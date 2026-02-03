Росія передала США пропозиції щодо "відновлення відносин", - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва передала американській стороні свої пропозиції щодо усунення бар’єрів для відновлення повноцінних відносин між РФ і США.
Про це повідомляється на сайті МЗС Росії, передає Цензор.НЕТ.
"Американцям передали пропозиції щодо усунення цих серйозних бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою та Вашингтоном", - заявив глава російського МЗС.
За його словами, у разі відновлення відносин зі США перед Вашингтоном "відкриються дуже перспективні і виграшні, перш за все для них самих горизонти співпраці". Лавров згадав серед можливих напрямів співпраці вуглеводні, критично важливі мінерали та рідкоземельні елементи, Арктику, штучний інтелект і космос.
Водночас він поскаржився на "неприємні інциденти" з боку США, зокрема на запровадження санкцій проти компанії "Лукойл".
Лавров також заявив, що російсько-американський діалог нібито триває "практично безперервно" на різних рівнях і в кількох форматах.
"Важливе значення мають, звичайно, контакти щодо українського врегулювання, але це не єдина тема, яка заслуговує на увагу і повинна обговорюватися між Росією та США. Ми налаштовані конструктивно щодо майбутнього двостороннього діалогу", - додав міністр.
"Ты же обещал развестись с Европе"
Покидьки, що ті, що ті...
І не важливо, що цю кістку тобі кидають ті, хто спить і бачить руйнування та загибель ТВОЄЇ країни! Вони -- твої друзі (ти так вважаєш) !!!
"Не валяй дурака, Америка!
Не обидим, кому говорят.
Отдавай-ка землицу Алясочку
Отдавай-ка, родимую, взад. " 😲