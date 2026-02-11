РУС
Рютте: Европейские государства самостоятельно решают вопрос диалога с РФ

Марк Рютте о переговорах Европы с РФ

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что каждая союзная страна может делать то, что делает Франция в вопросе возобновления диалога с российским диктатором Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран НАТО 12 февраля.

Инициативы по ускорению завершения войны

"Я бы поощрял каждую инициативу, которая ускорит завершение этой ужасной войны", - заявил Рютте. В то же время он подчеркнул, что лидерство США остается ключевым в отношениях с Россией.

Напомним, ранее Франция начала технические консультации с РФ по возобновлению диалога Эмманюэля Макрона с Путиным, однако французский президент отметил, что в Кремле пока не настроены на мир.

Европа должна возобновить диалог с РФ

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что для Европы настало время возобновить диалог с Россией.

Макрон отметил, что война "на истощение вступила в свою завершающую стадию", потери с обеих сторон заставляют задуматься, как завершить войну.

Также лидер Франции отметил, что США выразили готовность помочь в остановке войны.

Что предшествовало?

