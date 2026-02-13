Шмигаль: 20 МВт розподіленої генерації введені у столиці та області, найближчим часом очікуємо додаткові потужності

У Києві та області введені 20 МВт розподіленої генерації. Додаткові потужності очікуються найближчим часом.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з електропостачанням та теплопостачанням

Шмигаль розповів, що енергетики поступово відновлюють подачу світла та тепла. Відновлювальні роботи тривають, продовжується розбір завалів на зруйнованих об’єктах.

Втім ситуація з електропостачанням та теплопостачанням все ще складна. Над відновленням працюють понад 60 бригад електриків та 193 бригади тепловиків.

Розподілена генерація

"Нарощуємо потужність розподіленої генерації. Вже введені 20 МВт у столиці та області, найближчим часом очікуємо додаткові потужності. Усі установки мають працювати, а не просто стояти. Протягом цього тижня зі складів хабів Міненерго доставлено понад 190 тонн гуманітарної допомоги. Тільки за сьогодні Міненерго розподілило 115 тонн допомоги. Все обладнання вже їде в регіони", - розповів Шмигаль.

Допомога від партнерів

Урядовець розповів, що Україна очікує також на додаткові внески до Фонду підтримки енергетики, які анонсували Швеція, Єврокомісія, Данія, Німеччина. Загалом це понад 82,5 млн євро на закупівлю необхідного обладнання.

"Вже сьогодні Фонд підтримки енергетики України отримав 6 млн євро грантової підтримки від Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії", - додав міністр та подякував партнерам за підтримку.

