Болгарія спільно з Італією збудує військову базу НАТО

Болгарія та Італія ратифікували угоду про спільне будівництво військової бази НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні болгарського парламенту після голосування 29 січня.

Рішення ухвалили під час однієї сесії парламенту. Угоду підтримали більшість депутатів, за винятком проросійських та деяких націоналістичних фракцій.

Що передбачає новий військовий об’єкт

Згідно з угодою базу зведуть поблизу села Кабіле на південному сході Болгарії.

Нова інфраструктура дозволить розмістити на ній військові підрозділи. База зможе приймати батальйон, бригаду чи навіть повноцінну дивізію відповідно до потреб Альянсу.

Угода покладає на Італію відповідальність за будівництво житлових, службових та інфраструктурних об’єктів. Болгарія також братиме участь у проєкті і забезпечить власний внесок.

Болгарські депутати наголосили, що об’єкт зміцнить обороноздатність країни. Вони назвали цей крок важливим для стабільності у східній частині Європи

Дипломатичний та безпековий контекст

Цей проєкт є частиною ширшого плану зміцнення позицій НАТО на східному фланзі. Альянс розширює інфраструктуру, щоб краще реагувати на зміни у безпековій обстановці.

Парламент підтримав проєкт, незважаючи на частину політичних розбіжностей. Частина опозиційних депутатів висловила занепокоєння щодо впливу на місцеві громади.

Заснування бази планують поетапно.

