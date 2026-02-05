США надаватимуть Україні наступальне озброєння, поки не настане мир, - Вітакер
Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Штати надаватимуть Україні наступальну зброю, поки не буде досягнуто миру.
Про це він заявив в інтерв'ю Newsmax, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Стільки, скільки буде потрібно, щоб досягти мирної угоди. Ми збираємося і надалі продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони потім надаватимуть її, в основному, Україні:
по-перше, для захисту - щоб у них були доступні засоби протиповітряної та протиракетної оборони; а по-друге, щоб вони мали наступальну зброю, яка дозволить їм залишатися в боротьбі, захищати себе і гарантувати, що їхня країна не буде захоплена", - зазначив він.
За його словами, це цілком розумна позиція.
"Президент Трамп чітко висловлювався щодо цього. І в НАТО нам потрібно, по-перше, тримати нашу коаліцію разом, а по-друге, ми маємо переконатися, що наші союзники по НАТО - вся Європа плюс Канада - зміцнюють себе.
Тому що саме ця сила, зрештою, гарантуватиме мир, щоб ми не мали нового вторгнення на європейський континент, коли все це закінчиться", - додав Вітакер.
Що передувало?
- Нагадаємо, 19 грудня Трамп підписав оборонний законопроєкт, який передбачає $800 млн для України.
- Однак, за даними ЗМІ, США призупинили постачання певних видів зброї в Україну.
Пусть Штаты передадут теперь хотя бы по половине боеголовок каждого вида, но со средствами их доставки как минимум до Урала.
а от стратегічну ядерну зброю так просто не вивезеш, уже допилювали разом з американцями.
вони матимуть прекрасні, чудові теревені, після яких рудий заліпить, шо ***** як ніхто прагне миру, а саме тому їпашить по мирних Українцях балістикою, крилатими ракетами та дронами
на цьому усе постачання Україні наступального озброєння й закінчиться
При Байдені це трішки інакше виглядало.
це у свою чергу здійснило вплив на згадан вамиі чинники,
за розвіддані навіть вже не згадую
дай Боже здоровля пану Байдену
а потім зрозумів
Це щоб Україна мирно наступала (а рашка - щоб мирно відступала, розуміючи що "Сапротівлєніє - безпалєзна!")
PS а для "захищати себе і гарантувати" ядерку треба...
оно якось рудий почав марити за томагавки
чим закінчилося пам'ятаєте
Превратились в оружие НАСТУПАТЕЛЬНОЕ?
Яке натупальне? Тут боронитись немає чим, а вони "надаватимуть". НАДАВАТИМУТЬ - це недоконний вид дієслова. Тобто вказує на дію, яка не відбувається і МОЖЛИВО відбудеться у майбутньому.Навіщо дратувати читачів?
-Может подавать?
-Нет