Франція обговорює можливий вихід з НАТО через політику США
Віцепрезидентка парламенту Франції Клеманс Гетте заявила, що подала пропозицію щодо виходу держави з НАТО через дії американського президента Дональда Трампа.
Про це вона написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Резолюція щодо НАТО
"Більше ніж будь-коли постає питання про участь Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому союзі, очолюваному і підпорядкованому Сполученим Штатам. Я подаю пропозицію про резолюцію щодо планового виходу з НАТО, починаючи з її інтегрованого командування", - заявила Гетте.
Політика США
- Зокрема, як приклад політики Вашингтона вона навела викрадення з Венесуели лідера Ніколаса Мадуро, наміри Трампа щодо захоплення Гренландії, яка є автономною у складі Данії, підтримку геноциду в Палестині.
"Сполучені Штати Трампа бомбардують народи, повністю порушуючи міжнародне право", - наголосила віцепрезидентка французького парламенту.
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Треба створювати новий воєнний блок без Америки з штаб квартирою в Україні, наприклад во Львові. З військовими базами розташованими по всій Україні.
рудий просто геніальний...