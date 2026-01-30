Пентагон уклав контракт на техобслуговування F-16, включно з українськими літаками

Міністерство оборони США уклало контракт вартістю 235 мільйонів доларів з бельгійською компанією Sabena Aerospace Engineering на технічне обслуговування винищувачів F-16, включно з тими, що були передані Україні.

Угода передбачає обслуговування літаків та двигунів F-16, а також підтримку в управлінні технічно-матеріальним забезпеченням для України.

Роботи виконуватимуть у бельгійському місті Волюве-Сен-Ламбер. Згідно з контрактом, вони мають завершитися до 28 січня 2029 року.

  • 2 травня Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні навчально-тренувального та технічного обладнання для винищувачів F-16 на суму 310 мільйонів доларів.

трамп хоче створити свої власні "днр" та "лнр" на території канадських провінцій Квебек та Альберті - The Financial Times

За повідомленням The Financial Times, представники адміністрації Трампа провели кілька таємних зустрічей з лідерами групи «Проект процвітання Альберти» (APP), які виступають за відокремлення цієї провінції від Канади.

За їхніми словами, з квітня 2025 року чиновники Держдепартаменту США тричі зустрічалися з ультраправими сепаратистами у Вашингтоні. У лютому планується ще одна зустріч, на якій лідери APP збираються запросити кредит у розмірі $500 млрд, щоб профінансувати потреби провінції на випадок проведення референдуму про незалежність.
30.01.2026 12:36 Відповісти
Всі ці контракти не варті обісраного паперу. В нас вже були контракти з американськими компаніями на виготовлення зброї і *********** для України. А потім прийшов Тромб і все відмінив, а заводи закрив. І всім пох на понесені збитки і зрив контрактів
30.01.2026 13:16 Відповісти
 
 