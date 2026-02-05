РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12639 посетителей онлайн
Новости помощь Украине от США
9 777 40

США будут предоставлять Украине наступательное вооружение, пока не наступит мир, - Уитакер

Помощь Украине от США: что сказал Витакер?

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Штаты будут предоставлять Украине наступательное оружие, пока не будет достигнут мир.

Об этом он заявил в интервью Newsmax, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Столько, сколько будет нужно, чтобы достичь мирного соглашения. Мы собираемся и в дальнейшем продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они затем будут предоставлять его, в основном, Украине:

во-первых, для защиты - чтобы у них были доступные средства противовоздушной и противоракетной обороны; а во-вторых, чтобы они имели наступательное оружие, которое позволит им оставаться в борьбе, защищать себя и гарантировать, что их страна не будет захвачена", - отметил он.

По его словам, это вполне разумная позиция.

Читайте также: Переговоры вступают в критическую фазу, только Трамп способен запустить мирный диалог, - Уитакер

"Президент Трамп четко высказывался по этому поводу. И в НАТО нам нужно, во-первых, держать нашу коалицию вместе, а во-вторых, мы должны убедиться, что наши союзники по НАТО - вся Европа плюс Канада - укрепляют себя.

Потому что именно эта сила, в конечном итоге, будет гарантировать мир, чтобы у нас не было нового вторжения на европейский континент, когда все это закончится", - добавил Уитакер.

Читайте: Трамп может посадить Украину и РФ за стол переговоров, - Уитакер

Что предшествовало?

  • Напомним, 19 декабря Трамп подписал оборонный законопроект, который предусматривает $800 млн для Украины.
  • Однако, по данным СМИ, США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину.

Читайте: Уитакер об "атаке" на резиденцию Путина: Украина действительно хочет заключить мир, это было бы неуместно

Автор: 

оружие (10440) США (29372) Уитакер Мэтью (66)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
***** зараз зателефонує рудому
вони матимуть прекрасні, чудові теревені, після яких рудий заліпить, шо ***** як ніхто прагне миру, а саме тому їпашить по мирних Українцях балістикою, крилатими ракетами та дронами
на цьому усе постачання Україні наступального озброєння й закінчиться
показать весь комментарий
05.02.2026 14:03 Ответить
+20
Трамп про це знає ...?
показать весь комментарий
05.02.2026 14:03 Ответить
+10
Свєжо прєданіє, да...
показать весь комментарий
05.02.2026 14:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки війна не буде доведена до кінця звільненням усіх українських територій та знищенням кількох мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
05.02.2026 14:02 Ответить
После распада СССР Украина унаследовала третий по величине ядерный арсенал в мире. В рамках обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Будапештскому меморандуму (1994 г.) страна передала России около 1900 стратегических ядерных боеголовок и около 2500 тактических ядерных зарядов для демонтажа.
Пусть Штаты передадут теперь хотя бы по половине боеголовок каждого вида, но со средствами их доставки как минимум до Урала.
показать весь комментарий
05.02.2026 14:03 Ответить
ну якшо вже досить прискіпливо підходити до цього питання, то тактичну ядерну зброю було вивезено до травня 92го року за ініціативи московитів. і слід відзначити, шо в цей час як такового контролю над цим озброєнням з боку України не було, діяв якийсь об'єднаний комітет, створений на базі ше радянських штабів із радянсько-московськими генералами.
а от стратегічну ядерну зброю так просто не вивезеш, уже допилювали разом з американцями.
показать весь комментарий
05.02.2026 14:35 Ответить
Я не предлагаю вернуть парашные ядерные снаряды калибра 152 мм с цезием и стронцием. Речь идёт об их обмене на современные термоядерные тактические боеприпасы производства США мощностью до 50 кт вместо старого совкового хлама.
показать весь комментарий
05.02.2026 21:21 Ответить
та я ж якби і не проти. маю бажання, але не маю можливості.
показать весь комментарий
05.02.2026 23:23 Ответить
А её и не будет пока при власти зелень. Я бы им палку-копалку не доверил бы, не то, что ядерные боеголовки.
показать весь комментарий
06.02.2026 07:02 Ответить
І після розпаду срср українське населення обрало керівником комуняку, який--------------------- самочинно ухвалив рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996 року), причому без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсаційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7].
показать весь комментарий
05.02.2026 23:58 Ответить
Не в защиту коммуняк. Те боеголовки Украина не смогла бы сама использовать в боевом варианте, разве что радиации из них вокруг мест их хранения насыпать. Речь не о тех, а об этих (см. выше).
показать весь комментарий
06.02.2026 07:01 Ответить
Ну нащо так відразу..в місцевих потужників когнітивний дисонанс може статися і апетит пропаде. Як то агент краснов і допомагає Україні? Треба поступово.
показать весь комментарий
05.02.2026 14:03 Ответить
Трамп про це знає ...?
показать весь комментарий
05.02.2026 14:03 Ответить
***** зараз зателефонує рудому
вони матимуть прекрасні, чудові теревені, після яких рудий заліпить, шо ***** як ніхто прагне миру, а саме тому їпашить по мирних Українцях балістикою, крилатими ракетами та дронами
на цьому усе постачання Україні наступального озброєння й закінчиться
показать весь комментарий
05.02.2026 14:03 Ответить
Ми збираємося і надалі продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони потім надаватимуть її, в основному, Україні.
При Байдені це трішки інакше виглядало.
показать весь комментарий
05.02.2026 14:07 Ответить
так, дві літери у слові змінились на одну, в усьому іншому темпи, номенклатура і кількість залишились приблизно такими ж.
показать весь комментарий
05.02.2026 14:29 Ответить
літери все ж таки три - з "на" до "про"
це у свою чергу здійснило вплив на згадан вамиі чинники,
за розвіддані навіть вже не згадую
дай Боже здоровля пану Байдену
показать весь комментарий
05.02.2026 14:33 Ответить
я про літеру "о" у слові "продавати".
показать весь комментарий
05.02.2026 14:39 Ответить
так за це і мова - раніше "надавали", а нині "продають"
показать весь комментарий
05.02.2026 14:42 Ответить
раніше "...і надалі передавати, а тепер "...і надалі продавати"
показать весь комментарий
05.02.2026 14:49 Ответить
Свєжо прєданіє, да...
показать весь комментарий
05.02.2026 14:08 Ответить
Обіцяв пан, що кожуха дасть, але і слово його гріє!!!
показать весь комментарий
05.02.2026 14:17 Ответить
а коли почнуть?
показать весь комментарий
05.02.2026 14:18 Ответить
А Європа не хоче купувати америкаснську зброю, а продавати лише свою.
показать весь комментарий
05.02.2026 14:22 Ответить
Надаватимуть? Продаватимуть третім країнам, а ті вже надаватимуть Україні. Які "благодійники"... хитрожопі.
показать весь комментарий
05.02.2026 14:23 Ответить
Хоч так краще чим нічого
показать весь комментарий
05.02.2026 23:08 Ответить
спочатку хотів спитати навіщо наступальне, коли вже мир
а потім зрозумів

Це щоб Україна мирно наступала (а рашка - щоб мирно відступала, розуміючи що "Сапротівлєніє - безпалєзна!")

PS а для "захищати себе і гарантувати" ядерку треба...
показать весь комментарий
05.02.2026 14:24 Ответить
То ви спочатку дайте шось таке, щоб коли ми в..ібали, то кацапи в москві обісрались, а потім заявляйте!
показать весь комментарий
05.02.2026 14:27 Ответить
ні, такого не буде, ***** рудому цього не дозволить
оно якось рудий почав марити за томагавки
чим закінчилося пам'ятаєте
показать весь комментарий
05.02.2026 14:34 Ответить
А когда Пэтриот из оружия защиты
Превратились в оружие НАСТУПАТЕЛЬНОЕ?
показать весь комментарий
05.02.2026 14:35 Ответить
Видимо действия ЕС по отказу от американского вооружения....
показать весь комментарий
05.02.2026 14:47 Ответить
А Трамп про ці наміри Вітакера знає?
показать весь комментарий
05.02.2026 15:04 Ответить
США надаватимуть Україні наступальне озброєння, поки не настане мир, - Вітакер Джерело: https://censor.net/ua/n3599049

Яке натупальне? Тут боронитись немає чим, а вони "надаватимуть". НАДАВАТИМУТЬ - це недоконний вид дієслова. Тобто вказує на дію, яка не відбувається і МОЖЛИВО відбудеться у майбутньому.Навіщо дратувати читачів?
показать весь комментарий
05.02.2026 15:28 Ответить
вот іменно, шо "скільки потрібно" ви не даєте, а вот для інфоповоду дати "100 джавелінів" (доречі, які страти ли актуальнітсь вже, а так боялись, так боялись), ви даєте рівно стільки, шоп не вмерли з голоду
показать весь комментарий
05.02.2026 15:33 Ответить
-Пока идёт война, я буду продавать тебе патроны!
-Может подавать?
-Нет
показать весь комментарий
05.02.2026 15:39 Ответить
Добре було б...
показать весь комментарий
05.02.2026 16:10 Ответить
******* як дихає. Вони ще те що при Байдені було заплановано повністю не передали і, судячи по всьому, навіть не планують це робити.
показать весь комментарий
05.02.2026 16:10 Ответить
Каже все з відповідністю з посадовою інструкцією + посада годує.
показать весь комментарий
05.02.2026 17:12 Ответить
Це заява співучасників поділу території України. Немає згадки про перемогу, ну бодай про повернення окупованих територій. Є чітке визначення «доки не настане мир», а мир в розумінні Америки та її союзниці московії - це значні поступки територіями Україною, що дорівнює капітуляції.
показать весь комментарий
05.02.2026 18:14 Ответить
З питаннями про майбутні плани(перемога чи капітуляція)до потужного.
показать весь комментарий
05.02.2026 18:23 Ответить
Потужний пісділс.
показать весь комментарий
05.02.2026 19:44 Ответить
Стільки, скільки буде потрібно, щоб досягти мирної угоди...пятужна пиндосы розписались за Україну. Здавайте території і всі гарантії безпеки припинятся як тільки ви це зробите
показать весь комментарий
05.02.2026 23:04 Ответить
договоры не с Украиной, а с "партнерами" по нато, а как те "партнеры" захотят - это их дело. так что Трамп во внешней политике оказался дном похлеще Байдена, хотя, - вектор тот же, самоубийственный.
показать весь комментарий
05.02.2026 23:07 Ответить
 
 