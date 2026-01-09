Франція обговорює можливий вихід з НАТО через політику США

Віцепрезидентка парламенту Франції Клеманс Гетте заявила, що подала пропозицію щодо виходу держави з НАТО через дії американського президента Дональда Трампа.

Про це вона написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Резолюція щодо НАТО

"Більше ніж будь-коли постає питання про участь Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому союзі, очолюваному і підпорядкованому Сполученим Штатам. Я подаю пропозицію про резолюцію щодо планового виходу з НАТО, починаючи з її інтегрованого командування", - заявила Гетте.

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Політика США

Зокрема, як приклад політики Вашингтона вона навела викрадення з Венесуели лідера Ніколаса Мадуро, наміри Трампа щодо захоплення Гренландії, яка є автономною у складі Данії, підтримку геноциду в Палестині.

"Сполучені Штати Трампа бомбардують народи, повністю порушуючи міжнародне право", - наголосила віцепрезидентка французького парламенту.

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