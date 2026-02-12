РФ атаковала Киев баллистикой: последствия в трех районах, есть пострадавшие

Ночью враг атаковал Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты инфраструктуры столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Виталий Кличко и глава КГГА Тимур Ткаченко.

В Дарницком районе, предварительно, попадание в частный дом. В Голосеевском и Деснянском - в нежилую застройку.

Зафиксировано падение обломков рядом с жилыми домами в Дарницком районе.

Пострадавшие

По информации КГГА, по состоянию на 6.00 в столице двое пострадавших из-за российской атаки.

