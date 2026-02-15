РУС
Новости Помощь Украине от Европы
534 8

Зеленский после Мюнхена: Будут новые пакеты поддержки для Украины

Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи для Украины

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты поддержки для Украины от стран-партнеров.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Украина получит новые пакеты поддержки

"Уже в Киеве после двух очень насыщенных дней на Мюнхенской конференции по безопасности. Было много встреч, самое важное – будут новые пакеты поддержки для Украины. Главное – ракеты для ПВО, для защиты от баллистики. Это вопрос номер один на протяжении всей этой зимы, вы об этом знаете", – заявил президент.

Он отметил, что "мы говорили об этом в Мюнхене фактически с каждым лидером, который нам может действительно помочь".

"Также с Марко Рубио, американским госсекретарем. Надеемся, что договоренности сработают так, как нужно. ПВО – это ежедневная потребность", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Программа PURL отвечает за 90% потребностей Украины в ракетах ПВО. В этом году нужно около $15 млрд, - Сибига

Поддержка от Германии

Кроме этого, глава государства поблагодарил Германию за совместное производство дронов.

"Я еще раз благодарю Германию: есть наше новое производство ударных дронов, будем расширять в дальнейшем именно такие вещи – совместные разработки, совместные производства, общеевропейские программы и финансовые инструменты", – добавил президент.

Читайте также: Путин не в тюрьме – это самый большой компромисс, на который уже пошел мир, - Зеленский

Европа (754) Зеленский Владимир (23705) ПВО (890) помощь (907)
стендапер закінчив виступ у Мюнхені з очікуваним результатом - миру не буде, вступу в ЄС не буде. Будуть пакети
15.02.2026 21:00 Ответить
Зеленський після Мюнхена: Будуть нові пакети підтримки для України.
Які пакети?
Поліетиленові?
Чорний Hugo Boss на 20 кг; синій BMW на 25 кг і фіолетовий Springfield на 5 кг?
15.02.2026 21:03 Ответить
Мусорный на 1,5куб.
15.02.2026 21:16 Ответить
будуть пакети для покійників, жерт рашистського кровопивці...
15.02.2026 21:28 Ответить
Єдиний пакет який врятує Україну, це пакет тобі на голову і на єшафот.
15.02.2026 21:19 Ответить
Тебе с таким лицом пакетов никто не даст
15.02.2026 21:21 Ответить
значит будем воевать до последнего
15.02.2026 21:30 Ответить
Ти своїм дурнуватим язиком міг зірвати цю допомогу. Добре, що партнери вже зрозуміли, що ти залишився квартальним дурником і не реагують на дурниці, які ти несеш!
