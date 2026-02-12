США оказывают достаточное давление на Россию, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обвинения в недостаточном давлении США на Россию являются несправедливыми. По его словам, Вашингтон продолжает санкционное давление и поставки оружия Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом генсек заявил журналистам перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Само утверждение в этом вопросе несправедливо. США оказывают различное давление на Россию, как это делают и европейцы – через пакеты санкций... Посмотрите, что происходит с Лукойлом, Роснефтью и другими", – сказал Рютте, отметив, что США продолжают предоставлять Украине критически важное оружие через инициативу PURL.

Генсек подчеркнул, что присутствующий на заседании заместитель министра обороны США Элбридж Колби последовательно выступает за укрепление оборонных возможностей европейских союзников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте: Европейские государства самостоятельно решают вопрос диалога с РФ

Ведущая роль Вашингтона в мирных переговорах

"Есть только одна страна, самая мощная нация на Земле, США, которая может это сделать под руководством президента Трампа, преодолеть тупик с Путиным, начать мирный процесс", – сказал Рютте, добавив, что США делают "именно то, что нам нужно, когда речь идет об Украине".

Генсек также напомнил о "хороших новостях" от британского министра обороны Джона Гилли, который объявил о выделении полумиллиарда фунтов стерлингов на противовоздушную оборону в рамках как двусторонней помощи, так и программы PURL.

"Украинцы непоколебимы, они воюют, но ракеты продолжают поражать их гражданскую инфраструктуру и мирных жителей", – сказал Рютте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотят превратить НАТО в "НАТО 3.0", которое не будет основано на зависимости, - Пентагон