Пентагон хочет оштрафовать подрядчиков за задержки поставок артбоеприпасов для Украины, - Bloomberg
Армия США намерена взыскать штраф с оборонных компаний Northrop Grumman и Global Military Products из-за задержек поставок артиллерийских боеприпасов в Украину. Это пример усилий Пентагона, направленных на повышение ответственности оборонных подрядчиков.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы американского военного командования, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Командование армии США по вопросам контрактов заявило, что действует в соответствии с рекомендациями, изложенными в отчете генерального инспектора Пентагона от 20 ноября, в котором требуется взыскать штраф в размере 1,1 млн долларов.
- Часть крупнокалиберных снарядов, по данным аудита, доставили с опозданием до 18 месяцев.
В армии США объяснили, что стремятся привлекать подрядчиков к ответственности, контролировать выполнение контрактов и применять санкции в случае нарушений. Кроме этого, глава Пентагона Пит Хэгсет пообещал реформировать систему оборонных закупок и жестче реагировать на задержки важных поставок.
Подробнее о контракте
Контракты с этими компаниями подписали в январе 2022 года в рамках программы поддержки безопасности Украины. Они предусматривали поставки различных боеприпасов и систем вооружения в течение 5 лет.
- Аудит генерального инспектора охватил семь контрактов общей стоимостью $1,9 миллиарда. В отчете говорится, что по пяти из них армия США не получила боеприпасов, предназначенных для Украины.
Также аудиторы предположили, что в отдельных случаях военные могли заплатить больше, чем нужно, а это вовремя не обеспечило доставку снарядов.
Также Пентагон заказал боеприпасы еще на $907 млн, которые до сих пор не доставлены. Часть этого заказа могут отменить, часть — выполнить позже, добавили в армии США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль