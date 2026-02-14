Програма PURL відповідає за 90% потреб України в ракетах ППО. Цього року потрібно близько $15 млрд, - Сибіга

Україна вітає нещодавні внески союзників у межах програми PURL, яка покриває 90% потреб України в ракетах ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на міністерському засіданні країн Групи семи та України на полях 62-ї Мюнхенської безпекової конференції.

Так, Сибіга зауважив, що за наявності достатньої протиповітряної оборони України потреба в енергетичній підтримці була б меншою.

"Ми вітаємо нещодавні внески союзників в межах програми PURL, яка відповідає за 90 відсотків потреб України в ракетах ППО. Вкрай важливо продовжувати це фінансування. Цього року потребуємо близько 15 мільярдів доларів", - зазначив він.

Міністр закликав союзників посилити тиск на Росію, зокрема запровадити повну заборону на в’їзд до Європи, США, Канади, Японії та інших країн для учасників російської агресії проти України - військових, ветеранів та членів їхніх сімей.

Терор РФ проти критичної інфраструктури України

Також глава МЗС поінформував партнерів про посилений терор Росії проти української цивільної критичної інфраструктури на тлі сильних морозів. З

За словами міністра, внаслідок ворожих атак мільйони людей залишаються без електроенергії, опалення та води.

"Якщо порівняти два графіки - російські удари по енергетиці та температурні показники, - вони чітко синхронізовані. Падіння температури супроводжується зростанням атак. Це навмисна стратегія Росії", - наголосив Сибіга.

Він заявив, що кожен такий удар Росії підриває дипломатію та мирні зусилля. За його словами, Путін безуспішно намагається зламати дух українського народу цими ударами, оскільки РФ не досягає цілей на полі бою.

Програма PURL

PURL - це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з: