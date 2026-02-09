Германия призвала Россию к компромиссу после переговоров в Абу-Даби

После очередного раунда переговоров по войне РФ против Украины в Абу-Даби правительство Германии призвало Россию к большей готовности к компромиссу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус, комментируя итоги переговоров.

Немецкое издание Welt отмечает, что в Берлине ожидали от встречи значительно большего прогресса. По словам представителя правительства, российская сторона по-прежнему придерживается жесткой позиции.

Корнелиус подчеркнул, что Москва продолжает выдвигать максималистские требования. Германия призывает Кремль отказаться от них и искать приемлемые решения.

"Мы призываем Москву отказаться от этой позиции и искать приемлемые компромиссы", - заявил Корнелиус.

Позиция Берлина

Правительство ФРГ считает, что переговоры должны привести к реальным результатам. Немецкая сторона настаивает на шагах, которые уменьшат уровень насилия.

В Берлине подчеркивают, что затягивание войны ухудшает ситуацию с безопасностью в Европе.

В то же время в Германии предостерегают от простых решений. Прекращение огня без гарантий безопасности считают недостаточным.

Украина сдерживает угрозу для Европы

Накануне председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Украина сдерживает угрозу для всей Европы.

Мол, покаУкраина защищает Европу, "опасность не так уж велика".

По его мнению, ситуация изменится в случае прекращения огня без ограничений для России. Тогда Кремль сможет возобновить вооружение. Это, по словам Ишингера, повысит риски для стран НАТО на восточном фланге.

Он подчеркнул, что исход войны в Украине имеет решающее значение для Германии и Европейского Союза. В то же время Ишингер подчеркнул, что главной целью остается скорейшее прекращение гибели людей.

7 февраля президент США Дональд Трамп сообщил о "очень хороших" переговорах по мирному урегулированию войны России против Украины и активной работе США со всеми сторонами.

