Лавров заявил о секретных переговорах с Европой

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Москва ведет конфиденциальные контакты с европейскими лидерами о прекращении войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лавров заявил в интервью пропагандистскому телеканалу RT.

"Не буду скрывать, у нас есть контакты с некоторыми лидерами Европы. Они звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют", - отметил глава российского МИД.

При этом он отметил, что заявления европейских лидеров "во время таких закрытых, конфиденциальных контактов" ничем не отличаются от их публичных высказываний.

"Те же призывы: давайте заканчивать агрессию России против Украины, надо что-то делать", - сказал Лавров.

Он также заявил, что Европа заняла "бескомпромиссную позицию", которая заключается в том, что нужна "стратегическая поражение России".

"(Их позиция - Украина не может проиграть, Россия не может победить, иначе Европа потеряет лицо. И все то, что они делают сейчас, – не допустить, сорвать те переговоры, которые вроде бы наметились между нами и американцами, и теперь вот к ним подключаются украинские представители", – добавил глава российского МИД.

Мирные переговоры в ОАЭ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • Зеленский утвердил состав украинской делегации.
  • По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
  • По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Пістіт коняка, як завжди.
06.02.2026 09:20 Ответить
понятно, что цель таких кремлевских вбросов -- вбить клин между странами ЕС и Украиной
06.02.2026 09:26
06.02.2026 09:26 Ответить
Верить коняке - себя не уважать
06.02.2026 09:29 Ответить
Пістіт коняка, як завжди.
06.02.2026 09:20 Ответить
понятно, что цель таких кремлевских вбросов -- вбить клин между странами ЕС и Украиной
06.02.2026 09:26
06.02.2026 09:26 Ответить
Клин в чому??у нас з Європою якийсь союз???ні вони просто нас використовують..
А про переговори он сам макарон говорив шо буде вести
показать весь комментарий
06.02.2026 10:19 Ответить
"Клин в чому??"
В доверии.
"вони просто нас використовують.."

Мы их используем больше (финансы, оружие, санкции против агрессора)
И да, когда страны друг друга используют, к обоюдной выгоде, это и есть партнерство.
06.02.2026 10:55 Ответить
Міняєш фінанси на людей?? Зрозуміло з тобою
06.02.2026 11:12 Ответить
Не пистить.
З Орбаном+Фіцо+Бабішем у них системні переговори
06.02.2026 13:04 Ответить
Так ці поци ж не Європа, - це дармоїди Європи, яких годує з руки кремлівський щур.
06.02.2026 14:13 Ответить
це він про макрона...
06.02.2026 09:22 Ответить
Про орбаняку скоріше.
06.02.2026 10:13 Ответить
Ну поспілкувався коник з орбаном, ну назвмв його на ви, но це ж не значить, що орбанів якась множина...дурна коняка
06.02.2026 09:23 Ответить
Фіцо і Орбан їздять.А хто ще?
06.02.2026 09:23 Ответить
Чого було чекати від Європки. Прокинули бонелоха.
06.02.2026 09:26 Ответить
Верить коняке - себя не уважать
06.02.2026 09:29 Ответить
На скотобійню коняку.
06.02.2026 09:26 Ответить
Само скоро здохне.
06.02.2026 09:36 Ответить
"Їхня позиція - Україна не може програти, Росія не може перемогти" - сам признався, приємно чути)
06.02.2026 09:28 Ответить
Безумовно з проплаченими покидьками в ЄС.
06.02.2026 09:30 Ответить
в одном я согласен с лавровым -- ЕС не о чем разговаривать с террористами.

Террористов нужно просто нейтрализовать любыми доступными методами, и чем быстрее, тем меньше людей погибнет...
06.02.2026 09:31 Ответить
МУРЛО.....
06.02.2026 09:32 Ответить
Кажете секретні перемовини, на те вони секретні, що про них ніхто не знає, а коняка прокуткудахкала.
06.02.2026 09:32 Ответить
А у нас,а у нас,а у нас відосики!
06.02.2026 09:34 Ответить
Нічого не буде закінчено допоки не будуть звільнені усі українські території, а кацапи на них - знищені!
06.02.2026 09:36 Ответить
Це він з Орбаном та Фіцо веде.
06.02.2026 09:41 Ответить
Ні, на жаль. Французи знову вдалися до х..ні. Їх посланець був у москві
06.02.2026 11:58 Ответить
Голобородько на переговорах з кцапами здав всі інтереси України. Для зеболіків повідомляю, що не кцапи будуть скорочувати свою армію, напавши на нас, а Україна. І вже вчора Голобородько втирав українчикам, не українцям, що ті 600 тисяч буде добре забезпечувати. Є приклади відношення чотирижди ухилянта до ЗСУ - крадіжка його оточення на яйцях, на снарядах, на мінах, на ракетах, на фортифікаціях, а він особисто забезпечував їх тільки асфальтом.
Знову повертаються на законних правах російська церква(ФСБешна секта), російська мова і культура і все по-порядку чого бажали кцапи ще у 2022 році.
Ну і Донецька та Луганська області залишаються під кцапом з доступом іноземних фірм на розбобку корисних копалин, а Запорізька, Херсонська та інші області, які захопив ворог будуть знаходитися під контролем ворога, але як обіцяв Великий Брехун і ворог України Голобородько, не будуть нами визнані як російські. І вишенька на торті: ЗАЕС наполовину наша, а наполовину офіційно кцапська. А все, що зруйнував тут ворог забувається. Будуть відбудовувати європейці. Агресор не поніс ніякої відповідальності. Це, 73%, обличчя вашої міжнародної політики. Порждали? Виросли на кілометри тільки цвинтарі. Це і все досягнення слугориг і наріду 73%.
06.02.2026 09:48 Ответить
так але трохине так. голобородько буде воювати до повного знищення української держави з захопленням києва щоб приховати мільярдні розкрадання бюджетів
06.02.2026 09:58 Ответить
І мільйонні втрати людей в тому числі і на фронті
06.02.2026 10:22 Ответить
Звідки інформація? Вже є?
Чи то просто ваша істерика?
Про зелену шмарклю, на жаль, все зрозуміло, так би він і зробив. Але поки що він, на наше щастя, побоюється українців більше, ніж любить рашку та гроші.
Тож не треба поки що панікувати, будь ласочка.
06.02.2026 10:15 Ответить
Яких українців він побоюється???
06.02.2026 10:23 Ответить
Слідкуйте за новинами і у Вас не буде істерики, а буде розпач. Чи Ви і такі як Ви чогось нормального чекали від чотирижди ухилянта, любітєля русского міра і тайн сатанізму?
06.02.2026 10:23 Ответить
Розпач у мене з квітня 2019 року, за новинами слідкую 24/7, але поки що зради-зради-зради не стало, хоча я дуже уважно проглядаю усі новинні стрічки - і українські, і інші.
І ДУЖЕ сподіваюся, що не станеться. Бо навіть той же лавров сичить, що клята британка та європейка гадять, а це дає маленьку надію...
06.02.2026 13:50 Ответить
Орбана з фіцо на килим викликав, чілішолі?
06.02.2026 10:11 Ответить
Це *******, або ці лідери це прокацапські маргінали.
06.02.2026 12:21 Ответить
 
 