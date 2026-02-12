Евросоюз уже передал Киеву 500 генераторов, - Кличко
В Киев прибыла вторая партия генераторов от Европейского Союза. Всего украинская столица получила от ЕС уже 500 генераторов, которые будут питать индивидуальные теплопункты в домах.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Вторая партия - еще 323 генератора от ЕС
"Киев получил от Европейского Союза вторую партию - еще 323 генератора. Их столице передала комиссар ЕС по вопросам готовности, управления кризисными ситуациями и равенства Аджа Лябиб при участии первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Алены Шкрум. Всего Киев получил от ЕС 500 автономных источников питания. В частности, 438 генераторов мощностью 20 кВт и 62 - по 22 кВт", - сообщил Виталий Кличко.
Мэр отметил, что автономные источники питания предоставлены из стратегического резерва средств гражданской защиты ЕС - rescEU через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) при Генеральном директоре по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи (DG ECHO). Поставки из резерва rescEU полностью финансирует ЕС и координирует Европейская комиссия.
Генераторы направят на питание теплопунктов
Кличко также рассказал, как Киев использует генераторы от ЕС.
"Первую партию (177 генераторов), которая поступила ранее, город уже направил для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где есть такая возможность. Вторую партию тоже будут использовать преимущественно для питания теплопунктов. Спасибо европейским партнерам за эту крайне необходимую помощь в условиях энергетического кризиса в Украине и Киеве!" - подчеркнул Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко обратился к иностранным партнерам с призывом помочь Киеву в преодолении чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за российских ударов по критической инфраструктуре столицы. После этого украинская столица получила более двухсот генераторов от Польши, 30 генераторов - от Франции, 177 генераторов от ЕС, мобильную котельную и генераторы от Копенгагена и т.д.
Это оборудование сразу подключают к объектам критической инфраструктуры, социальным учреждениям и жилым домам, чтобы как можно быстрее вернуть людям воду, тепло и свет.
