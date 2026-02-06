Лавров заявив про секретні переговори з Європою

Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Москва веде конфіденційні контакти з європейськими лідерами про закінчення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лавров заявив  в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT.

"Не буду приховувати, у нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з'являються. І так підпільно контактують", - зазначив глава російського МЗС.

При цьому він зауважив, що заяви європейських лідерів "під час таких закритих, конфіденційних контактів" нічим не відрізняються від їхніх публічних висловлювань.

"Ті самі заклики: давайте закінчувати агресію Росії проти України, треба щось робити", – сказав Лавров.

Він також заявив, що Європа зайняла "безкомпромісну позицію", яка полягає в тому, що потрібна "стратегічна поразка Росії".

"(Їхня позиція  - Україна не може програти, Росія не може перемогти, інакше Європа втратить обличчя. І все те, що вони роблять зараз, – не допустити, зірвати ті переговори, які начебто намітилися між нами і американцями, і тепер ось до них підключаються українські представники", – додав глава російського МЗС.

Мирні перемовини в ОАЕ

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
  • Зеленський затвердив склад української делегації.
  • За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
  • За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

06.02.2026 09:20 Відповісти
06.02.2026 09:26 Відповісти
06.02.2026 09:29 Відповісти
Пістіт коняка, як завжди.
06.02.2026 09:20 Відповісти
понятно, что цель таких кремлевских вбросов -- вбить клин между странами ЕС и Украиной
06.02.2026 09:26 Відповісти
Клин в чому??у нас з Європою якийсь союз???ні вони просто нас використовують..
А про переговори он сам макарон говорив шо буде вести
06.02.2026 10:19 Відповісти
"Клин в чому??"
В доверии.
"вони просто нас використовують.."

Мы их используем больше (финансы, оружие, санкции против агрессора)
И да, когда страны друг друга используют, к обоюдной выгоде, это и есть партнерство.
06.02.2026 10:55 Відповісти
Міняєш фінанси на людей?? Зрозуміло з тобою
06.02.2026 11:12 Відповісти
Не пистить.
З Орбаном+Фіцо+Бабішем у них системні переговори
06.02.2026 13:04 Відповісти
Так ці поци ж не Європа, - це дармоїди Європи, яких годує з руки кремлівський щур.
06.02.2026 14:13 Відповісти
це він про макрона...
06.02.2026 09:22 Відповісти
Про орбаняку скоріше.
06.02.2026 10:13 Відповісти
Ну поспілкувався коник з орбаном, ну назвмв його на ви, но це ж не значить, що орбанів якась множина...дурна коняка
06.02.2026 09:23 Відповісти
Фіцо і Орбан їздять.А хто ще?
06.02.2026 09:23 Відповісти
Чого було чекати від Європки. Прокинули бонелоха.
06.02.2026 09:26 Відповісти
Верить коняке - себя не уважать
06.02.2026 09:29 Відповісти
На скотобійню коняку.
06.02.2026 09:26 Відповісти
Само скоро здохне.
06.02.2026 09:36 Відповісти
"Їхня позиція - Україна не може програти, Росія не може перемогти" - сам признався, приємно чути)
06.02.2026 09:28 Відповісти
Безумовно з проплаченими покидьками в ЄС.
06.02.2026 09:30 Відповісти
в одном я согласен с лавровым -- ЕС не о чем разговаривать с террористами.

Террористов нужно просто нейтрализовать любыми доступными методами, и чем быстрее, тем меньше людей погибнет...
06.02.2026 09:31 Відповісти
МУРЛО.....
06.02.2026 09:32 Відповісти
Кажете секретні перемовини, на те вони секретні, що про них ніхто не знає, а коняка прокуткудахкала.
06.02.2026 09:32 Відповісти
А у нас,а у нас,а у нас відосики!
06.02.2026 09:34 Відповісти
Нічого не буде закінчено допоки не будуть звільнені усі українські території, а кацапи на них - знищені!
06.02.2026 09:36 Відповісти
Це він з Орбаном та Фіцо веде.
06.02.2026 09:41 Відповісти
Ні, на жаль. Французи знову вдалися до х..ні. Їх посланець був у москві
06.02.2026 11:58 Відповісти
Голобородько на переговорах з кцапами здав всі інтереси України. Для зеболіків повідомляю, що не кцапи будуть скорочувати свою армію, напавши на нас, а Україна. І вже вчора Голобородько втирав українчикам, не українцям, що ті 600 тисяч буде добре забезпечувати. Є приклади відношення чотирижди ухилянта до ЗСУ - крадіжка його оточення на яйцях, на снарядах, на мінах, на ракетах, на фортифікаціях, а він особисто забезпечував їх тільки асфальтом.
Знову повертаються на законних правах російська церква(ФСБешна секта), російська мова і культура і все по-порядку чого бажали кцапи ще у 2022 році.
Ну і Донецька та Луганська області залишаються під кцапом з доступом іноземних фірм на розбобку корисних копалин, а Запорізька, Херсонська та інші області, які захопив ворог будуть знаходитися під контролем ворога, але як обіцяв Великий Брехун і ворог України Голобородько, не будуть нами визнані як російські. І вишенька на торті: ЗАЕС наполовину наша, а наполовину офіційно кцапська. А все, що зруйнував тут ворог забувається. Будуть відбудовувати європейці. Агресор не поніс ніякої відповідальності. Це, 73%, обличчя вашої міжнародної політики. Порждали? Виросли на кілометри тільки цвинтарі. Це і все досягнення слугориг і наріду 73%.
06.02.2026 09:48 Відповісти
так але трохине так. голобородько буде воювати до повного знищення української держави з захопленням києва щоб приховати мільярдні розкрадання бюджетів
06.02.2026 09:58 Відповісти
І мільйонні втрати людей в тому числі і на фронті
06.02.2026 10:22 Відповісти
Звідки інформація? Вже є?
Чи то просто ваша істерика?
Про зелену шмарклю, на жаль, все зрозуміло, так би він і зробив. Але поки що він, на наше щастя, побоюється українців більше, ніж любить рашку та гроші.
Тож не треба поки що панікувати, будь ласочка.
06.02.2026 10:15 Відповісти
Яких українців він побоюється???
06.02.2026 10:23 Відповісти
Слідкуйте за новинами і у Вас не буде істерики, а буде розпач. Чи Ви і такі як Ви чогось нормального чекали від чотирижди ухилянта, любітєля русского міра і тайн сатанізму?
06.02.2026 10:23 Відповісти
Розпач у мене з квітня 2019 року, за новинами слідкую 24/7, але поки що зради-зради-зради не стало, хоча я дуже уважно проглядаю усі новинні стрічки - і українські, і інші.
І ДУЖЕ сподіваюся, що не станеться. Бо навіть той же лавров сичить, що клята британка та європейка гадять, а це дає маленьку надію...
06.02.2026 13:50 Відповісти
Орбана з фіцо на килим викликав, чілішолі?
06.02.2026 10:11 Відповісти
Це *******, або ці лідери це прокацапські маргінали.

 
 