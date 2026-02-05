Лавров про план Заходу щодо реагування на можливе порушення миру Росією: "Нісенітниця"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував публікацію Financial Times, у якій йшлося про план дій партнерів України на випадок порушення Росією мирної угоди або режиму припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Лаврова, план, який, за даними FT, Україна, США та європейські країни розробляють із грудня, є "нісенітницею". Він також звернув увагу, що матеріал вийшов напередодні переговорів між військовими Росії та України за участі представників США.

Лавров окремо зазначив, що публікацію оприлюднили "на Британських островах", а описані у ній гарантії безпеки назвав "майже ультиматумом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заявлені гарантії безпеки підтверджують, що Україна не хоче миру, - Лавров

"А гарантії безпеки означають, що якщо Росія наважиться знову напасти на Україну або якщо буде організована провокація під хибним прапором, то за 24 години відбудеться засудження, за 48 - мобілізація охочих воювати, а через 72 години долучаться Сполучені Штати", - заявив Лавров, назвавши такий сценарій показовою "нісенітницею".

Що передувало?

Україна домовилася із західними партнерами, що будь-які порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню спричинять скоординовану військову відповідь з боку Європи та США.

Згідно з пропозицією, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та, за необхідності, дій з боку української армії для припинення порушення.

У разі розширення атаки, через 72 години після першого порушення буде запущена скоординована реакція сил, що підтримуються Заходом, зокрема американських військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія передала США пропозиції щодо "відновлення відносин", - Лавров