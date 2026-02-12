США чинять достатній тиск на Росію. - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що звинувачення у недостатньому тиску США на Росію є несправедливими. За його словами, Вашингтон продовжує санкційний тиск і постачання зброї Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це генсек заявив журналістам перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Саме твердження у питанні несправедливе. США чинять різний тиск на Росію, як це роблять і європейці – через пакети санкцій… Подивіться, що відбувається з Лукойлом, Роснафтою та іншими", – сказав Рютте, зазначивши, що США продовжують надавати Україні критично важливу зброю через ініціативу PURL.

Генсек підкреслив, що присутній на засіданні заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, послідовно виступає за зміцнення оборонних спроможностей європейських союзників.

Провідна роль Вашингтона у мирних переговорах

"Є лише одна країна, найпотужніша нація на Землі, США, яка може це зробити під керівництвом президента Трампа, подолати глухий кут з Путіним, розпочати мирний процес", – сказав Рютте, додавши, що США роблять "саме те, що нам потрібно, коли йдеться про Україну".

Генсек також нагадав про "гарні новини" від британського міністра оборони Джона Гілі, який оголосив про виділення пів мільярда фунтів стерлінгів на протиповітряну оборону в межах як двосторонньої допомоги, так і програми PURL.

"Українці непохитні, вони воюють, але ракети продовжують уражати їхню цивільну інфраструктуру та мирних жителів", – сказав Рютте.

