США надаватимуть Україні наступальне озброєння, поки не настане мир, - Вітакер

Допомога Україні від США: що сказав Вітакер?

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Штати надаватимуть Україні наступальну зброю, поки не буде досягнуто миру.

Про це він заявив в інтерв'ю Newsmax, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Стільки, скільки буде потрібно, щоб досягти мирної угоди. Ми збираємося і надалі продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони потім надаватимуть її, в основному, Україні:

по-перше, для захисту - щоб у них були доступні засоби протиповітряної та протиракетної оборони; а по-друге, щоб вони мали наступальну зброю, яка дозволить їм залишатися в боротьбі, захищати себе і гарантувати, що їхня країна не буде захоплена", - зазначив він.

За його словами, це цілком розумна позиція.

Читайте також: Переговори вступають у критичну фазу, лише Трамп здатен запустити мирний діалог, - Вітакер

"Президент Трамп чітко висловлювався щодо цього. І в НАТО нам потрібно, по-перше, тримати нашу коаліцію разом, а по-друге, ми маємо переконатися, що наші союзники по НАТО - вся Європа плюс Канада - зміцнюють себе.

Тому що саме ця сила, зрештою, гарантуватиме мир, щоб ми не мали нового вторгнення на європейський континент, коли все це закінчиться", - додав Вітакер.

Читайте: Трамп може посадити Україну та РФ за стіл переговорів, - Вітакер

Що передувало?

  • Нагадаємо, 19 грудня Трамп підписав оборонний законопроєкт, який передбачає $800 млн для України.
  • Однак, за даними ЗМІ, США призупинили постачання певних видів зброї в Україну.

Читайте: Вітакер про "атаку" на резиденцію Путіна: Україна дійсно хоче укласти мир, це було б недоречно

+23
***** зараз зателефонує рудому
вони матимуть прекрасні, чудові теревені, після яких рудий заліпить, шо ***** як ніхто прагне миру, а саме тому їпашить по мирних Українцях балістикою, крилатими ракетами та дронами
на цьому усе постачання Україні наступального озброєння й закінчиться
05.02.2026 14:03 Відповісти
+20
Трамп про це знає ...?
05.02.2026 14:03 Відповісти
+10
Свєжо прєданіє, да...
05.02.2026 14:08 Відповісти
Поки війна не буде доведена до кінця звільненням усіх українських територій та знищенням кількох мільйонів кацапів!
05.02.2026 14:02 Відповісти
После распада СССР Украина унаследовала третий по величине ядерный арсенал в мире. В рамках обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Будапештскому меморандуму (1994 г.) страна передала России около 1900 стратегических ядерных боеголовок и около 2500 тактических ядерных зарядов для демонтажа.
Пусть Штаты передадут теперь хотя бы по половине боеголовок каждого вида, но со средствами их доставки как минимум до Урала.
05.02.2026 14:03 Відповісти
ну якшо вже досить прискіпливо підходити до цього питання, то тактичну ядерну зброю було вивезено до травня 92го року за ініціативи московитів. і слід відзначити, шо в цей час як такового контролю над цим озброєнням з боку України не було, діяв якийсь об'єднаний комітет, створений на базі ше радянських штабів із радянсько-московськими генералами.
а от стратегічну ядерну зброю так просто не вивезеш, уже допилювали разом з американцями.
05.02.2026 14:35 Відповісти
Я не предлагаю вернуть парашные ядерные снаряды калибра 152 мм с цезием и стронцием. Речь идёт об их обмене на современные термоядерные тактические боеприпасы производства США мощностью до 50 кт вместо старого совкового хлама.
05.02.2026 21:21 Відповісти
та я ж якби і не проти. маю бажання, але не маю можливості.
05.02.2026 23:23 Відповісти
А её и не будет пока при власти зелень. Я бы им палку-копалку не доверил бы, не то, что ядерные боеголовки.
06.02.2026 07:02 Відповісти
І після розпаду срср українське населення обрало керівником комуняку, який--------------------- самочинно ухвалив рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996 року), причому без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсаційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7].
05.02.2026 23:58 Відповісти
Не в защиту коммуняк. Те боеголовки Украина не смогла бы сама использовать в боевом варианте, разве что радиации из них вокруг мест их хранения насыпать. Речь не о тех, а об этих (см. выше).
06.02.2026 07:01 Відповісти
Ну нащо так відразу..в місцевих потужників когнітивний дисонанс може статися і апетит пропаде. Як то агент краснов і допомагає Україні? Треба поступово.
05.02.2026 14:03 Відповісти
Трамп про це знає ...?
05.02.2026 14:03 Відповісти
Ми збираємося і надалі продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони потім надаватимуть її, в основному, Україні.
При Байдені це трішки інакше виглядало.
05.02.2026 14:07 Відповісти
так, дві літери у слові змінились на одну, в усьому іншому темпи, номенклатура і кількість залишились приблизно такими ж.
05.02.2026 14:29 Відповісти
літери все ж таки три - з "на" до "про"
це у свою чергу здійснило вплив на згадан вамиі чинники,
за розвіддані навіть вже не згадую
дай Боже здоровля пану Байдену
05.02.2026 14:33 Відповісти
я про літеру "о" у слові "продавати".
05.02.2026 14:39 Відповісти
так за це і мова - раніше "надавали", а нині "продають"
05.02.2026 14:42 Відповісти
раніше "...і надалі передавати, а тепер "...і надалі продавати"
05.02.2026 14:49 Відповісти
Обіцяв пан, що кожуха дасть, але і слово його гріє!!!
05.02.2026 14:17 Відповісти
а коли почнуть?
05.02.2026 14:18 Відповісти
А Європа не хоче купувати америкаснську зброю, а продавати лише свою.
05.02.2026 14:22 Відповісти
Надаватимуть? Продаватимуть третім країнам, а ті вже надаватимуть Україні. Які "благодійники"... хитрожопі.
05.02.2026 14:23 Відповісти
Хоч так краще чим нічого
05.02.2026 23:08 Відповісти
спочатку хотів спитати навіщо наступальне, коли вже мир
а потім зрозумів

Це щоб Україна мирно наступала (а рашка - щоб мирно відступала, розуміючи що "Сапротівлєніє - безпалєзна!")

PS а для "захищати себе і гарантувати" ядерку треба...
05.02.2026 14:24 Відповісти
То ви спочатку дайте шось таке, щоб коли ми в..ібали, то кацапи в москві обісрались, а потім заявляйте!
05.02.2026 14:27 Відповісти
ні, такого не буде, ***** рудому цього не дозволить
оно якось рудий почав марити за томагавки
чим закінчилося пам'ятаєте
05.02.2026 14:34 Відповісти
А когда Пэтриот из оружия защиты
Превратились в оружие НАСТУПАТЕЛЬНОЕ?
05.02.2026 14:35 Відповісти
Видимо действия ЕС по отказу от американского вооружения....
05.02.2026 14:47 Відповісти
А Трамп про ці наміри Вітакера знає?
05.02.2026 15:04 Відповісти
Яке натупальне? Тут боронитись немає чим, а вони "надаватимуть". НАДАВАТИМУТЬ - це недоконний вид дієслова. Тобто вказує на дію, яка не відбувається і МОЖЛИВО відбудеться у майбутньому.Навіщо дратувати читачів?
05.02.2026 15:28 Відповісти
вот іменно, шо "скільки потрібно" ви не даєте, а вот для інфоповоду дати "100 джавелінів" (доречі, які страти ли актуальнітсь вже, а так боялись, так боялись), ви даєте рівно стільки, шоп не вмерли з голоду
05.02.2026 15:33 Відповісти
-Пока идёт война, я буду продавать тебе патроны!
-Может подавать?
-Нет
05.02.2026 15:39 Відповісти
Добре було б...
05.02.2026 16:10 Відповісти
******* як дихає. Вони ще те що при Байдені було заплановано повністю не передали і, судячи по всьому, навіть не планують це робити.
05.02.2026 16:10 Відповісти
Каже все з відповідністю з посадовою інструкцією + посада годує.
05.02.2026 17:12 Відповісти
Це заява співучасників поділу території України. Немає згадки про перемогу, ну бодай про повернення окупованих територій. Є чітке визначення «доки не настане мир», а мир в розумінні Америки та її союзниці московії - це значні поступки територіями Україною, що дорівнює капітуляції.
05.02.2026 18:14 Відповісти
З питаннями про майбутні плани(перемога чи капітуляція)до потужного.
05.02.2026 18:23 Відповісти
Потужний пісділс.
05.02.2026 19:44 Відповісти
Стільки, скільки буде потрібно, щоб досягти мирної угоди...пятужна пиндосы розписались за Україну. Здавайте території і всі гарантії безпеки припинятся як тільки ви це зробите
05.02.2026 23:04 Відповісти
договоры не с Украиной, а с "партнерами" по нато, а как те "партнеры" захотят - это их дело. так что Трамп во внешней политике оказался дном похлеще Байдена, хотя, - вектор тот же, самоубийственный.
05.02.2026 23:07 Відповісти
 
 