Зеленський після Мюнхена: Будуть нові пакети підтримки для України
Президент Володимир Зеленський анонсував нові пакети підтримки для України від країн-партнерів.
Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже в Києві після двох дуже насичених днів на Мюнхенській безпековій конференції. Багато було зустрічей, найважливіше – будуть нові пакети підтримки для України. Головне – ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом усієї цієї зими, ви про це знаєте", - заявив президент.
Він зазначив, що "ми говорили про це в Мюнхені фактично з кожним лідером, який нам може дійсно допомогти".
"Також з Марко Рубіо, американським держсекретарем. Сподіваємось, що домовленості спрацюють так, як потрібно. ППО – це щоденна потреба", - наголосив Зеленський.
Підтримка від Німеччини
Крім цього, очільник держави подякував Німеччині за спільне виробництво дронів.
"Я дякую ще раз Німеччині: є наше нове виробництво ударних дронів, будемо розширювати надалі саме такі речі – спільні розробки, спільні виробництва, загальноєвропейські програми та фінансові інструменти", - додав президент.
