Украина готова к переговорам, а Россия только делает вид, что ведет их, - Каллас

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина уже готова вести переговоры по существу, в то время как Россия продолжает атаки и только делает вид, что заинтересована в мире.

Об этом она сказала в интервью финскому вещателю Yle, передает Цензор.НЕТ.

Каллас отметила, что Украина могла бы рассмотреть временное прекращение огня, однако российская сторона настаивает на максималистских условиях мира и не делегирует на переговоры людей с полномочиями принимать решения.

"Россия продолжает атаковать Украину день и ночь, поэтому очевидно, что они не хотят мира. Я считаю, что Россия только делает вид, что ведет переговоры", - сказала Каллас.

Она также подчеркнула подготовку нового пакета санкций против России, в частности в отношении теневого флота, и добавила, что война закончится, когда у агрессора закончатся деньги.