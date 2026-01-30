Лавров выступит на конгрессе итальянской партии. Посольство Украины выразило протест
Украинское посольство в Италии отреагировало на участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в мероприятии в Риме.
Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в комментарии дипломатического представительства для итальянского издания Open Online.
Речь идет о конгрессе популистской партии "Суверенная народная демократия", который состоится 31 января и 1 февраля. Лавров заявлен как "почетный гость" и должен выступить онлайн. Также на мероприятии планируется личное присутствие посла России в Италии.
Лаврова пригласили на конгресс популистской партии в Риме
Лидер партии Марко Риццо сообщил, что российский министр будет говорить о так называемом многополярном мире. Он также заявил, что ожидает от Лаврова "хороших новостей о мире".
Организаторы мероприятия не скрывают политический характер приглашения. Участие представителей российской власти вызвало острую реакцию украинской стороны.
Посольство Украины назвало участие Лаврова оскорбительным
В посольстве Украины подчеркнули, что в Италии до сих пор существуют политические силы, которые продвигают российские нарративы. Дипломаты указали, что эти позиции фактически оправдывают агрессию и насилие.
- "Реальность проста и жестока: существует государство-агрессор - Россия, которое систематически стремится к уничтожению Украины", - подчеркнули в посольстве.
Украинская сторона подчеркнула, что участие Лаврова является сознательным шагом организаторов. В дипмиссии отметили, что российские чиновники сегодня подписывают приказы о бомбардировках и репрессиях. Это противоречит любым разговорам о культуре или мире.
Напомним, ранее Совет Европейского Союза принял решение о внесении в санкционный список шести российских пропагандистов, причастных к распространению дезинформации и поддержке агрессивной войны России против Украины. Среди них: Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Мария Ситтель, Павел Зарубин, Роман Чумаков и Сергей Полунин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні розкритикував https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/promova-zelenskogo-u-davosi-2026-video-ta-zayavi-prezidenta-ukrajini-na-forumi-u-shveycariji-50577648.html звинувачення українського президента Володимира Зеленського на адресу Європи під час його виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
.чи під@раси?