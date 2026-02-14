УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10181 відвідувач онлайн
Новини Програма PURL
400 1

Зеленський та Рютте обговорили розвиток програми PURL

зеленський та рютте

Президент України Володимир Зеленський із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорили наповнення програми PURL та її подальший розвиток.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Україна надзвичайно цінує внесок кожної держави. Розраховуємо на подальше наповнення цієї ініціативи, яка дає змогу купувати ракети для систем ППО. Говорили і про співпрацю з партнерами для посилення можливостей нашої країни захищати життя та відкриття спільних оборонних підприємств у Європі.

Дякую Марку за зустріч і постійну підтримку. Вдячний за продуктивну зустріч у форматі "Рамштайн" - партнери підтвердили виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги. І це дуже вагомо", - зауважив глава держави.

Що передувало?

Раніше Зеленський розповідав, що  Рютте розпочинає та закінчує будь-яку розмову з лідерами ЄС закликами щодо підтримки програми PURL.

Програма PURL

PURL - це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

  • ракетами для систем Patriot,

  • боєприпасмами для HIMARS,

  • іншим важливим американським озброєнням.

Також читайте: США чинять достатній тиск на Росію. - Рютте

Автор: 

Зеленський Володимир (27822) Рютте Марк (692)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рютте все розуміє Йому важко спілкуватися з клованом.
показати весь коментар
14.02.2026 16:39 Відповісти
 
 