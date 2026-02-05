Лавров виправдав удари Росії по енергетиці: "Україна почала першою"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров стверджує, що Москва нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по російських енергооб’єктах та зірвала "енергетичне перемир'я".

Про це він сказав в інтерв’ю пропагандистському RT, передає Цензор.НЕТ.

Виправдання Кремля

"Зараз влаштували істерику щодо приводу того, що ми неначе нелюдяно знеструмлюємо міста, люди страждають, замерзають, Росія б’є по енергетичних об’єктах. Ми ніколи не розпочинали цих дій. Саме українці почали першими бити по енергетичним та іншими цивільним об’єктам, включаючи житлові будинки, магазини, лікарні. Рік тому було підірвано пасажирський поїзд без будь-якого військового елементу", - каже Лавров.

Росія звинуватила Україну у зриві "енергетичного перемир'я"

Крім того, російський міністр заявив про нібито численні приклади "доброї волі" Росії.

"Коли у березні 2025 року Трамп у розмові з Путіним запропонував оголосити енергетичне перемир’я на місяць, то Путін того ж дня публічно підтримав цю пропозицію. Місяць (це був березень-квітень) ми взагалі не чіпали енергетичних об’єктів України. А київський режим за цей період понад 130 разів атакував наші енергетичні цивільні об’єкти", - стверджує Лавров.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.

Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Згодом Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "дотримав свого слова" щодо термінів "енергетичного перемир’я" та припинення ударів по енергетиці Києва.

