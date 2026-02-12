Евросоюз уже передал Киеву 500 генераторов, - Кличко

В Киев прибыла вторая партия генераторов от Европейского Союза. Всего украинская столица получила от ЕС уже 500 генераторов, которые будут питать индивидуальные теплопункты в домах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вторая партия - еще 323 генератора от ЕС

"Киев получил от Европейского Союза вторую партию - еще 323 генератора. Их столице передала комиссар ЕС по вопросам готовности, управления кризисными ситуациями и равенства Аджа Лябиб при участии первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Алены Шкрум. Всего Киев получил от ЕС 500 автономных источников питания. В частности, 438 генераторов мощностью 20 кВт и 62 - по 22 кВт", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что автономные источники питания предоставлены из стратегического резерва средств гражданской защиты ЕС - rescEU через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) при Генеральном директоре по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи (DG ECHO). Поставки из резерва rescEU полностью финансирует ЕС и координирует Европейская комиссия.

Читайте также: Минэнерго показало объемы подключения распределенной генерации в регионах. Где установлено больше всего? ИНФОГРАФИКА

Генераторы направят на питание теплопунктов

Кличко также рассказал, как Киев использует генераторы от ЕС.

"Первую партию (177 генераторов), которая поступила ранее, город уже направил для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где есть такая возможность. Вторую партию тоже будут использовать преимущественно для питания теплопунктов. Спасибо европейским партнерам за эту крайне необходимую помощь в условиях энергетического кризиса в Украине и Киеве!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко обратился к иностранным партнерам с призывом помочь Киеву в преодолении чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за российских ударов по критической инфраструктуре столицы. После этого украинская столица получила более двухсот генераторов от Польши, 30 генераторов - от Франции, 177 генераторов от ЕС, мобильную котельную и генераторы от Копенгагена и т.д.

Это оборудование сразу подключают к объектам критической инфраструктуры, социальным учреждениям и жилым домам, чтобы как можно быстрее вернуть людям воду, тепло и свет.

Читайте также: Крупнейший покупатель столичной недвижимости во время войны приобретает участок под застройку на Крещатике. Там планировали построить небоскреб.