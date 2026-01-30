Лавров выступит на конгрессе итальянской партии. Посольство Украины выразило протест

Украинское посольство в Италии отреагировало на участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в мероприятии в Риме.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в комментарии дипломатического представительства для итальянского издания Open Online.

Речь идет о конгрессе популистской партии "Суверенная народная демократия", который состоится 31 января и 1 февраля. Лавров заявлен как "почетный гость" и должен выступить онлайн. Также на мероприятии планируется личное присутствие посла России в Италии.

Лаврова пригласили на конгресс популистской партии в Риме

Лидер партии Марко Риццо сообщил, что российский министр будет говорить о так называемом многополярном мире. Он также заявил, что ожидает от Лаврова "хороших новостей о мире".

Организаторы мероприятия не скрывают политический характер приглашения. Участие представителей российской власти вызвало острую реакцию украинской стороны.

Посольство Украины назвало участие Лаврова оскорбительным

В посольстве Украины подчеркнули, что в Италии до сих пор существуют политические силы, которые продвигают российские нарративы. Дипломаты указали, что эти позиции фактически оправдывают агрессию и насилие.

"Реальность проста и жестока: существует государство-агрессор - Россия, которое систематически стремится к уничтожению Украины", - подчеркнули в посольстве.

Украинская сторона подчеркнула, что участие Лаврова является сознательным шагом организаторов. В дипмиссии отметили, что российские чиновники сегодня подписывают приказы о бомбардировках и репрессиях. Это противоречит любым разговорам о культуре или мире.

Напомним, ранее Совет Европейского Союза принял решение о внесении в санкционный список шести российских пропагандистов, причастных к распространению дезинформации и поддержке агрессивной войны России против Украины. Среди них: Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Мария Ситтель, Павел Зарубин, Роман Чумаков и Сергей Полунин.

