США хотят превратить НАТО в "НАТО 3.0", которое не будет основано на зависимости, - Пентагон
В Пентагоне хотят модернизации НАТО, чтобы Альянс базировался на партнерстве вместо зависимости.
Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенных Штатов Элбридж Колби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Что известно
"В 2025 году благодаря лидерству президента (Дональда Трампа) и лидерству генсека (Марка Рютте) произошло переосмысление и появилась настоящая искренняя преданность идее того, чтобы Европа возглавила конвенционную оборону НАТО", - отметил Колби.
Он сказал, что в определенном смысле этот процесс "является настоящим возвращением к "НАТО 1.0" – серьезному Альянсу, сосредоточенному на обороне и сдерживании.
"В этом году у нас есть хорошее послание: пришло время выступать вместе, быть прагматичными, сосредоточиться на том виде гибкого реализма, на котором основаны и который реально демонстрируют Стратегия национальной безопасности и Стратегия национальной обороны США", - сказал заместитель главы Пентагона.
"У нас есть действительно прочная основа для совместной партнерской работы, но превращая НАТО в своего рода "НАТО 3.0", основанное на партнерстве, а не на зависимости, и являющееся настоящим возвращением к тому, для чего НАТО предназначалось изначально", - добавил Колби.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ці хандони теж "виступають разом" із НАТО?
японці вкладають у південнокорейське впк усі свої мізки, технології, ресурси
и в чем это дармоедство? можете назвать хоть один случай, где в рамках нато действовали только сша, а остальные наблюдали?
нато это оборонный союз для стран, входящих в этот союз, а не союз для проведения военных операций на территориях других стран, это записано в уставе нато. миссия в ливии была делом добровольного участия, а необязательного, как и афганистан. недовольство сша сокращениями оборонных бюджетов вызвано желанием сша продавать больше оружия и зарабатывать, соответственно, на этом больше. и ничем другим это не подтверждено, нато не проводило ни одной совместной операции согласно своему уставу. количество и кодификацию вооружения могут продиктовать только реальные обстоятельства, всё остальное это гипотетические предположения. это, конечно, не значит, что вооружения должно быть мало, но и не значит, что его надо закупать и консервировать потому, что сша хочет больше продать. насчет разведданных согласен, но не думаю, что сша сами не хотели бы быть в этом ведущей страной. на прошлом, и пока еще на этом этапе, распределения сил в нато дают сша преимущества в принятии решений, условий и в планировании, приемлемых и выгодных самим сша. при полном паритете, если таковой случится, у сша этого уже не будет. я не сторонник каких-либо теорий заговоров, но думаю, что возня вокруг нато сейчас имеет совсем другие цели, кроме желания сша больше продать, это остается неизменным.
откуда вы это взяли? как раз наоборот, жалуются, что не покупают, а хотят больше своего производить. "США выражают ЕС недовольство планами покупать европейское оружие"
ссылки сами найдете. и о каком привидении под капельницей вы говорите? европейская экономика находится на третьем месте, а евро является второй наиболее торгуемой валютой в мире после доллара. предпочитаете нарративы трампа, что сша всех кормят? экономика - наука достаточно точная, если куда-то пришло, значит откуда-то ушло, и наоборот. в протвном случае - судьба зимбабве. я не наблюдаю в европе на это даже намеков, при том, что она на себе еще и целую страну в состоянии войны содержит. от сша этого не наблюдается.
"Нащо такі союзники , якщо участь від них мінімальна, напали на когось , а потім "рятуйте"
участь в чем? есть примеры? это всё демагогия, пока не доказано обратное реальной ситуацией.
невозможно решить проблему когда ее нет. проблемы решаются по мере их поступления. быть готовым надо, но насколько и как, всегда останется в предполагаемом состоянии, но это состояние не должно определяться желанием побольше продать и побольше заработать.
В стратегії США
https://media.defense.gov/2026/Jan/23/2003864773/-1/-1/0/2026-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY.PDF?hl=en-US
Тобто США вимагають від европи збільшити свій вплив на безпеку в Європі , щоб США могли концентруватися на своїх цілях, це звичайний поділ відповідальності. Тобто якби штатам було необхідно зберегти важілі впливу , то вони б залишалися в Європі. Вони змінюють пріорітети і це те, що дає їм можливість рухатись вперед.
Економіка , яку я згадав , це економіка США, а не европи , це ви читаєте поміж рядків.
Слабкість країн партнерів була розкритикована
https://www.nytimes.com/2011/06/11/world/europe/11gates.html?hl=en-US а потім і підтверджена на початку 22 року , коли тільки втручання США змогло переконати союзників в наданні озброєння і підтримці України.
На рахунок бажання Lockheed Martin/Raytheon і тп заробити , то не плутайте їх з офіційною позицією США і Вашингтону, яка звісно враховує інтереси компаній, але ставить національні інтереси вище за короткочасний прибуток. Той же Raytheon в партнерстві з MBDA Germany, просто чекає , коли европа хоч щось почне купувати , але ніхто щось не поспішає, або обирають альтернативи ( ви правда перекрутили трохи моє повідомлення, бо я і слова не сказав , що ця зброя повинна бути Европейської походження) . США вимагають від союзників стати сильними зараз , а не чекати , доки вони там доведуть до пуття свої розробки .
Проблеми не вирішуються по мірі надходження, накопичуються і призводять до перекладання відповідальності , як трапилось з нами в 22 році.
https://www.nytimes.com/2022/04/26/world/europe/lloyd-austin-ukraine-contact-group.html , саме США зробили все , а европа тільки кліпала очима.
я не вижу приоритетов в том, что сша завуалированным образом отказываются от союзничества. отказ в поддержке, пошлины, претензии на территории - это, по-вашему, новый этап в союзнических отношениях? лично вас такие отношения устроили бы? если сша не важны рычаги влияния, то что тогда значит "рухатись вперед", это куда , с кем, и для чего? чем меньше у вас союзников, тем меньше с вами считаются, вот это и есть "як трапилось з нами в 22 році". если до сейчас сша считались гегемоном в мире, то отказавшись от этого, какая цель "рухатись вперед"? при движении вперед цели повышают, если цели понижают, то это не движение вперед. сша движутся к политике изоляционизма, как было до вмм, это может поднять уровень жизни американцев, отказавшись от внешних обязательств можно направить средства на внутренний рынок, но можно, как это уже было, получить и кризис как во времена великой дипрессии, поскольку при такой политике международный рынок не будет считать вас основным игроком, а экономика развитых стран ну уж очень заточена под экспорт. и не путайте сша 2022 года с сша 2025, именно президенство трампа вызвало дискусси о роли сша, и нашу дискуссию в том числе.
"не плутайте їх з офіційною позицією США і Вашингтону, яка звісно враховує інтереси компаній, але ставить національні інтереси вище за короткочасний прибуток"
вы это серьезно? трамп прямым текстом сказал, что его интересуют только деньги. что такое национальные интересы и кому они нужны, если вы уходите от международных процессов? если вас там нет, кому вы будете ими тыкать? и что такое национальные интересы по мнению трампа? кроме "меньше платить, больше получать" он ничего не озвучивал. да и официальной позицию сша можно назвать с натяжкой, на этом этапе это позиция администрации трампа, и эта администрация, мягко говоря, совсем не выглядит мудрой, там на посадах тоже "профессионалы" как и в ОПе зе, чего только переговорощик "зять" стоит. вот в этом проблема того, что происходит, в тяге к славе, личных амбициях и наживе, а не в национальных интересах.
у вас своя точка зрения, у меня своя, думаю мы спорить особо не будем, да и незачем.
не здатні, но война не в западной европе, а в Украине, которая является европой только географически, слабо интегрированной в нее экономически и политически, и какой бы нато не была, на момент начала войны существовала, и у европы не было повода беспокоиться, и, уверен, пуйло не строил по отношению к европе никаких планов, не выгодно, да и вся кремлевская шелупонь там околачивалась. нарративы, что пуйло попрет на европу такое себе, для подбадривания. помощь Украине от европы это личное ее решение, возможно даже необходимое, но основанное не на обязательности, никаких обязательств не было, могли бы и дальше с пуйлом торговать, но декларируемые принципы этого не позволили. и здесь тоже был расчет на сша как основного гаранта мирового порядка, но сша, прикрываясь, как вы говорите, национальными интересами, тупо кинули, и уже не впервый раз. это не претензии к сша с моей стороны, они вольны поступать как хотят, и насколько позволяет совесть, это поросто констатация того, что вижу я. национальными интересами правильнее и удобнее заниматься после решения глобальной проблемы, особенно если результат позитивный, а не уходить от проблемы под видом собственных дел.
почему не мають? я как раз написал, то что есть на данный момент, это их решение.
"Про допомогу від европи Україні так взагалі , яке ще особисте рішення?"
а чьё это решение? были какие-то обязательства? и готова европа к вызовам или нет, это тоже ее дело. с чего вы взяли, что я вам что-то доказываю, мне казалось мы просто дискутируем. и дело не в донорстве сша, а в их возможностях, политических и санкционных. и в чем заключалось донорство сша для союзников? донорство предполагает передачу чего-либо, чаще всего бесплатно, от донора к реципиенту. и "щось міняти" это что? грозить союзникам, вводить им пошлины и в то же время водить хороводы со стратегическим противником?
менять наверняка надо многое, но логика должна быть логичной.
логика в том, что при паритете, которого сша хотят от европы, союзничества не бывает. союз это объединение зависимых друг от друга сторон в достижении общей цели. паритетные стороны не союзничают, а конкурируют, иначе говоря не нуждаются друг в друге. тогда сша надо создать союз с китаем, вполне себе паритетный и независимый партнер, сам за себя платит, и кошмарить весь мир, но ровно до момента пересечения личных интересов. так началась вмв.
откуда вы это взяли? нет в уставе нато глобальной угрозы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA "НАТО - военно-политический блок, объединяющий большинство стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Европы (включая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турцию), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Соединённые Штаты Америки и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаду. Основан https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 4 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1949 года в США с целью защиты Европы от возможной угрозы советской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F экспансии"
Это «трансатлантический форум» для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из заявленных целей НАТО является обеспечение сдерживания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) агрессии или защиты от неё в отношении территории любого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государства - члена НАТО."
сша и велткобритания это скорее исторический союз, экономики не сопоставимы, военная составляющая тоже, где здесь паритет? здесь тоже можно назвать сша донором.
Ну, у нас з рашкою теж був історичний союз і що ? При чому тут історичний союз до тісного співробітництва в сферах оборони ?
я про вмв не зря вспомнил, у германии и совка была одна идеология, только называлась по-разному. союз закончился тем, чем закончился
одним предложением - диктатура пролетариата в совке и диктатура буржуазии в германии
классовая основа разная, но диктатура, империалистическая экспансия и социалистическая экспансия, антикоммунизм и антикапитализм, расширение "капиталистического жизненного пространства" и расширение "социалистического жизненного пространста", культ личности и культ личности, ну и т.д. можно оспаривать, но всё зеркально
если вы имеете ввиду форму, то да, она может быть какой угодно, но ножницы есть ножницы, и не важно где их применяют, функция у них одна и таже, ими режут. в определении "ножницы" так и записано, и наведен перечень их использования, в том числе и тот, что вы упомянули. концепции противоположные, методы воплощения идентичные.
хорошего вечера