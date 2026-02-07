Трамп заявил о позитивной динамике переговоров относительно Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил о "очень хороших" переговорах относительно мирного урегулирования войны России против Украины и активной работе США со всеми сторонами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Белого дома, об этом Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One.

"Сегодня мы провели очень хорошие переговоры относительно России и Украины, которые могут привести к определенным изменениям", - сказал глава Белого дома.

По словам президента США, параллельно продолжаются "очень хорошие" переговоры с Ираном. Трамп подчеркнул, что американская сторона активно и конструктивно контактирует со всеми вовлеченными сторонами.

Мирные переговоры в ОАЭ

