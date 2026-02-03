Україна погодила багаторівневий план забезпечення припинення вогню, - FT

Як забезпечуватимуть припинення вогню в Україні?

Україна домовилася із західними партнерами, що будь-які порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню спричинять скоординовану військову відповідь з боку Європи та США

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Перший етап

Видання зазначає, що план неодноразово обговорювався у грудні та січні між українськими, європейськими та американськими посадовцями, і він передбачатиме багаторівневу відповідь на будь-які порушення узгодженого перемир'я з боку Росії.

Згідно з пропозицією, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та, за необхідності, дій з боку української армії для припинення порушення.

Другий етап

Якщо воєнні дії продовжаться й після цих кроків, Україна разом із союзниками перейде до другого етапу реагування – використання сил так "Коаліції охочих" до якої входять більшість членів ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.

Співрозмовники видання додали, що у разі розширення атаки, через 72 години після першого порушення буде запущена скоординована реакція сил, що підтримуються Заходом, зокрема американських військових.

Гарна казка. Зеленський вважає всіх тупими віслюками.
03.02.2026 09:32 Відповісти
До дупи це все. Кацапські нацисти не заспокояться.
03.02.2026 09:31 Відповісти
Кто проидумівает єту ересь?) Зеленая молодая команда?)
03.02.2026 09:37 Відповісти
03.02.2026 09:31 Відповісти
Це жесть - дипломатичне попередження і за необхідності спостерігачі можливо великодушно дозволять ЗСУ відповісти. Отакі блд гарантії і їх потужно погоджує зєрмаківське кодло.
Це жесть - дипломатичне попередження і за необхідності спостерігачі можливо великодушно дозволять ЗСУ відповісти. Отакі блд гарантії і їх потужно погоджує зєрмаківське кодло.
03.02.2026 13:59 Відповісти
03.02.2026 09:32 Відповісти
І що ми за ці обіцянки цяцянки збираємося віддати???
03.02.2026 09:34 Відповісти
Зеля просте питання- а кацапи підпишуть цю угоду ?
03.02.2026 09:36 Відповісти
Порушення майбутньої угоди...

Та не буде ніяких угод..рососія ніф не підпише..й що тоді?
03.02.2026 09:36 Відповісти
03.02.2026 09:37 Відповісти
Аналоговнітний 3-е рівневий як у енергетики🫤🤗
План "надійний "як Швейцарський годинник міндіча👉👍
03.02.2026 09:39 Відповісти
Сьогодні вночі ми це побачили
03.02.2026 09:40 Відповісти
Будь якій ваш донат на ЗСУ, ось що зараз потрібно.

а всі ці угоди та дипломатичні попередження на кацапів не діють.
03.02.2026 09:41 Відповісти
нема сенсу
керівництво армії хоче вічно воювати
поки зесрань не приберуть нема сенсу
03.02.2026 11:39 Відповісти
Хтось вірить в цю маячню ? допоки не вбють кривавого терориста путіна ,а на росії не почнется смута, доти рашиська нечисть буде тероризувати Україну.
03.02.2026 09:49 Відповісти
Що таке ваша смута? Який сенс Ви вкладаєте у це слово?
03.02.2026 10:51 Відповісти
Ага, ремейк Будапештского меморандума похоже вырисовывается...
03.02.2026 09:52 Відповісти
Військова відповідь з боку ЄС та США !? Не смішіть мої пуанти.
03.02.2026 09:52 Відповісти
Та вже не пуанти, а чуні з хутра смішать))
03.02.2026 10:51 Відповісти
Чому не застосувати цей план прямо зараз?
03.02.2026 10:01 Відповісти
ніхто реально за нас воювати та помирати не буде. це просто маяччня.
03.02.2026 10:06 Відповісти
А я погодив з Сільвестром Сталоне, що наступного Рембо зіграє Дольф Лундгрен.

Тільки от Дольф про це ще не в курсі. І що тепер?
03.02.2026 10:08 Відповісти
А рашисти знають про ці потужні погодження?
03.02.2026 10:09 Відповісти
До сраки. Треба погоджувати план знищення рашки
03.02.2026 10:13 Відповісти
2трлн$ репарацій та межі 1991. і не менше. Параша має бути знищена.
03.02.2026 10:58 Відповісти
Багаторівневий ******** потужний та незламний Будапешт 2.0
03.02.2026 10:18 Відповісти
Але ж ви не дописали, шо росія відкинула цей план буквально відразу
03.02.2026 11:21 Відповісти
Чудово..."призведе до реагування протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та, за необхідності, дій з боку української армії для припинення порушення." Тобто вони будуть в черговий раз виказувати занепокоєння, а ЗСУ буде воювати...
03.02.2026 11:26 Відповісти
Зеленський вже навоювався і хоче додому в Ізраїль, де його вже очікують Міндіч, Арестович і мозжливо Юзек. Якщо українські силовики не завадять Зелі, то скоро незалежно\ країни тут не буде. Кацапи пережують припинення вогню і через декілька місяців будуть стояти вже під Харковом, поки місцева шобла буде грати у вибори.
03.02.2026 11:36 Відповісти
нема в нас силовиків
ніхто нікого не скине, вони усі в долі
показати весь коментар
03.02.2026 11:41 Відповісти
Понятно что это просто красивая бумажка. Другого нам никто не предложит. Выбивать приемлемые для себя условия нужно на поле боя а не на саммитах или встречах. Вот как раха сейчас делает. Как там у нас дела на фронте? Дожимаем? Что-то летит на маскву кроме двушечек? Ну вот такой и договорняк будет.
03.02.2026 11:57 Відповісти
согласовала ------ а Раша об этом знает и дрожит
03.02.2026 12:23 Відповісти
А те що вночі , було з цього плану?
03.02.2026 12:47 Відповісти
То додаткові бонуси до плану
03.02.2026 14:22 Відповісти
засуньте отой багаторівневий план собі в сраку . вночі на нас летіли 70 ракет і 450 дронів --- дайте нам ..шторм.. ..скальп.. ..таурус .. щоб ми змогли дати залп по ***** хочаб по 40 ракет за ніч і разів п.ять на місяць і ми б ************ ***** генеруючі підстанціі . а ви панове європейці облизуєте небрите **** через день а ракети ***** не даєте і хочете щоб ми вас захищали
03.02.2026 12:49 Відповісти
72 години.Рашка зробила висновки і їй буде достатньо 72 годин
03.02.2026 13:55 Відповісти
 
 