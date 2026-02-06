Лавров заявив про секретні переговори з Європою

Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Москва веде конфіденційні контакти з європейськими лідерами про закінчення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лавров заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT.

"Не буду приховувати, у нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з'являються. І так підпільно контактують", - зазначив глава російського МЗС.

При цьому він зауважив, що заяви європейських лідерів "під час таких закритих, конфіденційних контактів" нічим не відрізняються від їхніх публічних висловлювань.

"Ті самі заклики: давайте закінчувати агресію Росії проти України, треба щось робити", – сказав Лавров.

Він також заявив, що Європа зайняла "безкомпромісну позицію", яка полягає в тому, що потрібна "стратегічна поразка Росії".

"(Їхня позиція - Україна не може програти, Росія не може перемогти, інакше Європа втратить обличчя. І все те, що вони роблять зараз, – не допустити, зірвати ті переговори, які начебто намітилися між нами і американцями, і тепер ось до них підключаються українські представники", – додав глава російського МЗС.

