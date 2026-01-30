Болгарія спільно з Італією збудує військову базу НАТО

Болгарія та Італія ратифікували угоду про спільне будівництво військової бази НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні болгарського парламенту після голосування 29 січня.

Рішення ухвалили під час однієї сесії парламенту. Угоду підтримали більшість депутатів, за винятком проросійських та деяких націоналістичних фракцій.

Що передбачає новий військовий об’єкт

Згідно з угодою базу зведуть поблизу села Кабіле на південному сході Болгарії.

Нова інфраструктура дозволить розмістити на ній військові підрозділи. База зможе приймати батальйон, бригаду чи навіть повноцінну дивізію відповідно до потреб Альянсу.

Угода покладає на Італію відповідальність за будівництво житлових, службових та інфраструктурних об’єктів. Болгарія також братиме участь у проєкті і забезпечить власний внесок.

Болгарські депутати наголосили, що об’єкт зміцнить обороноздатність країни. Вони назвали цей крок важливим для стабільності у східній частині Європи

Дипломатичний та безпековий контекст

Цей проєкт є частиною ширшого плану зміцнення позицій НАТО на східному фланзі. Альянс розширює інфраструктуру, щоб краще реагувати на зміни у безпековій обстановці.

Парламент підтримав проєкт, незважаючи на частину політичних розбіжностей. Частина опозиційних депутатів висловила занепокоєння щодо впливу на місцеві громади.

Заснування бази планують поетапно.

Кацапи так мріяли що ната розпадеться що отримали в 2 рази більший з нею кордон - Фінляндія 🤣🤣🤣
30.01.2026 01:32 Відповісти
Ну смішно, їй богу. Збудує, років через надцять, а може і ні
30.01.2026 05:48 Відповісти
Дві країни відомі своєю корупцією.
30.01.2026 08:09 Відповісти
Одна из них, из экономии, последний без соли доедает
30.01.2026 08:12 Відповісти
Прозріли братушки...
30.01.2026 07:23 Відповісти
Красави болгари!
30.01.2026 07:27 Відповісти
Так получилось что Болгария не граничит с,самой воинственной страной НАТО, Италией.
Т.е Италия захотела себе базу на территории Болгарии. В статье пишут что финансирование будет не с НАТО, а Италии.
Не взлетит. У Италии нет региональных целей осуществить которые поможет база.
30.01.2026 09:04 Відповісти
В узького підгоріло.Гуд.
31.01.2026 12:36 Відповісти
 
 