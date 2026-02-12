РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7670 посетителей онлайн
Новости Ракетная атака на Киев
7 929 7

РФ атаковала Киев баллистикой: последствия в трех районах, есть пострадавшие

Баллистический удар по Киеву: попадание в дома и нежилую застройку

Ночью враг атаковал Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты инфраструктуры столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Виталий Кличко и глава КГГА Тимур Ткаченко.

В Дарницком районе, предварительно, попадание в частный дом. В Голосеевском и Деснянском - в нежилую застройку.

Зафиксировано падение обломков рядом с жилыми домами в Дарницком районе.

Пострадавшие

По информации КГГА, по состоянию на 6.00 в столице двое пострадавших из-за российской атаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Громкий взрыв прогремел в Киеве: полиция сообщила, что взорвалась машина

Автор: 

Киев (26793) Воздушные атаки на Киев (945) баллистические ракеты (524)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нечисть кацапська
показать весь комментарий
12.02.2026 06:48 Ответить
немиті
показать весь комментарий
12.02.2026 07:01 Ответить
А трамп, як занімів, то волав, що дачу на валдаї Українці, нібито обстріляли, а тут ****** щодня наносить удари ракетами, по Києву, Дніпру, Запоріжжю,…. І трамп, як занімів, мабуть збирається розказати ЗМІ США про можливі введення ним санкцій!!! І так, цілий рік розповідає…
показать весь комментарий
12.02.2026 07:19 Ответить
Старий довбень Трампидло дрочить на ***** і хоче бути таким як цей півтораметровий дрищ.
показать весь комментарий
12.02.2026 08:26 Ответить
з трампа як з гуся вода і він чхати хотів на наші побажання. це його справа з ким дружити. і справа не в ньому. у нас свій вошдь і населення України, саме населення, має вигрібати за свій вибір. до речі, скоро знову вибір )))
показать весь комментарий
12.02.2026 09:36 Ответить
Треба сподіватись шо Верховний Головнокомандувач у відповідь атакував Москву. Масованно. Двущечками ракет ФлаМіндіч.
показать весь комментарий
12.02.2026 07:47 Ответить
Бахало будь здоров! Видать ракеты ПВО подвезли....
показать весь комментарий
12.02.2026 13:06 Ответить
 
 