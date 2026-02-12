США чинять достатній тиск на Росію. - Рютте

Рютте відкинув закиди щодо слабкого тиску США на РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що звинувачення у недостатньому тиску США на Росію є несправедливими. За його словами, Вашингтон продовжує санкційний тиск і постачання зброї Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це генсек заявив журналістам перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Саме твердження у питанні несправедливе. США чинять різний тиск на Росію, як це роблять і європейці – через пакети санкцій… Подивіться, що відбувається з Лукойлом, Роснафтою та іншими", – сказав Рютте, зазначивши, що США продовжують надавати Україні критично важливу зброю через ініціативу PURL.

Генсек підкреслив,  що присутній на засіданні заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі,  послідовно виступає за зміцнення оборонних спроможностей європейських союзників.

Провідна роль Вашингтона у мирних переговорах

"Є лише одна країна, найпотужніша нація на Землі, США, яка може це зробити під керівництвом президента Трампа, подолати глухий кут з Путіним, розпочати мирний процес", – сказав Рютте, додавши, що США роблять "саме те, що нам потрібно, коли йдеться про Україну".

Генсек також нагадав про "гарні новини" від британського міністра оборони Джона Гілі, який оголосив про виділення пів мільярда фунтів стерлінгів на протиповітряну оборону в межах як двосторонньої допомоги, так і програми PURL.

"Українці непохитні, вони воюють, але ракети продовжують уражати їхню цивільну інфраструктуру та мирних жителів", – сказав Рютте.

Москалі і не здогадуються що на них хтось тисне окрім ЗСУ
12.02.2026 13:09 Відповісти
Це він про тиск який створює язик трампона на дупу х..ла?
12.02.2026 13:10 Відповісти
Ще коли в Київ приїзжав видався мені хитрим щуром. За напускною серйозністю ховає своє боягузтво. Рютте нічим в історію не увійде, а міг би…
12.02.2026 13:16 Відповісти
если не брать близко к сердцу,страх,бомбежки то всё идет для всех кроме Украины хорошо..
Впереди жопа россии..
Украине уже жопа- но деньги на вВосстановление дадут..
как потом с этим жить когда выживем..и то не все.
12.02.2026 21:00 Відповісти
У США просто немає більше карт, щоб тиснути на рф.
12.02.2026 13:12 Відповісти
12.02.2026 13:28 Відповісти
Минулий дурень, начальник НАТО, тільки повторював "йес містер президент оф Америка, йес, йес". А цей креативний, лиже з аганьком.
12.02.2026 13:17 Відповісти
Казки бабусі Орини !
12.02.2026 13:27 Відповісти
США проголосували за виділення 800 мільйонів доларів на 2 роки. А Байден, за заявою трампа, нам виділив 300 мільярдів. Якщо враховувати тільки об'єктивні сухі цифри, то трамп виходить в 375 разів гірше Байдена допомагає нам.
12.02.2026 13:30 Відповісти
Які ви м'якенькі, пане Рютте!
12.02.2026 13:34 Відповісти
Рютте треба хоч інколи язика витягувати з дупи "папочкі Трампа". треба ж зуби чистить
12.02.2026 13:38 Відповісти
В чому достатній ,на твій погляд,? Чим міряв?
12.02.2026 13:50 Відповісти
Ржавий Трамп роздав свої карти Путіну, він же *****, дав козир, тим самим бий Україну без перерви, якщо ЗЕ не йде на поступки. Ми будемо створювати дитячий тиск, як і дитячі санкції, ось чому йде затягування місяцями ібучих, інакше не назвати раундів... Слово раунд вже стало відомим як новий кривавий обстріл, гинути мирні люди, діти, старі, руйнування. Невже не доходить, що ***** клав на ваші мукання за столом переговорів..
12.02.2026 13:56 Відповісти
"...США роблять "саме те, що нам потрібно, коли йдеться про Україну" - і не збрехав же ж...
Випадково ляпнув правду.
12.02.2026 14:21 Відповісти
Тиск язика Хрютте на анус Трампа не те що достатній - він насправді видатний!
12.02.2026 14:24 Відповісти
Який же це тиск?Після зустрічі *****- Трамп,терор проти цивільних в Україні тільки посилився, а США цього якось не замічають.Якби такий був тиск щоб через місяць вже не ніжки Буша (їх би перейменували),а ніжки Трампа запросили на болоті.
12.02.2026 15:21 Відповісти
Достатній тиск 😲 ?!... 😄🤣😂
12.02.2026 15:54 Відповісти
Яким тонометром вимірював,Рютте? Ти що показує розмір твоєї зарплати?
12.02.2026 15:55 Відповісти
Чтобы россия Уважала Украину как переговорщика та должна показать Силу в Понимании рф- взорвать мирные города,обстрелять москву,затерроризировать пограничные города.
Пока этого нет в понимании россиян мы слабые..
12.02.2026 17:06 Відповісти
 
 