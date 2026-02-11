3 666 4
Громкий взрыв прогремел в Киеве: полиция сообщила, что взорвался автомобиль
Вечером 11 февраля в Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль. Перед этим в городе киевляне услышали громкий взрыв, прогремевший без объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным полиции, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы, которые выясняют обстоятельства взрыва. Также устанавливают информацию о пострадавших.
Причина взрыва
- Спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии "Суспільному" уточнил, что речь идет о взрыве газовой установки в автомобиле.
Отметим, что ранее местные телеграм-каналы писали, будто взорвался трансформатор. Также в соцсетях распространили фото дыма, который, как утверждается, виден в городе после взрыва.
