Украина согласовала многоуровневый план обеспечения прекращения огня, - FT

Как будут обеспечивать прекращение огня в Украине?

Украина договорилась с западными партнерами, что любые нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня повлекут за собой скоординированный военный ответ со стороны Европы и США.

Об этом говорится в материале Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Первый этап

Издание отмечает, что план неоднократно обсуждался в декабре и январе между украинскими, европейскими и американскими чиновниками, и он будет предусматривать многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия со стороны России.

Согласно предложению, любое нарушение Россией режима прекращения огня приведет к реагированию в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и, при необходимости, действий со стороны украинской армии для прекращения нарушения.

Второй этап

Если военные действия продолжатся и после этих шагов, Украина вместе с союзниками перейдет ко второму этапу реагирования - использованию сил так называемой "Коалиции желающих", в которую входят большинство членов ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Собеседники издания добавили, что в случае расширения атаки через 72 часа после первого нарушения будет запущена скоординированная реакция сил, поддерживаемых Западом, в частности американских военных.

Гарна казка. Зеленський вважає всіх тупими віслюками.
До дупи це все. Кацапські нацисти не заспокояться.
Кто проидумівает єту ересь?) Зеленая молодая команда?)
будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та, за необхідності, дій з боку української армії для припинення порушення. Джерело: https://censor.net/ua/n3598601
Це жесть - дипломатичне попередження і за необхідності спостерігачі можливо великодушно дозволять ЗСУ відповісти. Отакі блд гарантії і їх потужно погоджує зєрмаківське кодло.
І що ми за ці обіцянки цяцянки збираємося віддати???
Зеля просте питання- а кацапи підпишуть цю угоду ?
Порушення майбутньої угоди...

Та не буде ніяких угод..рососія ніф не підпише..й що тоді?
Аналоговнітний 3-е рівневий як у енергетики🫤🤗
План "надійний "як Швейцарський годинник міндіча👉👍
Сьогодні вночі ми це побачили
Будь якій ваш донат на ЗСУ, ось що зараз потрібно.

а всі ці угоди та дипломатичні попередження на кацапів не діють.
нема сенсу
керівництво армії хоче вічно воювати
поки зесрань не приберуть нема сенсу
Хтось вірить в цю маячню ? допоки не вбють кривавого терориста путіна ,а на росії не почнется смута, доти рашиська нечисть буде тероризувати Україну.
Що таке ваша смута? Який сенс Ви вкладаєте у це слово?
Ага, ремейк Будапештского меморандума похоже вырисовывается...
Військова відповідь з боку ЄС та США !? Не смішіть мої пуанти.
Та вже не пуанти, а чуні з хутра смішать))
Чому не застосувати цей план прямо зараз?
ніхто реально за нас воювати та помирати не буде. це просто маяччня.
А я погодив з Сільвестром Сталоне, що наступного Рембо зіграє Дольф Лундгрен.

Тільки от Дольф про це ще не в курсі. І що тепер?
А рашисти знають про ці потужні погодження?
До сраки. Треба погоджувати план знищення рашки
2трлн$ репарацій та межі 1991. і не менше. Параша має бути знищена.
Багаторівневий ******** потужний та незламний Будапешт 2.0
Але ж ви не дописали, шо росія відкинула цей план буквально відразу
Чудово..."призведе до реагування протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та, за необхідності, дій з боку української армії для припинення порушення." Тобто вони будуть в черговий раз виказувати занепокоєння, а ЗСУ буде воювати...
Зеленський вже навоювався і хоче додому в Ізраїль, де його вже очікують Міндіч, Арестович і мозжливо Юзек. Якщо українські силовики не завадять Зелі, то скоро незалежно\ країни тут не буде. Кацапи пережують припинення вогню і через декілька місяців будуть стояти вже під Харковом, поки місцева шобла буде грати у вибори.
нема в нас силовиків
в нас обслуга влади усі 30 років а не сбу мвс ті інші
ніхто нікого не скине, вони усі в долі
Понятно что это просто красивая бумажка. Другого нам никто не предложит. Выбивать приемлемые для себя условия нужно на поле боя а не на саммитах или встречах. Вот как раха сейчас делает. Как там у нас дела на фронте? Дожимаем? Что-то летит на маскву кроме двушечек? Ну вот такой и договорняк будет.
согласовала ------ а Раша об этом знает и дрожит
А те що вночі , було з цього плану?
То додаткові бонуси до плану
засуньте отой багаторівневий план собі в сраку . вночі на нас летіли 70 ракет і 450 дронів --- дайте нам ..шторм.. ..скальп.. ..таурус .. щоб ми змогли дати залп по ***** хочаб по 40 ракет за ніч і разів п.ять на місяць і ми б ************ ***** генеруючі підстанціі . а ви панове європейці облизуєте небрите **** через день а ракети ***** не даєте і хочете щоб ми вас захищали
72 години.Рашка зробила висновки і їй буде достатньо 72 годин
