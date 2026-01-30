Пентагон уклав контракт на техобслуговування F-16, включно з українськими літаками
Міністерство оборони США уклало контракт вартістю 235 мільйонів доларів з бельгійською компанією Sabena Aerospace Engineering на технічне обслуговування винищувачів F-16, включно з тими, що були передані Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Пентагон.
Угода передбачає обслуговування літаків та двигунів F-16, а також підтримку в управлінні технічно-матеріальним забезпеченням для України.
Роботи виконуватимуть у бельгійському місті Волюве-Сен-Ламбер. Згідно з контрактом, вони мають завершитися до 28 січня 2029 року.
2 травня Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні навчально-тренувального та технічного обладнання для винищувачів F-16 на суму 310 мільйонів доларів.
