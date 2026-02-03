Украина согласовала многоуровневый план обеспечения прекращения огня, - FT
Украина договорилась с западными партнерами, что любые нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня повлекут за собой скоординированный военный ответ со стороны Европы и США.
Об этом говорится в материале Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Первый этап
Издание отмечает, что план неоднократно обсуждался в декабре и январе между украинскими, европейскими и американскими чиновниками, и он будет предусматривать многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия со стороны России.
Согласно предложению, любое нарушение Россией режима прекращения огня приведет к реагированию в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и, при необходимости, действий со стороны украинской армии для прекращения нарушения.
Второй этап
Если военные действия продолжатся и после этих шагов, Украина вместе с союзниками перейдет ко второму этапу реагирования - использованию сил так называемой "Коалиции желающих", в которую входят большинство членов ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.
Собеседники издания добавили, что в случае расширения атаки через 72 часа после первого нарушения будет запущена скоординированная реакция сил, поддерживаемых Западом, в частности американских военных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це жесть - дипломатичне попередження і за необхідності спостерігачі можливо великодушно дозволять ЗСУ відповісти. Отакі блд гарантії і їх потужно погоджує зєрмаківське кодло.
Та не буде ніяких угод..рососія ніф не підпише..й що тоді?
План "надійний "як Швейцарський годинник міндіча👉👍
а всі ці угоди та дипломатичні попередження на кацапів не діють.
керівництво армії хоче вічно воювати
поки зесрань не приберуть нема сенсу
Тільки от Дольф про це ще не в курсі. І що тепер?
в нас обслуга влади усі 30 років а не сбу мвс ті інші
ніхто нікого не скине, вони усі в долі