Новини Припинення вогню між Україною та РФ
Лавров про план Заходу щодо реагування на можливе порушення миру Росією: "Нісенітниця"

Перемовини РФ та США. Лавров анонсував зустріч

Глава МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував публікацію Financial Times, у якій йшлося про план дій партнерів України на випадок порушення Росією мирної угоди або режиму припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами Лаврова, план, який, за даними FT, Україна, США та європейські країни розробляють із грудня, є "нісенітницею". Він також звернув увагу, що матеріал вийшов напередодні переговорів між військовими Росії та України за участі представників США.

Лавров окремо зазначив, що публікацію оприлюднили "на Британських островах", а описані у ній гарантії безпеки назвав "майже ультиматумом".

"А гарантії безпеки означають, що якщо Росія наважиться знову напасти на Україну або якщо буде організована провокація під хибним прапором, то за 24 години відбудеться засудження, за 48 - мобілізація охочих воювати, а через 72 години долучаться Сполучені Штати", - заявив Лавров, назвавши такий сценарій показовою "нісенітницею".

Що передувало?

Україна домовилася із західними партнерами, що будь-які порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню спричинять скоординовану військову відповідь з боку Європи та США.

Згідно з пропозицією, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та, за необхідності, дій з боку української армії для припинення порушення.

У разі розширення атаки, через 72 години після першого порушення буде запущена скоординована реакція сил, що підтримуються Заходом, зокрема американських військових.

Лавров Сергій (1690) припинення вогню (443)
Хочуть щоб всі забули , як раша вже двічи в 21 ст нападала!!!
В Україні це проконало - криворождений лохторат забув піввареника що творилося 2014го і проголосував за антимайдан..
Тепер думають що проканає в світі
05.02.2026 18:08
МраЗь
05.02.2026 18:06
А у Лавротропа могла бути якась інша думка з цього приводу?
05.02.2026 18:10
лавр не вірить в Захід
05.02.2026 18:02
.....а ми не віримо рашці. Тому простір для перемовин надто вузький - або, або:
або Україна захистить себе,
або буде буде знищена рашкою

.
05.02.2026 19:36
Зброї в нас мало - кацапи у всьому нас переважають - літаки ракети КАБи дрони - у них цього набагато більше
05.02.2026 19:42
05.02.2026 18:08
двічи тільки на Україну.

а Грузія ?
а Сирія ?
а безліч підпалених нею війн, конфліктів та заколотів по всьому світу ?
05.02.2026 19:38
засудження це дуже потужно
05.02.2026 18:13
Ну бо таки «нісенітниця» - у разі нового нападу Захід рік буде визначатись чи то напад чи ще ні. Тому й нісенітниця зі сторони Заходу.
05.02.2026 18:17
Та 100% то буде не напад, а проста ескалація і стурбованість
05.02.2026 19:44
Дайте йому овса з новічком 🐴
05.02.2026 18:19
Вівса*
05.02.2026 18:25
ніхто не буде воювати проти русні заради України, треба забити на ці паперові "гарантії безпеки" і публічно вимагати від зебіла створення ядерної зброї
05.02.2026 18:22
все знают, что является 100 процентной гарантией безопасности
05.02.2026 18:27
Що точно було нісенітницею так це "будапештський меморандум"
05.02.2026 18:33
🐴 калантарян обкурився вчергове
05.02.2026 18:35
Мову почав вчити?!
Молодець.
05.02.2026 18:53
Побачити б такий батл- калантарян і азіров змагаються в вимовлянні слова "нісенітниця"..))
05.02.2026 19:51
Чувирло. Щоб ти здохло!
05.02.2026 19:16
Про скоординовану військову відповідь з боку західних партнерів ця стара паскудна коняка мабуть має рацію. Сумно але це так. Вже четвертий рік бачимо як вони вміють швидко та скоординовано реагувати.
05.02.2026 19:48
От в цьому я з ним згоден на всі 100% - єдине, що буде виконано це засудження за 24 години, охочих воювати вони навіть за 48 років не знайдуть, а США роздуплиться хіба після панихиди за Трампа і то. якщо пощастить через рік-два після свята.
05.02.2026 20:08
05.02.2026 20:24
чего лошадь парится

никто не будет воевать на стороне Украины против пида рстана.
05.02.2026 22:20
Просто цікаво, а чи є хоч якась помітна різниця в розмірі брехні *****, Трампа, цього мерина, Вітькова, Піздькова та інших?
05.02.2026 22:42
На якому ветсанзпводі приймають кінські голови?
05.02.2026 23:15
 
 