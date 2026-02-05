Лавров про план Заходу щодо реагування на можливе порушення миру Росією: "Нісенітниця"
Глава МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував публікацію Financial Times, у якій йшлося про план дій партнерів України на випадок порушення Росією мирної угоди або режиму припинення вогню.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За словами Лаврова, план, який, за даними FT, Україна, США та європейські країни розробляють із грудня, є "нісенітницею". Він також звернув увагу, що матеріал вийшов напередодні переговорів між військовими Росії та України за участі представників США.
Лавров окремо зазначив, що публікацію оприлюднили "на Британських островах", а описані у ній гарантії безпеки назвав "майже ультиматумом".
"А гарантії безпеки означають, що якщо Росія наважиться знову напасти на Україну або якщо буде організована провокація під хибним прапором, то за 24 години відбудеться засудження, за 48 - мобілізація охочих воювати, а через 72 години долучаться Сполучені Штати", - заявив Лавров, назвавши такий сценарій показовою "нісенітницею".
Що передувало?
Україна домовилася із західними партнерами, що будь-які порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню спричинять скоординовану військову відповідь з боку Європи та США.
Згідно з пропозицією, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та, за необхідності, дій з боку української армії для припинення порушення.
У разі розширення атаки, через 72 години після першого порушення буде запущена скоординована реакція сил, що підтримуються Заходом, зокрема американських військових.
або Україна захистить себе,
або буде буде знищена рашкою
.
В Україні це проконало - криворождений лохторат забув
піввареникащо творилося 2014го і проголосував за антимайдан..
Тепер думають що проканає в світі
а Грузія ?
а Сирія ?
а безліч підпалених нею війн, конфліктів та заколотів по всьому світу ?
