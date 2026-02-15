Зеленський після Мюнхена: Будуть нові пакети підтримки для України.

Президент Володимир Зеленський анонсував нові пакети підтримки для України від країн-партнерів.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна отримає нові пакети підтримки

"Уже в Києві після двох дуже насичених днів на Мюнхенській безпековій конференції. Багато було зустрічей, найважливіше – будуть нові пакети підтримки для України. Головне – ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом усієї цієї зими, ви про це знаєте", - заявив президент.

Він зазначив, що "ми говорили про це в Мюнхені фактично з кожним лідером, який нам може дійсно допомогти".

"Також з Марко Рубіо, американським держсекретарем. Сподіваємось, що домовленості спрацюють так, як потрібно. ППО – це щоденна потреба", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Програма PURL відповідає за 90% потреб України в ракетах ППО. Цього року потрібно близько $15 млрд, - Сибіга

Підтримка від Німеччини

Крім цього, очільник держави подякував Німеччині за спільне виробництво дронів.

"Я дякую ще раз Німеччині: є наше нове виробництво ударних дронів, будемо розширювати надалі саме такі речі – спільні розробки, спільні виробництва, загальноєвропейські програми та фінансові інструменти", - додав президент.

Читайте також: Путін не у в’язниці – це найбільший компроміс, на який вже пішов світ, - Зеленський