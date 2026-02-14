Є позитивна динаміка щодо відновлення електропостачання, - Шмигаль

Завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовам простежується позитивна динаміка у відновленні електропостачання.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позитивна динаміка

"Маємо позитивну динаміку по світлу завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовам", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що сьогодні в Києві протягом дня застосовувалися графіки до двох черг. На Київщині діють мінімальні черги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міненерго показало титанічну працю енергетиків, які крок за кроком повертають світло та тепло в домівки. ВIДЕО

Попереду похолодання

Водночас міністр наголосив, що потрібно обʼєктивно оцінювати ситуацію. Попереду прогнозується похолодання, яке збільшить навантаження на систему, а загроза нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою. Тому всі служби працюють у стані підвищеної готовності.

"Особливий акцент робимо на розвитку розподіленої газової генерації для покриття дефіциту. За добу на Київщині додали ще 9 МВт. Реалізація цих проєктів критично важлива для стійкості енерговузла столиці", - розповів Шмигаль.

Читайте: Росія пошкодила всі електростанції України, але система вистояла, - Зеленський

Підтримка енергетики України

За словами Шмигаля, сьогодні вдалося домовитися про поставку трьох силових трансформаторів з Німеччини. Ще низка партнерів оголосили про наміри внести додаткові 13 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики.

Читайте: Шмигаль: 20 МВт розподіленої генерації введені у столиці та області, найближчим часом очікуємо додаткові потужності