В Киеве восстановлено электроснабжение 25 тыс. абонентов, без света остаются еще более 100 тыс.
По состоянию на 10 утра после ночной массированной атаки РФ энергетики в Киеве вернули свет 25 тысячам семей, однако без электроэнергии остаются еще более 100 тысяч.
Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Продолжаем ликвидировать последствия массированных атак. Работы продолжаются круглосуточно", - отметили в ДТЭК.
Как сообщалось, по состоянию на утро 12 января в результате ночной массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Одесской, Днепровской, Харьковской, Киевской областях и в столице, а также зафиксировано нарушение теплоснабжения потребителей в Киеве и Днепре.
В Киеве в результате повреждения объектов критической инфраструктуры почти 2600 столичных домов остались без тепла.
Удар по Киеву 12 февраля
В ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты инфраструктуры столицы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль