Пентагон уклав контракт на техобслуговування F-16, включно з українськими літаками

Міністерство оборони США уклало контракт вартістю 235 мільйонів доларів з бельгійською компанією Sabena Aerospace Engineering на технічне обслуговування винищувачів F-16, включно з тими, що були передані Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Пентагон.

Угода передбачає обслуговування літаків та двигунів F-16, а також підтримку в управлінні технічно-матеріальним забезпеченням для України.

Роботи виконуватимуть у бельгійському місті Волюве-Сен-Ламбер. Згідно з контрактом, вони мають завершитися до 28 січня 2029 року.