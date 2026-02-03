2 732 19

Росія передала США пропозиції щодо "відновлення відносин", - Лавров

Перемовини РФ та США. Лавров анонсував зустріч

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва передала американській стороні свої пропозиції щодо усунення бар’єрів для відновлення повноцінних відносин між РФ і США.

Про це повідомляється на сайті МЗС Росії, передає Цензор.НЕТ.

"Американцям передали пропозиції щодо усунення цих серйозних бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою та Вашингтоном", - заявив глава російського МЗС.

За його словами, у разі відновлення відносин зі США перед Вашингтоном "відкриються дуже перспективні і виграшні, перш за все для них самих горизонти співпраці". Лавров згадав серед можливих напрямів співпраці вуглеводні, критично важливі мінерали та рідкоземельні елементи, Арктику, штучний інтелект і космос.

Водночас він поскаржився на "неприємні інциденти" з боку США, зокрема на запровадження санкцій проти компанії "Лукойл".

Лавров також заявив, що російсько-американський діалог нібито триває "практично безперервно" на різних рівнях і в кількох форматах.

"Важливе значення мають, звичайно, контакти щодо українського врегулювання, але це не єдина тема, яка заслуговує на увагу і повинна обговорюватися між Росією та США. Ми налаштовані конструктивно щодо майбутнього двостороннього діалогу", - додав міністр.

Топ коментарі
+7
Коли ти нациська мерзота нарешті здохеш ? чому ця погань існує.
03.02.2026 11:57 Відповісти
+5
кацапи хочуть зняття санкцій та продавати свої ресурси США
03.02.2026 11:51 Відповісти
+4
Ваші коняка відносини відновились як тільки руда хвойда сіла на трон. Докази червона доріжка перед ******.
03.02.2026 11:48 Відповісти
Щось коняка заржала, вівса бракує?
03.02.2026 11:48 Відповісти
Овса не бракує. Просто, уже можно не скрываться, а узаконить отношения.
"Ты же обещал развестись с Европе"
03.02.2026 12:28 Відповісти
03.02.2026 11:48 Відповісти
03.02.2026 11:51 Відповісти
"Відновлення повноцінних відносин..." за рахунок України !
Покидьки, що ті, що ті...
03.02.2026 11:53 Відповісти
Суть пропозиції щодо "відновлення відносин" віддайте Україну під окупацію, у сферу впливу, а перед Вашингтоном "відкриються дуже перспективні і виграшні, перш за все для них самих горизонти співпраці". Лавров згадав серед можливих напрямів співпраці вуглеводні, критично важливі мінерали та рідкоземельні елементи, Арктику, штучний інтелект і космос.
03.02.2026 11:53 Відповісти
Це скоріше нагадує ринок, ми вам пропонуємо на вибір.... Ціна договірна, на ваших умовах, або ми надамо цікавиі записи і фото
03.02.2026 12:49 Відповісти
03.02.2026 11:57 Відповісти
Тому що в України немає ракет середньої та великої дальності.
03.02.2026 12:01 Відповісти
Давай, Доні! Тобі пропонують дружбу-жвачку -- БЕРИ СКОРІШ!!!
І не важливо, що цю кістку тобі кидають ті, хто спить і бачить руйнування та загибель ТВОЄЇ країни! Вони -- твої друзі (ти так вважаєш) !!!
03.02.2026 11:59 Відповісти
Фотку викладуть, як ці дві недоімперії дуплитися будуть?
03.02.2026 12:05 Відповісти
Невже таке пропонують?

"Не валяй дурака, Америка!
Не обидим, кому говорят.
Отдавай-ка землицу Алясочку
Отдавай-ка, родимую, взад. " 😲
03.02.2026 12:14 Відповісти
Коли ти вже копита відкинеш?
03.02.2026 12:22 Відповісти
Поспішають, поки конгресмени Трампа не пересадили з Білого дому в дурдом.
03.02.2026 12:25 Відповісти
США відклонили пропозицію, бо вона була не на м'який бумазі
03.02.2026 12:39 Відповісти
Дебіл ***, бо так прикидатися не можливо
03.02.2026 12:52 Відповісти
Цікаво виходить, чотири роки "воювали з піндосами в Україні" щоб тепер пропонувати дружбу?
03.02.2026 13:05 Відповісти
так вони з Байденом воювали, а з Трампом - мир+дружба+жвачка
03.02.2026 16:04 Відповісти
Напасти на Україну заради корисних копалин і при цьому утилізувати на війні всю накопичену совком зброю, вигребти від України по морді, просрати війною власну економіку, просрати свою репутацію, надутою роками пропаганди, щоб потім запропонувати власні ресурси ненависним американцям для поліпшення відносин. Це тільки кацапи так можуть.
03.02.2026 13:10 Відповісти
 
 