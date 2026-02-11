Рютте: Европейские государства самостоятельно решают вопрос диалога с РФ
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что каждая союзная страна может делать то, что делает Франция в вопросе возобновления диалога с российским диктатором Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран НАТО 12 февраля.
Инициативы по ускорению завершения войны
"Я бы поощрял каждую инициативу, которая ускорит завершение этой ужасной войны", - заявил Рютте. В то же время он подчеркнул, что лидерство США остается ключевым в отношениях с Россией.
Напомним, ранее Франция начала технические консультации с РФ по возобновлению диалога Эмманюэля Макрона с Путиным, однако французский президент отметил, что в Кремле пока не настроены на мир.
Европа должна возобновить диалог с РФ
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что для Европы настало время возобновить диалог с Россией.
Макрон отметил, что война "на истощение вступила в свою завершающую стадию", потери с обеих сторон заставляют задуматься, как завершить войну.
Также лидер Франции отметил, что США выразили готовность помочь в остановке войны.
Что предшествовало?
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
- Кроме того, Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия США в "мирных переговорах".
- В то же время в России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
