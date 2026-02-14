Є позитивна динаміка щодо відновлення електропостачання, - Шмигаль

Шмигаль про відновлення електропостачання

Завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовам простежується позитивна динаміка у відновленні електропостачання.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, передає Цензор.НЕТ.

Позитивна динаміка

"Маємо позитивну динаміку по світлу завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовам", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що сьогодні в Києві протягом дня застосовувалися графіки до двох черг. На Київщині діють мінімальні черги.

Попереду похолодання

Водночас міністр наголосив, що потрібно обʼєктивно оцінювати ситуацію. Попереду прогнозується похолодання, яке збільшить навантаження на систему, а загроза нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою. Тому всі служби працюють у стані підвищеної готовності.

"Особливий акцент робимо на розвитку розподіленої газової генерації для покриття дефіциту. За добу на Київщині додали ще 9 МВт. Реалізація цих проєктів критично важлива для стійкості енерговузла столиці", - розповів Шмигаль.

Підтримка енергетики України

За словами Шмигаля, сьогодні вдалося домовитися про поставку трьох силових трансформаторів з Німеччини. Ще низка партнерів оголосили про наміри внести додаткові 13 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики.

ще одне їбанько. зараз кацапи почитають, і трохи підправлять. чи там ракети закінчились за два-три тижні?
14.02.2026 20:09 Відповісти
після зими приходить весна, сонце світить поттужніше і нагріває повітряні маси....

Капітан Очевидність Енергетики

.
14.02.2026 20:15 Відповісти
акуеть, вот это ты капитан бл очевидность... Ниче щас кацапы подправят в Киеве это дело, не забудь рассказать про своего потужного вождя и его потужних корешей которые бабки загребли на энергетике, когда без света будем сидеть опять. А, и про опшное военную администрацию которой бабки выделили а они просрали все непонтяно куда. где там зелёный кент соплежуя нашего, тимурка киевский?(узбекистанский чи откуда оно там?)
14.02.2026 20:22 Відповісти
14.02.2026 20:09 Відповісти
14.02.2026 20:12 Відповісти
14.02.2026 20:15 Відповісти
14.02.2026 20:22 Відповісти
Військові адміністрації робота для своїх людей.Нічого не роблять ні за що не відповідають.Геніально!
14.02.2026 20:44 Відповісти
Може пиз**ди менше? Тобі зайнятися нічим, язика треба відрізати цьому треплу в окулярах.
14.02.2026 20:30 Відповісти
завтра буде краще ,головне говорити кожного дня
14.02.2026 20:41 Відповісти
***...."є динаміка".......плачу.....
14.02.2026 21:01 Відповісти
Динамік х...їв на зарплаті
14.02.2026 21:10 Відповісти
я не знаю за динаміку, що там оно таке
але у мене (Бориспільский рн Київська область) два стана - повне відключення і начебто є, але шо є, шо нема - має генератор працювати
168в - не працює нічого, крім освітлення
14.02.2026 21:12 Відповісти
Тобто слід чекати нових обстрілів, які регулярно відбувалися саме після таких заяв!
14.02.2026 21:15 Відповісти
Капець. Все в цих Зельоних має позитивну динаміку, але напрямок позитивний тільки в ще глибшу Дупу.
14.02.2026 21:30 Відповісти
"Маємо позитивну динаміку по світлу завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовам", - зазначив Шмигаль. ПОТЕПЛІЛО І В ЄС ,СВІТЛА БЕРУТЬ МЕНШЕ
