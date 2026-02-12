США хотят превратить НАТО в "НАТО 3.0", которое не будет основано на зависимости, - Пентагон

В Пентагоне хотят модернизации НАТО, чтобы Альянс базировался на партнерстве вместо зависимости.

Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенных Штатов Элбридж Колби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что известно

"В 2025 году благодаря лидерству президента (Дональда Трампа) и лидерству генсека (Марка Рютте) произошло переосмысление и появилась настоящая искренняя преданность идее того, чтобы Европа возглавила конвенционную оборону НАТО", - отметил Колби.

Он сказал, что в определенном смысле этот процесс "является настоящим возвращением к "НАТО 1.0" – серьезному Альянсу, сосредоточенному на обороне и сдерживании.

"В этом году у нас есть хорошее послание: пришло время выступать вместе, быть прагматичными, сосредоточиться на том виде гибкого реализма, на котором основаны и который реально демонстрируют Стратегия национальной безопасности и Стратегия национальной обороны США", - сказал заместитель главы Пентагона.

"У нас есть действительно прочная основа для совместной партнерской работы, но превращая НАТО в своего рода "НАТО 3.0", основанное на партнерстве, а не на зависимости, и являющееся настоящим возвращением к тому, для чего НАТО предназначалось изначально", - добавил Колби.

