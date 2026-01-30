РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7429 посетителей онлайн
Новости Пропаганда РФ
2 769 10

Лавров выступит на конгрессе итальянской партии. Посольство Украины выразило протест

Лавров выступит в Италии

Украинское посольство в Италии отреагировало на участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в мероприятии в Риме.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в комментарии дипломатического представительства для итальянского издания Open Online.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Речь идет о конгрессе популистской партии "Суверенная народная демократия", который состоится 31 января и 1 февраля. Лавров заявлен как "почетный гость" и должен выступить онлайн. Также на мероприятии планируется личное присутствие посла России в Италии.

Читайте также: Россия не знает деталей гарантий безопасности, о которых договаривались США и Украина, - Лавров

Лаврова пригласили на конгресс популистской партии в Риме

Лидер партии Марко Риццо сообщил, что российский министр будет говорить о так называемом многополярном мире. Он также заявил, что ожидает от Лаврова "хороших новостей о мире".

Организаторы мероприятия не скрывают политический характер приглашения. Участие представителей российской власти вызвало острую реакцию украинской стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров отверг возможность перемирия в войне против Украины

Посольство Украины назвало участие Лаврова оскорбительным

В посольстве Украины подчеркнули, что в Италии до сих пор существуют политические силы, которые продвигают российские нарративы. Дипломаты указали, что эти позиции фактически оправдывают агрессию и насилие.

  • "Реальность проста и жестока: существует государство-агрессор - Россия, которое систематически стремится к уничтожению Украины", - подчеркнули в посольстве.

Украинская сторона подчеркнула, что участие Лаврова является сознательным шагом организаторов. В дипмиссии отметили, что российские чиновники сегодня подписывают приказы о бомбардировках и репрессиях. Это противоречит любым разговорам о культуре или мире.

Напомним, ранее Совет Европейского Союза принял решение о внесении в санкционный список шести российских пропагандистов, причастных к распространению дезинформации и поддержке агрессивной войны России против Украины. Среди них: Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Мария Ситтель, Павел Зарубин, Роман Чумаков и Сергей Полунин.

Смотрите также: Лавров считает необходимым изменить название Великобритании: "Это единственный пример, когда страна сама себя называет великой". ВИДЕО

Автор: 

Италия (1732) Лавров Сергей (2393)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А краще кілька фпв-дронів...
показать весь комментарий
30.01.2026 21:46 Ответить
+4
Да забейте вы на итальянцев. Ничего они не решают. Былое величие высрало нынешних ragazzi.
показать весь комментарий
30.01.2026 22:22 Ответить
+3
Мелоні давно сідницями на двох стільцях сидить.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому протест? Досить було вислати туди контейнер сіна.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:17 Ответить
А краще кілька фпв-дронів...
показать весь комментарий
30.01.2026 21:46 Ответить
тим більше, мерин іржатиме онлайн з свого кабінету. От, туди і направити дрони...
показать весь комментарий
30.01.2026 22:41 Ответить
Мелоні давно сідницями на двох стільцях сидить.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:24 Ответить
Да забейте вы на итальянцев. Ничего они не решают. Былое величие высрало нынешних ragazzi.
показать весь комментарий
30.01.2026 22:22 Ответить
А що сталось?
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні розкритикував https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/promova-zelenskogo-u-davosi-2026-video-ta-zayavi-prezidenta-ukrajini-na-forumi-u-shveycariji-50577648.html звинувачення українського президента Володимира Зеленського на адресу Європи під час його виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
показать весь комментарий
30.01.2026 22:27 Ответить
Італія 3-я країна після Угорщини та Словакії в Європі що слухають Путлера.
показать весь комментарий
31.01.2026 09:23 Ответить
П......партнери...
.чи під@раси?
показать весь комментарий
31.01.2026 01:21 Ответить
Зовсім здуріли. Своего мозгу нема, дивляться що Трамп робить !
показать весь комментарий
31.01.2026 09:21 Ответить
"Риббентроп" від Адольфа х..йла в Європі... Зігайте лошарі цьому...узьколобі
показать весь комментарий
31.01.2026 09:25 Ответить
 
 