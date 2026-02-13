УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4528 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
1 616 16

Шмигаль: 20 МВт розподіленої генерації введені у столиці та області, найближчим часом очікуємо додаткові потужності

На Київщині ввели в експлуатацію 20 МВт нових потужностей

У Києві та області введені 20 МВт розподіленої генерації. Додаткові потужності очікуються найближчим часом.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація з електропостачанням та теплопостачанням

Шмигаль розповів, що енергетики поступово відновлюють подачу світла та тепла. Відновлювальні роботи тривають, продовжується розбір завалів на зруйнованих об’єктах.

Втім ситуація з електропостачанням та теплопостачанням все ще складна. Над відновленням працюють понад 60 бригад електриків та 193 бригади тепловиків.

Читайте також: Рашисти знову атакували енергетику Одеси: Руйнування надзвичайно серйозні

Розподілена генерація

"Нарощуємо потужність розподіленої генерації. Вже введені 20 МВт у столиці та області, найближчим часом очікуємо додаткові потужності. Усі установки мають працювати, а не просто стояти. Протягом цього тижня зі складів хабів Міненерго доставлено понад 190 тонн гуманітарної допомоги. Тільки за сьогодні Міненерго розподілило 115 тонн допомоги. Все обладнання вже їде в регіони", - розповів Шмигаль.

Читайте також: Через ворожі атаки є нові знеструмлення у шести областях, - "Укренерго"

Допомога від партнерів

Урядовець розповів, що Україна очікує також на додаткові внески до Фонду підтримки енергетики, які анонсували Швеція, Єврокомісія, Данія, Німеччина. Загалом це понад 82,5 млн євро на закупівлю необхідного обладнання.

"Вже сьогодні Фонд підтримки енергетики України отримав 6 млн євро грантової підтримки від Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії", - додав міністр та подякував партнерам за підтримку.

Читайте також: Після нічних обстрілів складна ситуація з електропостачанням на Одещині та Миколаївщині, - Свириденко

Автор: 

Київ (20716) Київська область (4591) енергетика (3802) Шмигаль Денис (4935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
13.02.2026 22:12 Відповісти
+5
Підключити б його до цієї генерації та торкнути струмом щоб менше базікав 🤬
показати весь коментар
13.02.2026 22:11 Відповісти
+4
Шмигаль і свириденко, тупо, але за гроші Українці, лобіювали і накупляли сонячних панелей у Китаї, а тепер, вони не можуть їх прилаштувати лохам!!
показати весь коментар
14.02.2026 01:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шмигаль це той що яйцями по 17 гр торгував?
показати весь коментар
13.02.2026 22:10 Відповісти
Шмигаль і свириденко, тупо, але за гроші Українці, лобіювали і накупляли сонячних панелей у Китаї, а тепер, вони не можуть їх прилаштувати лохам!!
показати весь коментар
14.02.2026 01:03 Відповісти
А всього лише і треба було, що повісити шмигаля на вірьовці, за такі наслідки для Українців, його сидіння за Регламентом КМУ, щоб гойдався і електрику виробляв….
показати весь коментар
14.02.2026 01:06 Відповісти
Підключити б його до цієї генерації та торкнути струмом щоб менше базікав 🤬
показати весь коментар
13.02.2026 22:11 Відповісти
показати весь коментар
13.02.2026 22:12 Відповісти
Так він генерує тільки роздратування
показати весь коментар
13.02.2026 22:15 Відповісти
це, гундосе ніщо вставляє палець у вухо, чи вже виймає?
показати весь коментар
13.02.2026 22:30 Відповісти
Таке як пальці сальні облизував, чи діставав шмат м'яса між зубів 😸
показати весь коментар
13.02.2026 22:37 Відповісти
Підключіть опу до генерації звідти щовечора виходять дуже потужні потужності
показати весь коментар
13.02.2026 22:14 Відповісти
А з верховної ради в світлі останніх подій ще й гази😸
показати весь коментар
13.02.2026 22:16 Відповісти
Чуєш, Шмигаль, а дай відповідь на питання: а ці мегавати забезпечені урядом і твоїм міністерством чи це допомога Києву (саме місту) від партнерів та інших країн/міст? І ще питання: інтеграція цих потужностей фінансується з бюджету держави чи з бюджету міста?
До речі: а КМУ компенсував Києву ті 8млрд, які забрав минулого року (і розпиляв на всяких міндічів), у зв'язку з критичною ситуацією в енергетиці столиці та області?
А про відповідальність попереднього Прем'єр-мініста (Шмигаль його прізвище) за не готовність енергосистем столиці (і України вцілому) цей перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України (Шмигаль його прізвище) запитати не хоче? А Наєма, який бив себе п'ятою в груди, про трирівневий захист енергооб'єктів ще у 2023-му він на цю "співбесіду" запросити не хоче?

По діям їхнім впізнаєте ви їх (с)
показати весь коментар
13.02.2026 22:22 Відповісти
Може досить вже базікати? Трепло ти гниле , ти що міністр енергетики?
показати весь коментар
13.02.2026 22:30 Відповісти
Подключите шмыгаля и правительство к Одесской линии электроэнергии.
И вы отдохнете от их *******.
показати весь коментар
13.02.2026 23:04 Відповісти
А куди заховали 1ГВт Зеоленского? Ще не пора потужно задіяти?
показати весь коментар
13.02.2026 23:50 Відповісти
Чудово !
Так , на всяк випадок , хто знає собівартість електроенергії , що виробляється цією розподіленою генерацією?
Враховуючи ВСІ складові , в т.ч. вартість газу НА РИНКУ.
показати весь коментар
14.02.2026 01:47 Відповісти
Газопоршневі і газотурбінні установки - майбутнє генерації 🔥!
показати весь коментар
14.02.2026 14:28 Відповісти
 
 