Зеленський після Мюнхена: Будуть нові пакети підтримки для України

Президент Володимир Зеленський анонсував нові пакети підтримки для України від країн-партнерів.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Україна отримає нові пакети підтримки

"Уже в Києві після двох дуже насичених днів на Мюнхенській безпековій конференції. Багато було зустрічей, найважливіше – будуть нові пакети підтримки для України. Головне – ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом усієї цієї зими, ви про це знаєте", - заявив президент.

Він зазначив, що "ми говорили про це в Мюнхені фактично з кожним лідером, який нам може дійсно допомогти".

"Також з Марко Рубіо, американським держсекретарем. Сподіваємось, що домовленості спрацюють так, як потрібно. ППО – це щоденна потреба", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Програма PURL відповідає за 90% потреб України в ракетах ППО. Цього року потрібно близько $15 млрд, - Сибіга

Підтримка від Німеччини

Крім цього, очільник держави подякував Німеччині за спільне виробництво дронів.

"Я дякую ще раз Німеччині: є наше нове виробництво ударних дронів, будемо розширювати надалі саме такі речі – спільні розробки, спільні виробництва, загальноєвропейські програми та фінансові інструменти", - додав президент.

Читайте також: Путін не у в’язниці – це найбільший компроміс, на який вже пішов світ, - Зеленський

Європа Зеленський Володимир ППО допомога
стендапер закінчив виступ у Мюнхені з очікуваним результатом - миру не буде, вступу в ЄС не буде. Будуть пакети
15.02.2026 21:00 Відповісти
Зеленський після Мюнхена: Будуть нові пакети підтримки для України.
Які пакети?
Поліетиленові?
Чорний Hugo Boss на 20 кг; синій BMW на 25 кг і фіолетовий Springfield на 5 кг?
15.02.2026 21:03 Відповісти
Мусорный на 1,5куб.
15.02.2026 21:16 Відповісти
будуть пакети для покійників, жерт рашистського кровопивці...
15.02.2026 21:28 Відповісти
Єдиний пакет який врятує Україну, це пакет тобі на голову і на єшафот.
15.02.2026 21:19 Відповісти
Тебе с таким лицом пакетов никто не даст
15.02.2026 21:21 Відповісти
значит будем воевать до последнего
15.02.2026 21:30 Відповісти
Ти своїм дурнуватим язиком міг зірвати цю допомогу. Добре, що партнери вже зрозуміли, що ти залишився квартальним дурником і не реагують на дурниці, які ти несеш!
15.02.2026 21:58 Відповісти
 
 