США хочуть перетворення НАТО на "НАТО 3.0", що не базуватиметься на залежності, - Пентагон

У Пентагоні хочуть модернізації НАТО, щоб Альянс базувався на партнерстві замість залежності.

Про це заявив заступник міністра оборони Сполучених Штатів Елбрідж Колбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Що відомо?

"У 2025 році завдяки лідерству президента (Дональда Трампа) та лідерству генсека (Марка Рютте) відбулося переосмислення та з’явилася справжня щира відданість ідеї того, щоб Європа очолила конвенційну оборону НАТО", - зазначив Колбі.

Він сказав, що в певному сенсі цей процес "є справжнім поверненням до "НАТО 1.0" – серйозного Альянсу, зосередженого на обороні та стримуванні.

"Цього року ми маємо хороше послання: настав час виступати разом, бути прагматичними, зосередитися на тому виді гнучкого реалізму, на якому ґрунтуються та який реально демонструють Стратегія національної безпеки та Стратегія національної оборони США", – сказав заступник глави Пентагону.

"У нас є дійсно міцна основа для спільної партнерської роботи, але перетворюючи НАТО на свого роду "НАТО 3.0", що базується на партнерстві, а не на залежності, і є справжнім поверненням до того, для чого НАТО призначалося спочатку", - додав Колбі.

