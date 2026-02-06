Лавров заявил о секретных переговорах с Европой
Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Москва ведет конфиденциальные контакты с европейскими лидерами о прекращении войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лавров заявил в интервью пропагандистскому телеканалу RT.
"Не буду скрывать, у нас есть контакты с некоторыми лидерами Европы. Они звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют", - отметил глава российского МИД.
При этом он отметил, что заявления европейских лидеров "во время таких закрытых, конфиденциальных контактов" ничем не отличаются от их публичных высказываний.
"Те же призывы: давайте заканчивать агрессию России против Украины, надо что-то делать", - сказал Лавров.
Он также заявил, что Европа заняла "бескомпромиссную позицию", которая заключается в том, что нужна "стратегическая поражение России".
"(Их позиция - Украина не может проиграть, Россия не может победить, иначе Европа потеряет лицо. И все то, что они делают сейчас, – не допустить, сорвать те переговоры, которые вроде бы наметились между нами и американцами, и теперь вот к ним подключаются украинские представители", – добавил глава российского МИД.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.
А про переговори он сам макарон говорив шо буде вести
В доверии.
"вони просто нас використовують.."
Мы их используем больше (финансы, оружие, санкции против агрессора)
И да, когда страны друг друга используют, к обоюдной выгоде, это и есть партнерство.
З Орбаном+Фіцо+Бабішем у них системні переговори
Террористов нужно просто нейтрализовать любыми доступными методами, и чем быстрее, тем меньше людей погибнет...
Знову повертаються на законних правах російська церква(ФСБешна секта), російська мова і культура і все по-порядку чого бажали кцапи ще у 2022 році.
Ну і Донецька та Луганська області залишаються під кцапом з доступом іноземних фірм на розбобку корисних копалин, а Запорізька, Херсонська та інші області, які захопив ворог будуть знаходитися під контролем ворога, але як обіцяв Великий Брехун і ворог України Голобородько, не будуть нами визнані як російські. І вишенька на торті: ЗАЕС наполовину наша, а наполовину офіційно кцапська. А все, що зруйнував тут ворог забувається. Будуть відбудовувати європейці. Агресор не поніс ніякої відповідальності. Це, 73%, обличчя вашої міжнародної політики. Порждали? Виросли на кілометри тільки цвинтарі. Це і все досягнення слугориг і наріду 73%.
Чи то просто ваша істерика?
Про зелену шмарклю, на жаль, все зрозуміло, так би він і зробив. Але поки що він, на наше щастя, побоюється українців більше, ніж любить рашку та гроші.
Тож не треба поки що панікувати, будь ласочка.
І ДУЖЕ сподіваюся, що не станеться. Бо навіть той же лавров сичить, що клята британка та європейка гадять, а це дає маленьку надію...