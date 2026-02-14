Зеленський та Рютте обговорили розвиток програми PURL

Президент України Володимир Зеленський із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорили наповнення програми PURL та її подальший розвиток.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна надзвичайно цінує внесок кожної держави. Розраховуємо на подальше наповнення цієї ініціативи, яка дає змогу купувати ракети для систем ППО. Говорили і про співпрацю з партнерами для посилення можливостей нашої країни захищати життя та відкриття спільних оборонних підприємств у Європі.



Дякую Марку за зустріч і постійну підтримку. Вдячний за продуктивну зустріч у форматі "Рамштайн" - партнери підтвердили виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги. І це дуже вагомо", - зауважив глава держави.

Що передувало?

Раніше Зеленський розповідав, що Рютте розпочинає та закінчує будь-яку розмову з лідерами ЄС закликами щодо підтримки програми PURL.

Програма PURL

PURL - це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракетами для систем Patriot,

боєприпасмами для HIMARS,

іншим важливим американським озброєнням.

