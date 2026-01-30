РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9519 посетителей онлайн
Новости Работа украинских F-16
973 2

Пентагон заключил контракт на техобслуживание F-16, включая украинские самолеты

f16

Министерство обороны США заключило контракт стоимостью 235 миллионов долларов с бельгийской компанией Sabena Aerospace Engineering на техническое обслуживание истребителей F-16, включая те, которые были переданы Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Пентагон.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Соглашение предусматривает обслуживание самолетов и двигателей F-16, а также поддержку в управлении техническим и материальным обеспечением для Украины.

Работы будут выполняться в бельгийском городе Волюве-Сен-Ламбер. Согласно контракту, они должны быть завершены до 28 января 2029 года.

  • 2 мая Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине учебно-тренировочного и технического оборудования для истребителей F-16 на сумму 310 миллионов долларов.

Автор: 

Пентагон (1510) F-16 (601)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трамп хоче створити свої власні "днр" та "лнр" на території канадських провінцій Квебек та Альберті - The Financial Times

За повідомленням The Financial Times, представники адміністрації Трампа провели кілька таємних зустрічей з лідерами групи «Проект процвітання Альберти» (APP), які виступають за відокремлення цієї провінції від Канади.

За їхніми словами, з квітня 2025 року чиновники Держдепартаменту США тричі зустрічалися з ультраправими сепаратистами у Вашингтоні. У лютому планується ще одна зустріч, на якій лідери APP збираються запросити кредит у розмірі $500 млрд, щоб профінансувати потреби провінції на випадок проведення референдуму про незалежність.
показать весь комментарий
30.01.2026 12:36 Ответить
Всі ці контракти не варті обісраного паперу. В нас вже були контракти з американськими компаніями на виготовлення зброї і *********** для України. А потім прийшов Тромб і все відмінив, а заводи закрив. І всім пох на понесені збитки і зрив контрактів
показать весь комментарий
30.01.2026 13:16 Ответить
 
 