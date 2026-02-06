Украина готова к переговорам, а Россия только делает вид, что ведет их, - Каллас
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина уже готова вести переговоры по существу, в то время как Россия продолжает атаки и только делает вид, что заинтересована в мире.
Об этом она сказала в интервью финскому вещателю Yle, передает Цензор.НЕТ.
Каллас отметила, что Украина могла бы рассмотреть временное прекращение огня, однако российская сторона настаивает на максималистских условиях мира и не делегирует на переговоры людей с полномочиями принимать решения.
"Россия продолжает атаковать Украину день и ночь, поэтому очевидно, что они не хотят мира. Я считаю, что Россия только делает вид, что ведет переговоры", - сказала Каллас.
Она также подчеркнула подготовку нового пакета санкций против России, в частности в отношении теневого флота, и добавила, что война закончится, когда у агрессора закончатся деньги.
І подивіться історію - майже всі війни закінчувалися розгромом однієї з сторін. Цілком можливо, так буде і в цій війні. В усі часи у влади не вистачало духу вийти і сказати - "ми облажалися, тож заради збереження решти країни і життів людей ми підемо на поступки ворогу". Зате довести країну до руїни з купою жертв - інша справа, "зробили все що могли", герої, ага.