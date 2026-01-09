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Франція обговорює можливий вихід з НАТО через політику США

франція

Віцепрезидентка парламенту Франції Клеманс Гетте заявила, що подала пропозицію щодо виходу держави з НАТО через дії американського президента Дональда Трампа.

Про це вона написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Резолюція щодо НАТО

"Більше ніж будь-коли постає питання про участь Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому союзі, очолюваному і підпорядкованому Сполученим Штатам. Я подаю пропозицію про резолюцію щодо планового виходу з НАТО, починаючи з її інтегрованого командування", - заявила Гетте.

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Політика США

  • Зокрема, як приклад політики Вашингтона вона навела викрадення з Венесуели лідера Ніколаса Мадуро, наміри Трампа щодо захоплення Гренландії, яка є автономною у складі Данії, підтримку геноциду в Палестині.

"Сполучені Штати Трампа бомбардують народи, повністю порушуючи міжнародне право", - наголосила віцепрезидентка французького парламенту.

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Автор: 

НАТО (7346) США (26975) Франція (3379)
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Топ коментарі
+27
я не здивований. Коли руде чмо хоче забрати територію союзника по НАТО - накуя такий союзник?
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09.01.2026 16:54 Відповісти
+18
Нарешті хоч хтось зрозумів що НАТО то таке саме лайно як і ООН.
Треба створювати новий воєнний блок без Америки з штаб квартирою в Україні, наприклад во Львові. З військовими базами розташованими по всій Україні.
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09.01.2026 17:02 Відповісти
+15
усе як хтів ***** - розвалити НАТО
рудий просто геніальний...
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09.01.2026 16:55 Відповісти

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