по інфраструктурі.

Рекомендована добова норма становить 3 літри питної води. Для гігієни та приготування їжі радять мати 10–12 літрів технічної води.

Міська влада просить громадян заздалегідь подбати про резерв. Це допоможе уникнути труднощів у разі перебоїв із водопостачанням.

Служба енергетичної безпеки

Тим часом Київська міська рада планує реорганізувати одне з комунальних підприємств та затвердити статут комунального некомерційного підприємства "Служба енергетичної безпеки".

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, це не створення нової структури й на це не будуть витрачатися додаткові кошти.

За словами Кличка, єдиний відповідальний оператор буде займатися такими функціями:

формування та утримання маневреного фонду автономних джерел живлення;

забезпечення їхнього обліку, збереження та готовність до роботи;

оперативне розгортання генераторів на об'єктах, що залишилися без електропостачання;

діяльність в інтересах містян, а не з метою отримання прибутку.

Нагадаємо, атомні електростанції на підконтрольній уряду території все ще не відновили повноцінну роботу після масованого удару РФ по енергетиці 7 лютого.

