Пентагон заключил контракт на техобслуживание F-16, включая украинские самолеты
Министерство обороны США заключило контракт стоимостью 235 миллионов долларов с бельгийской компанией Sabena Aerospace Engineering на техническое обслуживание истребителей F-16, включая те, которые были переданы Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Пентагон.
Соглашение предусматривает обслуживание самолетов и двигателей F-16, а также поддержку в управлении техническим и материальным обеспечением для Украины.
Работы будут выполняться в бельгийском городе Волюве-Сен-Ламбер. Согласно контракту, они должны быть завершены до 28 января 2029 года.
2 мая Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине учебно-тренировочного и технического оборудования для истребителей F-16 на сумму 310 миллионов долларов.
