Пентагон заключил контракт на техобслуживание F-16, включая украинские самолеты

Министерство обороны США заключило контракт стоимостью 235 миллионов долларов с бельгийской компанией Sabena Aerospace Engineering на техническое обслуживание истребителей F-16, включая те, которые были переданы Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Пентагон.

Соглашение предусматривает обслуживание самолетов и двигателей F-16, а также поддержку в управлении техническим и материальным обеспечением для Украины.

Работы будут выполняться в бельгийском городе Волюве-Сен-Ламбер. Согласно контракту, они должны быть завершены до 28 января 2029 года.