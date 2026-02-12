США хочуть перетворення НАТО на "НАТО 3.0", що не базуватиметься на залежності, - Пентагон

США хочуть модернізувати НАТО: у Пентагоні назвали причину

У Пентагоні хочуть модернізації НАТО, щоб Альянс базувався на партнерстві замість залежності.

Про це заявив заступник міністра оборони Сполучених Штатів Елбрідж Колбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Що відомо?

"У 2025 році завдяки лідерству президента (Дональда Трампа) та лідерству генсека (Марка Рютте) відбулося переосмислення та з’явилася справжня щира відданість ідеї того, щоб Європа очолила конвенційну оборону НАТО", - зазначив Колбі.

Він сказав, що в певному сенсі цей процес "є справжнім поверненням до "НАТО 1.0" – серйозного Альянсу, зосередженого на обороні та стримуванні.

"Цього року ми маємо хороше послання: настав час виступати разом, бути прагматичними, зосередитися на тому виді гнучкого реалізму, на якому ґрунтуються та який реально демонструють Стратегія національної безпеки та Стратегія національної оборони США", – сказав заступник глави Пентагону.

"У нас є дійсно міцна основа для спільної партнерської роботи, але перетворюючи НАТО на свого роду "НАТО 3.0", що базується на партнерстві, а не на залежності, і є справжнім поверненням до того, для чого НАТО призначалося спочатку", - додав Колбі.

Цікаві чуваки. Якщо ви не хочете захищати Європу, а хочете самоізоляції, то нахрєна ви взагалі потрібні в НАТО-3.0? Якшо пішла така гулянка, то Європі взагалі не треба вкладати ані цента в закупівлі американської зброї і робити все самій.
12.02.2026 11:25 Відповісти
Але тоді Європа має стати незалежною від штатівської зброї. Думаю, американські збройові барони можуть свою зброю запхати собі в дупу і подякувати "лідерству Трампа" за втрату європейських покупців. І не лише європейських.
12.02.2026 11:28 Відповісти
до речі, у Південній Кореї дуже-дуже гарна номенклатура озброєнь, при цьому ******** та якісних
японці вкладають у південнокорейське впк усі свої мізки, технології, ресурси
12.02.2026 11:33 Відповісти
нахіба НАТО ************* підари вітя орбан та фіца?
ці хандони теж "виступають разом" із НАТО?
12.02.2026 11:26 Відповісти
А вони виступають тільки тому що їх підтримує США.
12.02.2026 12:23 Відповісти
було б чудово.
12.02.2026 11:35 Відповісти
Так так так , у мене таке відчуття, що половина людей ще в 2000х застигла , коли НАТО ще мало хоч якийсь мінімальний сенс. Не переживайте за американських збройових баронів і за європейських покупців, повірте , ні ті , ні інші ні в чому не втратять. Будь яка структура повинна реформуватися і йти в ногу з часом, а часи зараз такі, що штатам треба рухати 5 точкою швидше , а не тягти за собою баласт із дармоїдів.
12.02.2026 11:37 Відповісти
"а не тягти за собою баласт із дармоїдів"

и в чем это дармоедство? можете назвать хоть один случай, где в рамках нато действовали только сша, а остальные наблюдали?
12.02.2026 12:10 Відповісти
Крайне десятиліття, штати покривали більше 75 відсотків потреб НАТО і наче все добре, ну мають вплив і тп. Але хитрожопі европйейці тихенько скоротили оборонні бюджети і переклали безпекові питання на плечі США. Тобто США випускають озброєння, а його все одно ніхто не поспішає купувати. А на рахунок операцій , 80% всієї розвід інформації забезпечували США, тому про якісь там спільні дії можна балакати умовно . Лівію пам'ятаєте ? Так от , у союзників високоточні ********** закінчилися через 14 діб, тоді доречі Роберт Гейтс трохи повозив "союзничків" пикою по підлозі, але мало.
12.02.2026 12:45 Відповісти
"Лівію пам'ятаєте"

нато это оборонный союз для стран, входящих в этот союз, а не союз для проведения военных операций на территориях других стран, это записано в уставе нато. миссия в ливии была делом добровольного участия, а необязательного, как и афганистан. недовольство сша сокращениями оборонных бюджетов вызвано желанием сша продавать больше оружия и зарабатывать, соответственно, на этом больше. и ничем другим это не подтверждено, нато не проводило ни одной совместной операции согласно своему уставу. количество и кодификацию вооружения могут продиктовать только реальные обстоятельства, всё остальное это гипотетические предположения. это, конечно, не значит, что вооружения должно быть мало, но и не значит, что его надо закупать и консервировать потому, что сша хочет больше продать. насчет разведданных согласен, но не думаю, что сша сами не хотели бы быть в этом ведущей страной. на прошлом, и пока еще на этом этапе, распределения сил в нато дают сша преимущества в принятии решений, условий и в планировании, приемлемых и выгодных самим сша. при полном паритете, если таковой случится, у сша этого уже не будет. я не сторонник каких-либо теорий заговоров, но думаю, что возня вокруг нато сейчас имеет совсем другие цели, кроме желания сша больше продать, это остается неизменным.
12.02.2026 13:55 Відповісти
Тому США зараз тиснуть на Європу з вимогами нарощувати своє виробництво зброї? Це навіть в їх стратегії національної оборони прописано . Та сам Венс недвозначно про це казав , якщо пам'ятаєте. Нащо такі союзники , якщо участь від них мінімальна, напали на когось , а потім "рятуйте , в нас *********** не має?". А оновлений статут НАТО вже передбачає не тільки оборонні дії ( до речі з нашої причини) так що не треба тут про оборону і тп. Цілі звичайні , США зрозуміли , що для того , щоб бути супердержавою , в 21 столітті не потрібно мати купу безпорадних мінйонів , треба мати сильних союзників і робочу економіку , а не її привид який лежав під крапельницями державних дотацій.
12.02.2026 14:40 Відповісти
"Тому США зараз тиснуть на Європу з вимогами нарощувати своє виробництво зброї?"

откуда вы это взяли? как раз наоборот, жалуются, что не покупают, а хотят больше своего производить. "США выражают ЕС недовольство планами покупать европейское оружие"
ссылки сами найдете. и о каком привидении под капельницей вы говорите? европейская экономика находится на третьем месте, а евро является второй наиболее торгуемой валютой в мире после доллара. предпочитаете нарративы трампа, что сша всех кормят? экономика - наука достаточно точная, если куда-то пришло, значит откуда-то ушло, и наоборот. в протвном случае - судьба зимбабве. я не наблюдаю в европе на это даже намеков, при том, что она на себе еще и целую страну в состоянии войны содержит. от сша этого не наблюдается.

"Нащо такі союзники , якщо участь від них мінімальна, напали на когось , а потім "рятуйте"

участь в чем? есть примеры? это всё демагогия, пока не доказано обратное реальной ситуацией.
невозможно решить проблему когда ее нет. проблемы решаются по мере их поступления. быть готовым надо, но насколько и как, всегда останется в предполагаемом состоянии, но это состояние не должно определяться желанием побольше продать и побольше заработать.
12.02.2026 15:19 Відповісти
Добре, тоді ось вам відповідь
В стратегії США
https://media.defense.gov/2026/Jan/23/2003864773/-1/-1/0/2026-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY.PDF?hl=en-US
Тобто США вимагають від европи збільшити свій вплив на безпеку в Європі , щоб США могли концентруватися на своїх цілях, це звичайний поділ відповідальності. Тобто якби штатам було необхідно зберегти важілі впливу , то вони б залишалися в Європі. Вони змінюють пріорітети і це те, що дає їм можливість рухатись вперед.
Економіка , яку я згадав , це економіка США, а не европи , це ви читаєте поміж рядків.
Слабкість країн партнерів була розкритикована
https://www.nytimes.com/2011/06/11/world/europe/11gates.html?hl=en-US а потім і підтверджена на початку 22 року , коли тільки втручання США змогло переконати союзників в наданні озброєння і підтримці України.
На рахунок бажання Lockheed Martin/Raytheon і тп заробити , то не плутайте їх з офіційною позицією США і Вашингтону, яка звісно враховує інтереси компаній, але ставить національні інтереси вище за короткочасний прибуток. Той же Raytheon в партнерстві з MBDA Germany, просто чекає , коли европа хоч щось почне купувати , але ніхто щось не поспішає, або обирають альтернативи ( ви правда перекрутили трохи моє повідомлення, бо я і слова не сказав , що ця зброя повинна бути Европейської походження) . США вимагають від союзників стати сильними зараз , а не чекати , доки вони там доведуть до пуття свої розробки .
Проблеми не вирішуються по мірі надходження, накопичуються і призводять до перекладання відповідальності , як трапилось з нами в 22 році.
https://www.nytimes.com/2022/04/26/world/europe/lloyd-austin-ukraine-contact-group.html , саме США зробили все , а европа тільки кліпала очима.
13.02.2026 11:16 Відповісти
"Вони змінюють пріорітети і це те, що дає їм можливість рухатись вперед"

я не вижу приоритетов в том, что сша завуалированным образом отказываются от союзничества. отказ в поддержке, пошлины, претензии на территории - это, по-вашему, новый этап в союзнических отношениях? лично вас такие отношения устроили бы? если сша не важны рычаги влияния, то что тогда значит "рухатись вперед", это куда , с кем, и для чего? чем меньше у вас союзников, тем меньше с вами считаются, вот это и есть "як трапилось з нами в 22 році". если до сейчас сша считались гегемоном в мире, то отказавшись от этого, какая цель "рухатись вперед"? при движении вперед цели повышают, если цели понижают, то это не движение вперед. сша движутся к политике изоляционизма, как было до вмм, это может поднять уровень жизни американцев, отказавшись от внешних обязательств можно направить средства на внутренний рынок, но можно, как это уже было, получить и кризис как во времена великой дипрессии, поскольку при такой политике международный рынок не будет считать вас основным игроком, а экономика развитых стран ну уж очень заточена под экспорт. и не путайте сша 2022 года с сша 2025, именно президенство трампа вызвало дискусси о роли сша, и нашу дискуссию в том числе.
"не плутайте їх з офіційною позицією США і Вашингтону, яка звісно враховує інтереси компаній, але ставить національні інтереси вище за короткочасний прибуток"
вы это серьезно? трамп прямым текстом сказал, что его интересуют только деньги. что такое национальные интересы и кому они нужны, если вы уходите от международных процессов? если вас там нет, кому вы будете ими тыкать? и что такое национальные интересы по мнению трампа? кроме "меньше платить, больше получать" он ничего не озвучивал. да и официальной позицию сша можно назвать с натяжкой, на этом этапе это позиция администрации трампа, и эта администрация, мягко говоря, совсем не выглядит мудрой, там на посадах тоже "профессионалы" как и в ОПе зе, чего только переговорощик "зять" стоит. вот в этом проблема того, что происходит, в тяге к славе, личных амбициях и наживе, а не в национальных интересах.
у вас своя точка зрения, у меня своя, думаю мы спорить особо не будем, да и незачем.
13.02.2026 12:12 Відповісти
Тому я і кажу , що це бачення застаріле. Поки европа будує найсильнішу економіку , США повинні безкоштовно забезпечувати безпеку ? І до чого це призвело ? До війні в 22 році, от і все .тобто та система , яку ви захищаєте просто не спрацювала , а країни Європи були не здатні ні визначити стратегію ні запобігти цьому, хоча повинні бути найбільш зацікавлені. Я вам навіть посилання на національну стратегію дав , але ви її прочитати не хочете, там же все розписано. Час нас розсудить .
13.02.2026 12:46 Відповісти
"а країни Європи були не здатні"

не здатні, но война не в западной европе, а в Украине, которая является европой только географически, слабо интегрированной в нее экономически и политически, и какой бы нато не была, на момент начала войны существовала, и у европы не было повода беспокоиться, и, уверен, пуйло не строил по отношению к европе никаких планов, не выгодно, да и вся кремлевская шелупонь там околачивалась. нарративы, что пуйло попрет на европу такое себе, для подбадривания. помощь Украине от европы это личное ее решение, возможно даже необходимое, но основанное не на обязательности, никаких обязательств не было, могли бы и дальше с пуйлом торговать, но декларируемые принципы этого не позволили. и здесь тоже был расчет на сша как основного гаранта мирового порядка, но сша, прикрываясь, как вы говорите, национальными интересами, тупо кинули, и уже не впервый раз. это не претензии к сша с моей стороны, они вольны поступать как хотят, и насколько позволяет совесть, это поросто констатация того, что вижу я. национальными интересами правильнее и удобнее заниматься после решения глобальной проблемы, особенно если результат позитивный, а не уходить от проблемы под видом собственных дел.
13.02.2026 13:36 Відповісти
Якої глобальної проблеми ? В кого ? В нас ? Про допомогу від европи Україні так взагалі , яке ще особисте рішення? А чому тоді штати не мають право на особисте рішення? Ви в одному реченні собі протирічите, то вам необхідні штати як світовий регулятор ,то тут же визнаєте повну безпорадність в цьому питанні. То може сама система не працює і її треба міняти , щоб не було "у европы не было повода беспокоиться,", а все-таки вона була готова до викликів ? Я просто не розумію , що ви мені хочете довести ? Що штатам треба було залишатися донором ? Ну , як бачимо донорство призвело до деградації союзників , а якщо ні ,то тут треба щось міняти чим в займається США.
13.02.2026 13:50 Відповісти
"А чому тоді штати не мають право на особисте рішення?"

почему не мають? я как раз написал, то что есть на данный момент, это их решение.

"Про допомогу від европи Україні так взагалі , яке ще особисте рішення?"

а чьё это решение? были какие-то обязательства? и готова европа к вызовам или нет, это тоже ее дело. с чего вы взяли, что я вам что-то доказываю, мне казалось мы просто дискутируем. и дело не в донорстве сша, а в их возможностях, политических и санкционных. и в чем заключалось донорство сша для союзников? донорство предполагает передачу чего-либо, чаще всего бесплатно, от донора к реципиенту. и "щось міняти" это что? грозить союзникам, вводить им пошлины и в то же время водить хороводы со стратегическим противником?
менять наверняка надо многое, но логика должна быть логичной.
13.02.2026 14:09 Відповісти
Так я і кажу , що в діях США є логіка , ви визнаєте , що зміни потрібні , але альтернативи не пропонуєте , ну типу зробіть якось "по-іншому" , ми подивимося і скажемо так чи ні .... Донорство США просто астрономічне , бо вся розвідка і планування були на них. А програми fmf та eda ( Естонія , Латвія , литва, Польща, Румунія і Греція ) ? А edi ? Нащо це все , якщо толку не має ? І якщо ви шукаєте логіку , то де вона ? Ти зміцнюєш союзників, а вони від цього стають слабшими .... Ну і якщо "европа нічого нікому не винна" , то тоді кроки штатів більш ніж логічні , навіщо їм односторонні зобов'язання?
13.02.2026 14:38 Відповісти
"І якщо ви шукаєте логіку , то де вона ?"

логика в том, что при паритете, которого сша хотят от европы, союзничества не бывает. союз это объединение зависимых друг от друга сторон в достижении общей цели. паритетные стороны не союзничают, а конкурируют, иначе говоря не нуждаются друг в друге. тогда сша надо создать союз с китаем, вполне себе паритетный и независимый партнер, сам за себя платит, и кошмарить весь мир, но ровно до момента пересечения личных интересов. так началась вмв.
13.02.2026 15:00 Відповісти
Як це не буває , виж самі собі протирічите ( ну, про залежних одне від одного ви трохи додумали ) , то яка спільна мета НАТО ? Глобальна безпека , то тоді , чому ця мета тільки у США ? Може тоді ту модель , яку ви описали треба не альянсом називати , а якимось вассалітетом, протекторатом? Ну а що , є один гігачад і купа мінйонів. Класичний варіант США і Великобританія - нормальний союз , обмін технологіями, спільні дії , синхронізації по ядерним програмам і ніхто нікого не звинувачує в дармоїдстві. 3 стаття НАТО наголошує , що всі повинні розвивати свої оборонні потужності вносячи колективний внесок .
13.02.2026 17:54 Відповісти
"то яка спільна мета НАТО ? Глобальна безпека"

откуда вы это взяли? нет в уставе нато глобальной угрозы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA "НАТО - военно-политический блок, объединяющий большинство стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Европы (включая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турцию), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Соединённые Штаты Америки и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаду. Основан https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 4 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1949 года в США с целью защиты Европы от возможной угрозы советской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F экспансии"
Это «трансатлантический форум» для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из заявленных целей НАТО является обеспечение сдерживания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) агрессии или защиты от неё в отношении территории любого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государства - члена НАТО."
сша и велткобритания это скорее исторический союз, экономики не сопоставимы, военная составляющая тоже, где здесь паритет? здесь тоже можно назвать сша донором.
13.02.2026 18:10 Відповісти
Глобальна безпека = глобальній загрозі , я вас зрозумів ...
13.02.2026 18:55 Відповісти
Про який парітет мова, я ні разу цього слова не використав .... Я казав про сильних союзників, і про дармоїдів . Де ви побачили в моїх словах парітет ? Парітет в чому ? Щоб якась литва авіаносець побудувала ? Ваша позиція просто не має розвитку як альянс, моя ж позиція вже реалізується в межах НАТО 3.0.
Ну, у нас з рашкою теж був історичний союз і що ? При чому тут історичний союз до тісного співробітництва в сферах оборони ?
13.02.2026 19:29 Відповісти
Про Китай це б може і спрацювало , якби в них не були різні ідеології і різні погляди на сам світоустрій.
13.02.2026 18:00 Відповісти
"Про Китай це б може і спрацювало , якби в них не були різні ідеології"

я про вмв не зря вспомнил, у германии и совка была одна идеология, только называлась по-разному. союз закончился тем, чем закончился
13.02.2026 18:12 Відповісти
Що ? Яка ще одна ідеологія ? Націонал соціалізм і комунізм ? Я навіть не знаю що вам сказати на це , тоді і капіталізм давайте тудиж, он Трамп штовхає США до війни , за вашими словами , значить можна привести все під одну планку. Те що тоталітарні методи схожі , так цеж не має відношення до ідеології. Навіть союзу не було , був пакт про ненапад , де кожен намагався затягнути час , щоб встромити ніж в спину. Я взагалі не розумію відсилок до 2 світової , якщо я вже світогляд 2 тисячних років вважаю застарілим. З того часу все настільки змінилося , що натягувати 2 світову на сьогоднішні реалії - ну , таке собі. Давайте вже і про 1 світову тоді .
13.02.2026 19:15 Відповісти
"Яка ще одна ідеологія ?"

одним предложением - диктатура пролетариата в совке и диктатура буржуазии в германии

классовая основа разная, но диктатура, империалистическая экспансия и социалистическая экспансия, антикоммунизм и антикапитализм, расширение "капиталистического жизненного пространства" и расширение "социалистического жизненного пространста", культ личности и культ личности, ну и т.д. можно оспаривать, но всё зеркально
13.02.2026 19:57 Відповісти
Як ви так плигаєте від одного до іншого ? Ми можемо балакати про ножиці , але одні використовуються в садівництві , в інші в хірургії, але це не робить їх ідентичними. Мій би препод просто мабуть вигнав би мене з універу , якби я задвинув про схожість "диктатура пролетариата в совке и диктатура буржуазии в германии" , цеж протилежні концепції навіть якщо вони дзеркальні. Я навіть і відповісти що вам не знаю , добре , гарного вам вечора . Не бачу смислу у відповідях, бережіть себе.
13.02.2026 20:28 Відповісти
"Ми можемо балакати про ножиці"

если вы имеете ввиду форму, то да, она может быть какой угодно, но ножницы есть ножницы, и не важно где их применяют, функция у них одна и таже, ими режут. в определении "ножницы" так и записано, и наведен перечень их использования, в том числе и тот, что вы упомянули. концепции противоположные, методы воплощения идентичные.
хорошего вечера
13.02.2026 21:10 Відповісти
Можна вже розпускати НАТО. Все як бажав Путлер.
12.02.2026 12:20 Відповісти
Трамп - ідіот. Аморальний безпринципний барига ідіот. Ті хто з ним щось вирішують - ідіоти. Все що наприймає трамп потім десятиріччями будуть виправляти адекватні управлінці.
12.02.2026 17:19 Відповісти
 
 