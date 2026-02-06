Пентагон хоче оштрафувати підрядників за затримки постачання артбоєприпасів для України, - Bloomberg

Армія США має намір стягнути штраф з оборонних компаній Northrop Grumman та Global Military Products через затримки постачання артилерійських боєприпасів в Україну. Це приклад зусиль Пентагону, спрямованих на підвищення відповідальності оборонних підрядників.

Про це пише Bloomberg із посиланням на документи американського військового командування, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Командування армії США з питань контрактів заявило, що діє відповідно до рекомендацій, викладених у звіті генерального інспектора Пентагону від 20 листопада, в якому вимагається стягнути штраф у розмірі 1,1 млн доларів.

Частину великокаліберних снарядів, за даними аудиту, доставили із запізненням до 18 місяців.

В армії США пояснили, що прагнуть притягати підрядників до відповідальності, контролювати виконання контрактів і застосовувати санкції в разі порушень. Крім цього, очільник Пентагону Піт Гегсет пообіцяв реформувати систему оборонних закупівель і жорсткіше реагувати на затримки важливих поставок.

Більше про контракт

Контракти із цими компаніями підписали в січні 2022 року в межах програми підтримки безпеки України. Вони передбачали постачання різних боєприпасів і систем озброєння протягом 5 років.

Аудит генерального інспектора охопив сім контрактів загальною вартістю $1,9 мільярда. У звіті йдеться, що за п’ятьма з них армія США не отримала боєприпасів, призначених для України.

Також аудитори припустили, що в окремих випадках військові могли заплатити більше, ніж потрібно, а це вчасно не забезпечило доставку снарядів.

Також Пентагон замовив боєприпаси ще на $907 млн, які досі не доставлені. Частину цього замовлення можуть скасувати, частину — виконати пізніше, додали в армії США.