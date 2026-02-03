Україна погодила багаторівневий план забезпечення припинення вогню, - FT
Україна домовилася із західними партнерами, що будь-які порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню спричинять скоординовану військову відповідь з боку Європи та США
Про це йдеться в матеріалі Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Перший етап
Видання зазначає, що план неодноразово обговорювався у грудні та січні між українськими, європейськими та американськими посадовцями, і він передбачатиме багаторівневу відповідь на будь-які порушення узгодженого перемир'я з боку Росії.
Згідно з пропозицією, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та, за необхідності, дій з боку української армії для припинення порушення.
Другий етап
Якщо воєнні дії продовжаться й після цих кроків, Україна разом із союзниками перейде до другого етапу реагування – використання сил так "Коаліції охочих" до якої входять більшість членів ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.
Співрозмовники видання додали, що у разі розширення атаки, через 72 години після першого порушення буде запущена скоординована реакція сил, що підтримуються Заходом, зокрема американських військових.
Це жесть - дипломатичне попередження і за необхідності спостерігачі можливо великодушно дозволять ЗСУ відповісти. Отакі блд гарантії і їх потужно погоджує зєрмаківське кодло.
Та не буде ніяких угод..рососія ніф не підпише..й що тоді?
План "надійний "як Швейцарський годинник міндіча👉👍
а всі ці угоди та дипломатичні попередження на кацапів не діють.
керівництво армії хоче вічно воювати
поки зесрань не приберуть нема сенсу
Тільки от Дольф про це ще не в курсі. І що тепер?
в нас обслуга влади усі 30 років а не сбу мвс ті інші
ніхто нікого не скине, вони усі в долі