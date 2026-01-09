Франция обсуждает возможный выход из НАТО из-за политики США
Вице-президент парламента Франции Клеманс Гетте заявила, что подала предложение о выходе государства из НАТО из-за действий американского президента Дональда Трампа.
Об этом она написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Резолюция по НАТО
"Более чем когда-либо встает вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора, военном союзе, возглавляемом и подчиненном Соединенным Штатам. Я подаю предложение о резолюции о плановом выходе из НАТО, начиная с ее интегрированного командования", - заявила Гетте.
Политика США
- В частности, в качестве примера политики Вашингтона она привела похищение из Венесуэлы лидера Николаса Мадуро, намерения Трампа по захвату Гренландии, которая является автономной в составе Дании, поддержку геноцида в Палестине.
"Соединенные Штаты Трампа бомбят народы, полностью нарушая международное право", - подчеркнула вице-президент французского парламента.
Треба створювати новий воєнний блок без Америки з штаб квартирою в Україні, наприклад во Львові. З військовими базами розташованими по всій Україні.
Євросоюз розвалюється!
Орбан твій зірковий час.....
рудий просто геніальний...
Посилення національного суверенітету: Франція прагнула мати повний контроль над своїми збройними силами та не бути підпорядкованою командуванню США/НАТО, особливо у питаннях ядерного стримування.Відмова від інтегрованого командування: Франція вивела свої війська з об'єднаної військової структури та змусила США перенести штаб-квартиру НАТО та бази з території Франції.Незалежність у ядерній доктрині: Це дозволило Франції розвивати власну ядерну зброю як інструмент стримування, незалежно від США, і створити власну «незалежну» ядерну силу.Розвиток власної оборонної промисловості: Звільнення від залежності стимулювало Францію до розвитку національного оборонно-промислового комплексу та європейської оборонної співпраці.Збереження політичної участі: Франція залишалася членом політичної частини НАТО, беручи участь у нарадах, але не у військових операціях до повного повернення.
Один з ідеологів МАГА Кьортес Ярвін заявив про невдоволення невиправданих надій на короля абсолютно відкрито у ЗМІ .
ЧЕРЕЗ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ТРАМПА ФРАНЦІЯ ЗМІНИЛА ГРАФІК САМІТУ G7 -
09 сiчня, 2026,
СВІТ СИЛИ ЗАМІСТЬ ПРАВИЛ: ЯК США Й КИТАЙ ПОЧАЛИ ДІЛИТИ ПЛАНЕТУ- Дзеркало Тижня
09 сiчня, 2026,
А це в+ до доказів вище
Макрон робить першим якщо , хтось не помітив САМЕ ДИПЛОМАТИЧНО- агресивні атвєткі , збудужуючи інших членів ЄС .
У операції в Іраку брали участь лише США та ВБ.
Інші приєднались лише коли все закінчилось і переможець виявився за місяць після ії початку. І нічого окрім окупаційних контенгентів не виділили.
Вони і в Україні так само збираються зробити. Виділити невеличкий контенгент лише коли бойові дії закінчаться.
Ось такі вони, "потужні" НАТОвські гівно-союзники.
Рішення: 12 вересня 2001 року НАТО ухвалило рішення про активацію Статті 5.
Дії: Це включало патрулювання неба США літаками AWACS, морські антитерористичні операції та посилений обмін розвідданими.
Початок: Це стало основою для участі НАТО у боротьбі з тероризмом, зокрема в операції "Нескорена свобода" в Афганістані.
Ця стаття - фількіна грамота.
От вони і не воювали.
Ніякої участі у бойових діях в Іраку не приймали.