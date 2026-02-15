Зеленский после Мюнхена: Будут новые пакеты поддержки для Украины

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты поддержки для Украины от стран-партнеров.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина получит новые пакеты поддержки

"Уже в Киеве после двух очень насыщенных дней на Мюнхенской конференции по безопасности. Было много встреч, самое важное – будут новые пакеты поддержки для Украины. Главное – ракеты для ПВО, для защиты от баллистики. Это вопрос номер один на протяжении всей этой зимы, вы об этом знаете", – заявил президент.

Он отметил, что "мы говорили об этом в Мюнхене фактически с каждым лидером, который нам может действительно помочь".

"Также с Марко Рубио, американским госсекретарем. Надеемся, что договоренности сработают так, как нужно. ПВО – это ежедневная потребность", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Программа PURL отвечает за 90% потребностей Украины в ракетах ПВО. В этом году нужно около $15 млрд, - Сибига

Поддержка от Германии

Кроме этого, глава государства поблагодарил Германию за совместное производство дронов.

"Я еще раз благодарю Германию: есть наше новое производство ударных дронов, будем расширять в дальнейшем именно такие вещи – совместные разработки, совместные производства, общеевропейские программы и финансовые инструменты", – добавил президент.

Читайте также: Путин не в тюрьме – это самый большой компромисс, на который уже пошел мир, - Зеленский