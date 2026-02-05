Лавров виправдав удари Росії по енергетиці: "Україна почала першою"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров стверджує, що Москва нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по російських енергооб’єктах та зірвала "енергетичне перемир'я".

Про це він сказав в інтерв’ю пропагандистському RT, передає Цензор.НЕТ.

Виправдання Кремля 

"Зараз влаштували істерику щодо приводу того, що ми неначе нелюдяно знеструмлюємо міста, люди страждають, замерзають, Росія б’є по енергетичних об’єктах. Ми ніколи не розпочинали цих дій. Саме українці почали першими бити по енергетичним та іншими цивільним об’єктам, включаючи житлові будинки, магазини, лікарні. Рік тому було підірвано пасажирський поїзд без будь-якого військового елементу", - каже Лавров.

Росія звинуватила Україну у зриві "енергетичного перемир'я"

Крім того, російський міністр заявив про нібито численні приклади "доброї волі" Росії.

"Коли у березні 2025 року Трамп у розмові з Путіним запропонував оголосити енергетичне перемир’я на місяць, то Путін того ж дня публічно підтримав цю пропозицію. Місяць (це був березень-квітень) ми взагалі не чіпали енергетичних об’єктів України. А київський режим за цей період понад 130 разів атакував наші енергетичні цивільні об’єкти", - стверджує Лавров.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.
  • Згодом Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "дотримав свого слова" щодо термінів "енергетичного перемир’я" та припинення ударів по енергетиці Києва.

Я просто хочу нагадати, що Кременчугський НПЗ був розбомблений ще в 2022 році, влітку, точну дату Гугл знає.
Так хто перший почав?
05.02.2026 22:35 Відповісти
kon4ennyj ******* !
05.02.2026 22:36 Відповісти
Завтра тампло таку саму уйню скаже всім провідним медіа Америки.
05.02.2026 22:40 Відповісти
Хтось обіцяв і блекаут в Москві.
05.02.2026 22:50 Відповісти
Це було на великдень 24 квітня 2022 року. Потім масовано добивали кожного року по декілька разів. Остання масована атака була восени торік. Гарь дійшла аж до Херсонської області. Уявляю що там було тоді..
05.02.2026 23:02 Відповісти
Так і по підстанціях кацапи почали бити ще восени 2022 го.
05.02.2026 23:04 Відповісти
kon4ennyj ******* !
05.02.2026 22:36 Відповісти
Та, ясно, ясно.
Затягуйся глибше, тебе вже зачекалися.
05.02.2026 22:37 Відповісти
Вівса цьому пану конякі в гузно
05.02.2026 22:38 Відповісти
За тобою вже кобздон зачекався!Що ти мелеш??(((
05.02.2026 22:39 Відповісти
Та да
05.02.2026 22:43 Відповісти
В Харківську ТЕЦ-5 перший раз прилетіло 24.02.2022
05.02.2026 22:42 Відповісти
А 23 , 24 марта 24 года её почти добили. А в последние дни окончательно. Змиевскую ГРЭС, на Эсхаре ещё весной 22 г также . Тварь нагло врёт и знает это.
05.02.2026 23:02 Відповісти
Ну так, корови в стайнях плакали від жорстокості бэндеровцев
05.02.2026 22:44 Відповісти
Цей кончений мудак казав, що і війну не росія почала, що вони ні на кого не нападали.
05.02.2026 22:46 Відповісти
Каже, "рік тому було підірвано пасажирський поїзд" а за такий же підрив місяць тому резиденції ***** на Валдаї не згадав.... Старіє...
05.02.2026 22:47 Відповісти
Почнемо з того,шо Засрашка напала на мирну цивільну Україну,яка Засрашці нічим не загрожувала!!
05.02.2026 22:47 Відповісти
Калантаряндт, чий карабах? 🤣🤣🤣
05.02.2026 22:48 Відповісти
Ісконний, звісно )))
Згідно Конституції Азербайджану
05.02.2026 22:50 Відповісти
Падли
Чи буде суд чи буде кара
Царям всесвітнім лихварям..
05.02.2026 22:49 Відповісти
Це сатана
05.02.2026 22:51 Відповісти
Типова кацапська позиція - "сам дурак".
05.02.2026 22:54 Відповісти
щось забагато сьогодні тої 🐴 конячої башки , певно скоро подохне кляча
05.02.2026 22:54 Відповісти
******** (с)
05.02.2026 22:55 Відповісти
Гeббeльс: "брехня, яку повторили тисячекратно, стає правдою".
05.02.2026 22:58 Відповісти
Брехливі кацапські монстри , ви вже дістали українців
своєю наглючою брехнею на весь світ !
Відʼє@іться від Украіни , так як ви для нас просто здохли і
ми ніколи не будемо вважати вас за людей !!
05.02.2026 23:14 Відповісти
Виродок фашистський. Да Україна до 2025 року майже не наносила жодних ударів по рашистській енергетиці. А скільки рашисти знищили українських НПЗ і електростанцій включаючи каховську ГЕС? Хояа кому я це розказую. Рашисти брехали, брешуть і брехатимуть. І повні дебіли ті хто з рашистами про щось домовлятимуться. Рашисти перші ж в котрий раз знову порушать домовленості і ще й звинуватять в усьому Україну
05.02.2026 23:50 Відповісти
05.02.2026 23:53 Відповісти
Падло, а хто почав так зване СВО?!
05.02.2026 23:58 Відповісти
«Україна почала першою» - ЦЕ ГЕНЕТИЧНА БРЕХНЯ КАЦАПІВ.
06.02.2026 00:41 Відповісти
06.02.2026 00:44 Відповісти
"Ми маємо декарбонізувати економіку в короткому вікні, що ще залишилося, і повернути наше мислення та поведінку в гармонію з природою." (https://www.youtube.com/watch?v=DH_SmrXfteg&t=361s Клаус Шваб, Great Reset, 2020)
06.02.2026 00:58 Відповісти
Першою, першою... Сиділи цілий березень 2022 року, без тепла і електроенергії - бо самі собі розбомбили ТЕЦ...
06.02.2026 01:20 Відповісти
кацап, як завжди, БРЕШЕ!
першими почали москалі ще в 2022 році, коли знищили всі великі нафтові сховища в Україні. Україна почала доганяти москалів в цьому питанні аж через декілька років, коли почала бомбити їх кінчені НПЗ в 2024-2025-их роках!!!!
06.02.2026 02:46 Відповісти
Свята людина,просто ангел
Як їм подобається брехати
06.02.2026 05:58 Відповісти
Ну так. Чиста правда. Це ще 20 лютого 2014 року Україна напала на Крим і ОРДЛО, а 24.02.22 почала повномасштабний наступ на рифи. Так саме підступно напала, як Сакартвело 08.08.2008 напала на рифи.
06.02.2026 06:07 Відповісти
Брехун.
06.02.2026 08:04 Відповісти
Маняша, більше Лаврушу на випас в Чуйську долину не вивозу!
06.02.2026 08:51 Відповісти
Так Україна мабуть першою почала окупувати свій Крим в лютому 2014.
06.02.2026 09:01 Відповісти
Ну раз нам втрачати вже нічого - то чо не б'ємо по цивільним? Мені пофіг що думатимуть про українців коли русня їх усіх уб'є
06.02.2026 09:27 Відповісти
Він і карту приніс, щоб три точки показати. Бо в росії карти є, на відміну від України!
"Дебіли, *ля!" (с)
06.02.2026 10:00 Відповісти
Кончена цинічна брехлива тварина.
10 жовтня 2022, у перший день атаки на цивільну інфраструктуру, крилата ракета не долетіла до ТЕЦ-6 кілька кілометрів і влучила в іншу промбудівлю. Стовп диму було видно на 30 км.
06.02.2026 15:28 Відповісти
 
 