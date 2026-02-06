Лавров заявив про секретні переговори з Європою
Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Москва веде конфіденційні контакти з європейськими лідерами про закінчення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лавров заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT.
"Не буду приховувати, у нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з'являються. І так підпільно контактують", - зазначив глава російського МЗС.
При цьому він зауважив, що заяви європейських лідерів "під час таких закритих, конфіденційних контактів" нічим не відрізняються від їхніх публічних висловлювань.
"Ті самі заклики: давайте закінчувати агресію Росії проти України, треба щось робити", – сказав Лавров.
Він також заявив, що Європа зайняла "безкомпромісну позицію", яка полягає в тому, що потрібна "стратегічна поразка Росії".
"(Їхня позиція - Україна не може програти, Росія не може перемогти, інакше Європа втратить обличчя. І все те, що вони роблять зараз, – не допустити, зірвати ті переговори, які начебто намітилися між нами і американцями, і тепер ось до них підключаються українські представники", – додав глава російського МЗС.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.
А про переговори он сам макарон говорив шо буде вести
В доверии.
"вони просто нас використовують.."
Мы их используем больше (финансы, оружие, санкции против агрессора)
И да, когда страны друг друга используют, к обоюдной выгоде, это и есть партнерство.
З Орбаном+Фіцо+Бабішем у них системні переговори
Террористов нужно просто нейтрализовать любыми доступными методами, и чем быстрее, тем меньше людей погибнет...
Знову повертаються на законних правах російська церква(ФСБешна секта), російська мова і культура і все по-порядку чого бажали кцапи ще у 2022 році.
Ну і Донецька та Луганська області залишаються під кцапом з доступом іноземних фірм на розбобку корисних копалин, а Запорізька, Херсонська та інші області, які захопив ворог будуть знаходитися під контролем ворога, але як обіцяв Великий Брехун і ворог України Голобородько, не будуть нами визнані як російські. І вишенька на торті: ЗАЕС наполовину наша, а наполовину офіційно кцапська. А все, що зруйнував тут ворог забувається. Будуть відбудовувати європейці. Агресор не поніс ніякої відповідальності. Це, 73%, обличчя вашої міжнародної політики. Порждали? Виросли на кілометри тільки цвинтарі. Це і все досягнення слугориг і наріду 73%.
Чи то просто ваша істерика?
Про зелену шмарклю, на жаль, все зрозуміло, так би він і зробив. Але поки що він, на наше щастя, побоюється українців більше, ніж любить рашку та гроші.
Тож не треба поки що панікувати, будь ласочка.
І ДУЖЕ сподіваюся, що не станеться. Бо навіть той же лавров сичить, що клята британка та європейка гадять, а це дає маленьку надію...