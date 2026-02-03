Росія передала США пропозиції щодо "відновлення відносин", - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва передала американській стороні свої пропозиції щодо усунення бар’єрів для відновлення повноцінних відносин між РФ і США.

Про це повідомляється на сайті МЗС Росії.

"Американцям передали пропозиції щодо усунення цих серйозних бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою та Вашингтоном", - заявив глава російського МЗС.

За його словами, у разі відновлення відносин зі США перед Вашингтоном "відкриються дуже перспективні і виграшні, перш за все для них самих горизонти співпраці". Лавров згадав серед можливих напрямів співпраці вуглеводні, критично важливі мінерали та рідкоземельні елементи, Арктику, штучний інтелект і космос.

Водночас він поскаржився на "неприємні інциденти" з боку США, зокрема на запровадження санкцій проти компанії "Лукойл".

Лавров також заявив, що російсько-американський діалог нібито триває "практично безперервно" на різних рівнях і в кількох форматах.

"Важливе значення мають, звичайно, контакти щодо українського врегулювання, але це не єдина тема, яка заслуговує на увагу і повинна обговорюватися між Росією та США. Ми налаштовані конструктивно щодо майбутнього двостороннього діалогу", - додав міністр.