Украина согласовала многоуровневый план обеспечения прекращения огня, - FT

Украина договорилась с западными партнерами, что любые нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня повлекут за собой скоординированный военный ответ со стороны Европы и США.

Об этом говорится в материале Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Первый этап

Издание отмечает, что план неоднократно обсуждался в декабре и январе между украинскими, европейскими и американскими чиновниками, и он будет предусматривать многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия со стороны России.

Согласно предложению, любое нарушение Россией режима прекращения огня приведет к реагированию в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и, при необходимости, действий со стороны украинской армии для прекращения нарушения.

Второй этап

Если военные действия продолжатся и после этих шагов, Украина вместе с союзниками перейдет ко второму этапу реагирования - использованию сил так называемой "Коалиции желающих", в которую входят большинство членов ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Собеседники издания добавили, что в случае расширения атаки через 72 часа после первого нарушения будет запущена скоординированная реакция сил, поддерживаемых Западом, в частности американских военных.

