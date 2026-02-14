Є позитивна динаміка щодо відновлення електропостачання, - Шмигаль
Завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовам простежується позитивна динаміка у відновленні електропостачання.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, передає Цензор.НЕТ.
Позитивна динаміка
"Маємо позитивну динаміку по світлу завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовам", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що сьогодні в Києві протягом дня застосовувалися графіки до двох черг. На Київщині діють мінімальні черги.
Попереду похолодання
Водночас міністр наголосив, що потрібно обʼєктивно оцінювати ситуацію. Попереду прогнозується похолодання, яке збільшить навантаження на систему, а загроза нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою. Тому всі служби працюють у стані підвищеної готовності.
"Особливий акцент робимо на розвитку розподіленої газової генерації для покриття дефіциту. За добу на Київщині додали ще 9 МВт. Реалізація цих проєктів критично важлива для стійкості енерговузла столиці", - розповів Шмигаль.
Підтримка енергетики України
За словами Шмигаля, сьогодні вдалося домовитися про поставку трьох силових трансформаторів з Німеччини. Ще низка партнерів оголосили про наміри внести додаткові 13 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики.
Капітан Очевидність Енергетики
але у мене (Бориспільский рн Київська область) два стана - повне відключення і начебто є, але шо є, шо нема - має генератор працювати
168в - не працює нічого, крім освітлення