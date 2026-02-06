Лавров заявил о секретных переговорах с Европой

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Москва ведет конфиденциальные контакты с европейскими лидерами о прекращении войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лавров заявил в интервью пропагандистскому телеканалу RT.

"Не буду скрывать, у нас есть контакты с некоторыми лидерами Европы. Они звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют", - отметил глава российского МИД.

При этом он отметил, что заявления европейских лидеров "во время таких закрытых, конфиденциальных контактов" ничем не отличаются от их публичных высказываний.

"Те же призывы: давайте заканчивать агрессию России против Украины, надо что-то делать", - сказал Лавров.

Он также заявил, что Европа заняла "бескомпромиссную позицию", которая заключается в том, что нужна "стратегическая поражение России".

"(Их позиция - Украина не может проиграть, Россия не может победить, иначе Европа потеряет лицо. И все то, что они делают сейчас, – не допустить, сорвать те переговоры, которые вроде бы наметились между нами и американцами, и теперь вот к ним подключаются украинские представители", – добавил глава российского МИД.

