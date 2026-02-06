Новости Мирные переговоры
Украина готова к переговорам, а Россия только делает вид, что ведет их, - Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина уже готова вести переговоры по существу, в то время как Россия продолжает атаки и только делает вид, что заинтересована в мире.

Об этом она сказала в интервью финскому вещателю Yle, передает Цензор.НЕТ.

Каллас отметила, что Украина могла бы рассмотреть временное прекращение огня, однако российская сторона настаивает на максималистских условиях мира и не делегирует на переговоры людей с полномочиями принимать решения.

"Россия продолжает атаковать Украину день и ночь, поэтому очевидно, что они не хотят мира. Я считаю, что Россия только делает вид, что ведет переговоры", - сказала Каллас.

Она также подчеркнула подготовку нового пакета санкций против России, в частности в отношении теневого флота, и добавила, что война закончится, когда у агрессора закончатся деньги.

Не факт, что закончатся деньги и они не будут ещё потом воевать бесплатно. Так что не надо тратить время на эти пустые разговоры, а надо дать Украине наступательное вооружение, чтобы мы забрали хотя бы Мелитополь для начала.
06.02.2026 16:37 Ответить
Ну а який толк з переговорів,якщо при зустрічі рашка лиш виставляє ультиматуми ще ті ,з 2022 року?
06.02.2026 16:39 Ответить
Скажімо чесно - влада ні в Україні, ні в росії, ні в Європі не зацікавлена у мирі. Китай і Штати теж скоріше за війну, ніж проти. Тому ймовірно війна триватиме ще мінімум до грудня 2027, коли будуть ухвалювати нові гроші для України.
І подивіться історію - майже всі війни закінчувалися розгромом однієї з сторін. Цілком можливо, так буде і в цій війні. В усі часи у влади не вистачало духу вийти і сказати - "ми облажалися, тож заради збереження решти країни і життів людей ми підемо на поступки ворогу". Зате довести країну до руїни з купою жертв - інша справа, "зробили все що могли", герої, ага.
06.02.2026 17:33
 
 