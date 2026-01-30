Лавров виступить на конгресі італійської партії. Посольство України висловило протест

Лавров виступить в Італії

Українське посольство в Італії відреагувало на участь міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова у заході в Римі.

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться в коментарі дипломатичного представництва для італійського видання Open Online.

Йдеться про конгрес популістської партії "Суверенна народна демократія", який відбудеться 31 січня та 1 лютого. Лавров заявлений як "почесний гість" і має виступити онлайн. Також на заході планується особиста присутність посла Росії в Італії.

Лаврова запросили на конгрес популістської партії в Римі

Лідер партії Марко Ріццо повідомив, що російський міністр говоритиме про так званий багатополярний світ. Він також заявив, що очікує від Лаврова "добрих новин про мир".

Організатори заходу не приховують політичного характеру запрошення. Участь представників російської влади викликала гостру реакцію української сторони.

Посольство України назвало участь Лаврова образливою

У посольстві України наголосили, що в Італії досі існують політичні сили, які просувають російські наративи. Дипломати вказали, що ці позиції фактично виправдовують агресію та насильство.

  • "Реальність проста і жорстока: існує держава-агресор — Росія, яка систематично прагне знищення України", – наголосили в посольстві.

Українська сторона підкреслила, що участь Лаврова є свідомим кроком організаторів. У дипмісії зазначили, що російські посадовці сьогодні підписують накази про бомбардування та репресії. Це суперечить будь-яким розмовам про культуру чи мир.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про внесення до санкційного списку шести російських пропагандистів, причетних до поширення дезінформації та підтримки агресивної війни Росії проти України. Серед них: Дмитро Губернієв, Катерина Андреєва, Марія Сіттель, Павло Зарубін, Роман Чумаков та Сергій Полунін.

Автор: 

Італія (1685) Лавров Сергій (1688)
А краще кілька фпв-дронів...
Чому протест? Досить було вислати туди контейнер сіна.
показати весь коментар
30.01.2026 21:17 Відповісти
А краще кілька фпв-дронів...
показати весь коментар
30.01.2026 21:46 Відповісти
тим більше, мерин іржатиме онлайн з свого кабінету. От, туди і направити дрони...
показати весь коментар
30.01.2026 22:41 Відповісти
Мелоні давно сідницями на двох стільцях сидить.
показати весь коментар
30.01.2026 21:24 Відповісти
Да забейте вы на итальянцев. Ничего они не решают. Былое величие высрало нынешних ragazzi.
показати весь коментар
30.01.2026 22:22 Відповісти
А що сталось?
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні розкритикував https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/promova-zelenskogo-u-davosi-2026-video-ta-zayavi-prezidenta-ukrajini-na-forumi-u-shveycariji-50577648.html звинувачення українського президента Володимира Зеленського на адресу Європи під час його виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
показати весь коментар
30.01.2026 22:27 Відповісти
Італія 3-я країна після Угорщини та Словакії в Європі що слухають Путлера.
показати весь коментар
31.01.2026 09:23 Відповісти
П......партнери...
.чи під@раси?
показати весь коментар
31.01.2026 01:21 Відповісти
Зовсім здуріли. Своего мозгу нема, дивляться що Трамп робить !
показати весь коментар
31.01.2026 09:21 Відповісти
"Риббентроп" від Адольфа х..йла в Європі... Зігайте лошарі цьому...узьколобі
показати весь коментар
31.01.2026 09:25 Відповісти
 
 