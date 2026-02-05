США будут предоставлять Украине наступательное вооружение, пока не наступит мир, - Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Штаты будут предоставлять Украине наступательное оружие, пока не будет достигнут мир.
Об этом он заявил в интервью Newsmax, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Столько, сколько будет нужно, чтобы достичь мирного соглашения. Мы собираемся и в дальнейшем продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они затем будут предоставлять его, в основном, Украине:
во-первых, для защиты - чтобы у них были доступные средства противовоздушной и противоракетной обороны; а во-вторых, чтобы они имели наступательное оружие, которое позволит им оставаться в борьбе, защищать себя и гарантировать, что их страна не будет захвачена", - отметил он.
По его словам, это вполне разумная позиция.
"Президент Трамп четко высказывался по этому поводу. И в НАТО нам нужно, во-первых, держать нашу коалицию вместе, а во-вторых, мы должны убедиться, что наши союзники по НАТО - вся Европа плюс Канада - укрепляют себя.
Потому что именно эта сила, в конечном итоге, будет гарантировать мир, чтобы у нас не было нового вторжения на европейский континент, когда все это закончится", - добавил Уитакер.
Что предшествовало?
- Напомним, 19 декабря Трамп подписал оборонный законопроект, который предусматривает $800 млн для Украины.
- Однако, по данным СМИ, США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину.
Пусть Штаты передадут теперь хотя бы по половине боеголовок каждого вида, но со средствами их доставки как минимум до Урала.
а от стратегічну ядерну зброю так просто не вивезеш, уже допилювали разом з американцями.
вони матимуть прекрасні, чудові теревені, після яких рудий заліпить, шо ***** як ніхто прагне миру, а саме тому їпашить по мирних Українцях балістикою, крилатими ракетами та дронами
на цьому усе постачання Україні наступального озброєння й закінчиться
При Байдені це трішки інакше виглядало.
це у свою чергу здійснило вплив на згадан вамиі чинники,
за розвіддані навіть вже не згадую
дай Боже здоровля пану Байдену
а потім зрозумів
Це щоб Україна мирно наступала (а рашка - щоб мирно відступала, розуміючи що "Сапротівлєніє - безпалєзна!")
PS а для "захищати себе і гарантувати" ядерку треба...
оно якось рудий почав марити за томагавки
чим закінчилося пам'ятаєте
Превратились в оружие НАСТУПАТЕЛЬНОЕ?
Яке натупальне? Тут боронитись немає чим, а вони "надаватимуть". НАДАВАТИМУТЬ - це недоконний вид дієслова. Тобто вказує на дію, яка не відбувається і МОЖЛИВО відбудеться у майбутньому.Навіщо дратувати читачів?
-Может подавать?
-Нет