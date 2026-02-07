Трамп заявил о позитивной динамике переговоров относительно Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил о "очень хороших" переговорах относительно мирного урегулирования войны России против Украины и активной работе США со всеми сторонами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Белого дома, об этом Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One.

"Сегодня мы провели очень хорошие переговоры относительно России и Украины, которые могут привести к определенным изменениям", - сказал глава Белого дома.

По словам президента США, параллельно продолжаются "очень хорошие" переговоры с Ираном. Трамп подчеркнул, что американская сторона активно и конструктивно контактирует со всеми вовлеченными сторонами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотят договориться о мирном соглашении между РФ и Украиной в марте и провести выборы в мае, - Reuters

Мирные переговоры в ОАЭ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к переговорам, а Россия только делает вид, что ведет их, - Каллас

Топ комментарии
Краще б він заговорив про позитивну динаміку знищення Росії, принаймні економічними методами.
07.02.2026 08:50 Ответить
Сцянина. Від нашого- в тєлємарафоні місцевому, а від цього нарцису- масштабніша. Наобирали...
07.02.2026 08:51 Ответить
Трамп багато у чому звинувачував Байдена, а сам виявився більш беззребетнішим стосовно політики щодо сосії.
07.02.2026 08:51 Ответить
Краще б він заговорив про позитивну динаміку знищення Росії, принаймні економічними методами.
07.02.2026 08:50 Ответить
Це повинен заявояти не Тпамп, а місцевий лідор. Який обіцяв блекаут у москві.
07.02.2026 09:08 Ответить
Ви помиляєтеся, він ще на початку каденції заявив що він не лох і вам нічево нє должен.
07.02.2026 10:51 Ответить
Трамп багато у чому звинувачував Байдена, а сам виявився більш беззребетнішим стосовно політики щодо сосії.
ну .. не дарма же трампон в маскву катався.. там стільки компромата на себе заробив - онукам вистачить
07.02.2026 09:13 Ответить
Росія відмовилась передати США контроль над Запорізькою АЕС
07.02.2026 09:19 Ответить
Беззмістовні та голослівні заяви Деменція сприймаються як "білий шум" в ефірі світової політики. В світі президентів-пігмеїв навіть наш клован виглядає Гуллівером...
07.02.2026 08:58 Ответить
Нууу, якщо гл, нути уважніше, то можна зрозуміти, що позитивною динамікою перемовин Трамп вважає посилення кацапами обстрілів критичної інфраструктури України?
07.02.2026 10:08 Ответить
Він в своєму розумі,чи на підтримці транквілізаторами? Явно що на гачку у кремля.Він припинив ядерні війни,закінчив 8,5 війн.пуйло,орбан,сі цьзіпін в нього кращі друзі.Мабуть,колообразний кореєць іранський мула теж.
07.02.2026 09:00 Ответить
Дайте діду пігулок.
07.02.2026 09:02 Ответить
Та хоча би памперсів.
07.02.2026 10:52 Ответить
Для України позитивним може бути лише знищення раські фєдєраської.
07.02.2026 09:05 Ответить
а таки було видно ,шо світом почали керувати збоченці під* філи , та аферисти ...дякуючі плівкам Епштейна ,всім треба дуже напрягтися , ці потвори знищать розум ,та Землю ,цікаво ,якої віри цей колективчик ? Можно здогадатися ...
07.02.2026 09:09 Ответить
Сатаністи .
07.02.2026 09:32 Ответить
Рижому шизоїдному серуну пора вже імпічмент. Бо в нього вже лайно лізе з усіх отворів.
07.02.2026 09:10 Ответить
ага ..он та динаміка всю ніч літала та підривала
07.02.2026 09:12 Ответить
А ось твій маразм позитивною динамікою похвалитися не може.
07.02.2026 09:14 Ответить
Україна відчула цю динаміку сьогодні вночі. У нас в Запоріжжі вже декілька тижнів тривога не вимикається.....
07.02.2026 09:15 Ответить
РасПутін і такий же ТрвмпПутлер.
07.02.2026 09:16 Ответить
Ідіот і соціопат кончений
07.02.2026 09:23 Ответить
Ні, якщо бути точнішим, то він ідіот - екстраверт у квадраті.
07.02.2026 10:28 Ответить
Такеж саме як і зелене чмо.
Про мокшу і так все зрозуміло.
07.02.2026 10:30 Ответить
Що б ти горів цинічна брехлива істота ,з твоїм приходом рашисти відчули свою безкарність ,число терористичних атак і загибель сеоед мирних жителів подвоїлось ,ну а горе рпрезидент голобородько вихваляє цього недоумка.
07.02.2026 09:25 Ответить
Нас усю ніч бомбили, Іран послав США на путіна, а цей ідіот виплітає про позитивну динаміку...
Епштайн головного мозку !
Епштайн головного мозку !
07.02.2026 09:31 Ответить
руда скотина жде шо ми капітулюємо
07.02.2026 09:49 Ответить
Та таке враження що вже сифіліс головного мозку, острів Епштейна дається взнаки.
07.02.2026 10:54 Ответить
а ти не радуйся руда змія ,шо ми сидимо без світла і тепла
07.02.2026 09:32 Ответить
Краше відправ на москву шеврон - "Якщо не ми, то не ми" !
07.02.2026 09:34 Ответить
«Дональд Трамп:
Тіло 100-річної бабусі.
Гнів 60-річного клансмена.
Вади 40-річного гвалтівника.
Ідеологія 20-річного гітлерюгенда.
Характер 10-річного ********.
Мозок 5-річної дитини.
Сміливість 1-річної ласки.
Життя абсолютного нуля.»
07.02.2026 09:40 Ответить
07.02.2026 10:04 Ответить
Рудий покидьок даремно обсирав Байдена через стан здоров'я.Очевидно,що це вже не людина,а лиш трохи зовні схожа.
07.02.2026 10:24 Ответить
Трамп заявив про позитивну динаміку переговорів щодо України

ПОЗИТИВНА динаміка для агресора, для Путіна.

Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Кожний своъм способом: т. Путін на фронті і руйнуванням інфрастуктури виживання, а кліка т. Трампа т.зв. "діпломатічєскім путьом". Такий тандем... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего" Муссоліні перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "

«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министром Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4]. Эта фраза была повторением слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).

Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) вторжение Гитлера в Польшу стало началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны.

НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2 Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время,
07.02.2026 10:30 Ответить
Бачили і чули позитивну динаміку сьогодні вночі.
07.02.2026 10:33 Ответить
Пункт Перший - всі переговори великого тромпа є Хорошими
. якщо здається, що ти цього не бачиш - читай пункт Перший, бо тромп професіанал в переговорах , а ТИ 👉👈ні !!!!
07.02.2026 11:11 Ответить
Віднедавна кожен раз, коли читаю інфу "від Трампа" хочеться зауважити "оце є першостатейний найкращий ****** у світі".
07.02.2026 15:36 Ответить
О, наш ,,Майстер угоди'' знову в ділі ! Поки весь світ спостерігає за найбільш затяжним у світі сеансом ,,дипломатичного гіпнозу'', Доня продовжує тримати обличчя людини, яка щойно продала Ейфелеву вежу, хоча насправді йому як лоху знову впарили квиток у безкоштовний туалет.....Його ,,геніальна'' стратегія переговорів з путіним нагадує гру в наперстки, де Доня- це той самий азартний турист, який щиро вірить, що от-от вгадає, де кулька. Він виходить до преси з виглядом світового месії, заявляючи: ,,Ми дуже близько до прориву! У нас дуже ,,позитивна динаміка '', у той час як путін у сусідній кімнаті просто перевіряє, скільки ще шарів ,,божої роси'' витримає зачіска екс-президента, перш ніж той помітить ,,дощ''.Це ж треба мати такий унікальний талант: отримувати від кремля лише ,,дякуємо, ми вам передзвонимо'' і перетворювати це на заголовки про ,,неймовірно хороші новини''. Поки диктатор водить його за ніс, як школяра по екскурсії в КДБ, Доня продовжує вихвалятися своїм ,,мистецтвом домовлятись''. Мабуть, у його розумінні ,,вирішити питання'' - це коли тебе публічно ігнорують, а ти у відповідь лише хвалиш дикцію опонента, і намагаєщся продати світові його образ як хорошоі людини яка дотримується свого слова....Визнати, що його просто,,розводять''? Та ніколи! Адже для Доні краще вдавати, що він грає в шахи, ніж зізнатися, що він - єдина фігура на дошці, яку постійно з'їдають, а він при цьому продовжує посміхатися в камеру і кричати: про ,,прогресс, нові досягнення і хороші новини в перемовинах''. Це вже не дипломатія, це стокгольмський синдром, загорнутий у позолочену обгортку з написом ,, Зробимо Америку великою знову''. Трамп так відчайдушно хоче бути ,,великим рішалою'', що готовий приймати струмені путінської сцянини в очі за елітний парфум, аби тільки не знімати свої рожеві окуляри....
07.02.2026 15:44 Ответить
 
 