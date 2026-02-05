США будут предоставлять Украине наступательное вооружение, пока не наступит мир, - Уитакер

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Штаты будут предоставлять Украине наступательное оружие, пока не будет достигнут мир.

Об этом он заявил в интервью Newsmax, передает Цензор.НЕТ.

"Столько, сколько будет нужно, чтобы достичь мирного соглашения. Мы собираемся и в дальнейшем продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они затем будут предоставлять его, в основном, Украине:

во-первых, для защиты - чтобы у них были доступные средства противовоздушной и противоракетной обороны; а во-вторых, чтобы они имели наступательное оружие, которое позволит им оставаться в борьбе, защищать себя и гарантировать, что их страна не будет захвачена", - отметил он.

По его словам, это вполне разумная позиция.

"Президент Трамп четко высказывался по этому поводу. И в НАТО нам нужно, во-первых, держать нашу коалицию вместе, а во-вторых, мы должны убедиться, что наши союзники по НАТО - вся Европа плюс Канада - укрепляют себя.

Потому что именно эта сила, в конечном итоге, будет гарантировать мир, чтобы у нас не было нового вторжения на европейский континент, когда все это закончится", - добавил Уитакер.

Что предшествовало?

Напомним, 19 декабря Трамп подписал оборонный законопроект, который предусматривает $800 млн для Украины.

Однако, по данным СМИ, США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину.

