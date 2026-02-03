Україна погодила багаторівневий план забезпечення припинення вогню, - FT

Україна домовилася із західними партнерами, що будь-які порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню спричинять скоординовану військову відповідь з боку Європи та США

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Перший етап

Видання зазначає, що план неодноразово обговорювався у грудні та січні між українськими, європейськими та американськими посадовцями, і він передбачатиме багаторівневу відповідь на будь-які порушення узгодженого перемир'я з боку Росії.

Згідно з пропозицією, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та, за необхідності, дій з боку української армії для припинення порушення.

Другий етап

Якщо воєнні дії продовжаться й після цих кроків, Україна разом із союзниками перейде до другого етапу реагування – використання сил так "Коаліції охочих" до якої входять більшість членів ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.

Співрозмовники видання додали, що у разі розширення атаки, через 72 години після першого порушення буде запущена скоординована реакція сил, що підтримуються Заходом, зокрема американських військових.

