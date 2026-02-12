Євросоюз передав Києву вже 500 генераторів, - Кличко

До Києва прибула друга партія генераторів від Європейського Союзу. Загалом українська столиця отримала від ЄС вже 500 генераторів, які будуть заживлювати індивідуальні теплопункти в будинках.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Друга партія — ще 323 генератори від ЄС

"Київ отримав від Європейського Союзу другу партію — ще 323 генератори. Їх столиці передала комісарка ЄС з питань готовності, управління кризовими ситуаціями та рівності Аджа Лябіб, за участі першої заступниці міністра розвитку громад та територій України Альони Шкрум. Загалом Київ отримав від ЄС 500 автономних джерел живлення. Зокрема, 438 генераторів потужністю 20 кВт та 62 — по 22 кВт", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що автономні джерела живлення надані зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС – rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) при Генеральному директораті з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO). Поставки з резерву rescEU повністю фінансує ЄС та координує Європейська комісія.

Генератори спрямують на живлення теплопунктів

Кличко також розповів, як Київ використовує генератори від ЄС.

"Першу партію (177 генераторів), яка надійшла раніше, місто вже спрямувало для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість. Другу партію теж використовуватимуть переважно для живлення теплопунктів. Дякуємо європейським партнерам за цю вкрай необхідну допомогу в умовах енергетичної кризи в Україні та Києві!" - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко звернувся до іноземних партнерів із закликом допомогти Києву в подоланні надзвичайної ситуації, яка склалася через російські удари по критичній інфраструктурі столиці. Після цього українська столиця отримала понад дві сотні генераторів від Польщі, 30 генераторів – від Франції, 177 генераторів від ЄС, мобільну котельню та генератори від Копенгагена тощо.

Це обладнання одразу підключають до об’єктів критичної інфраструктури, соціальних закладів та житлових будинків, щоб якнайшвидше повернути людям воду, тепло та світло.

