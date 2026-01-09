РУС
3 658 67

Франция обсуждает возможный выход из НАТО из-за политики США

франція

Вице-президент парламента Франции Клеманс Гетте заявила, что подала предложение о выходе государства из НАТО из-за действий американского президента Дональда Трампа.

Об этом она написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Резолюция по НАТО

"Более чем когда-либо встает вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора, военном союзе, возглавляемом и подчиненном Соединенным Штатам. Я подаю предложение о резолюции о плановом выходе из НАТО, начиная с ее интегрированного командования", - заявила Гетте.

Политика США

  • В частности, в качестве примера политики Вашингтона она привела похищение из Венесуэлы лидера Николаса Мадуро, намерения Трампа по захвату Гренландии, которая является автономной в составе Дании, поддержку геноцида в Палестине.

"Соединенные Штаты Трампа бомбят народы, полностью нарушая международное право", - подчеркнула вице-президент французского парламента.

Автор: 

НАТО (10601) США (28916) Франция (3678)
Топ комментарии
+17
я не здивований. Коли руде чмо хоче забрати територію союзника по НАТО - накуя такий союзник?
09.01.2026 16:54 Ответить
+8
Нарешті хоч хтось зрозумів що НАТО то таке саме лайно як і ООН.
Треба створювати новий воєнний блок без Америки з штаб квартирою в Україні, наприклад во Львові. З військовими базами розташованими по всій Україні.
09.01.2026 17:02 Ответить
+7
усе як хтів ***** - розвалити НАТО
рудий просто геніальний...
09.01.2026 16:55 Ответить
погано, це, бляха, погано.
09.01.2026 16:53 Ответить
Нарешті хоч хтось зрозумів що НАТО то таке саме лайно як і ООН.
Треба створювати новий воєнний блок без Америки з штаб квартирою в Україні, наприклад во Львові. З військовими базами розташованими по всій Україні.
09.01.2026 17:02 Ответить
я не здивований. Коли руде чмо хоче забрати територію союзника по НАТО - накуя такий союзник?
09.01.2026 16:54 Ответить
***** і рудий перемогли!
Євросоюз розвалюється!
Орбан твій зірковий час.....
09.01.2026 16:55 Ответить
Євросоюз чи НАТО?
09.01.2026 17:08 Ответить
орбан залишається на острові .
показать весь комментарий
Франція вже колись виходила з НАТО.
показать весь комментарий
усе як хтів ***** - розвалити НАТО
рудий просто геніальний...
09.01.2026 16:55 Ответить
Франція вже ж виходила - і шо це її дало?
09.01.2026 16:55 Ответить
Вона нічого не втратила.
показать весь комментарий
Сполучені Штати Америки - в Європі їм можуть протистояти Сполучені Країни Європи і не тільки США
показать весь комментарий
09.01.2026 17:09 Ответить
"і шо це її дало? "
Посилення національного суверенітету: Франція прагнула мати повний контроль над своїми збройними силами та не бути підпорядкованою командуванню США/НАТО, особливо у питаннях ядерного стримування.Відмова від інтегрованого командування: Франція вивела свої війська з об'єднаної військової структури та змусила США перенести штаб-квартиру НАТО та бази з території Франції.Незалежність у ядерній доктрині: Це дозволило Франції розвивати власну ядерну зброю як інструмент стримування, незалежно від США, і створити власну «незалежну» ядерну силу.Розвиток власної оборонної промисловості: Звільнення від залежності стимулювало Францію до розвитку національного оборонно-промислового комплексу та європейської оборонної співпраці.Збереження політичної участі: Франція залишалася членом політичної частини НАТО, беручи участь у нарадах, але не у військових операціях до повного повернення.
09.01.2026 17:18 Ответить
Таке! - Англія не виходила з НАТО але це не мішало її виготовляти ядерку
показать весь комментарий
09.01.2026 17:23 Ответить
Ти запитав , я відповів . Не моя провина що тебе не влаштовують аргументи Франції щодо її виходу-входу . Хоча , Франції якось пох. на твою реакцію ))
09.01.2026 17:45 Ответить
Якого *** ти так возбудився? - чого США так себе поводить? - бо це велика сильна країна
показать весь комментарий
09.01.2026 17:51 Ответить
У тебе , бачу , проблеми з геніталіями (( то сходи пролікуйся . Бажано і голову разом з голівкою , бо рівень інтелекту у тебе що зверху -що нижче пояса , та іще і смердить . Ти ж , баран , мову про Францію завів , а перескочив на "вялічіє" США . Ну а воно бачиш як - Франції те "вялічіє" по тому що тобі або лікувати , або відрізати щоб і не смерділо ))
09.01.2026 18:06 Ответить
Лікуйся - замісь такі дисертації писати
показать весь комментарий
Твоя проблема у тому, що тобі навіть лікування не допоможе )) Це генетичне .... тобі іще прадід ген ідіотизму передав .
показать весь комментарий
Якшо людина словесно плюється - в неї немає аргументів
показать весь комментарий
09.01.2026 18:23 Ответить
А я вважаю абсолютно адекватна попереджуюча реакція одного з лідерів ЄС на останні випорожнення Трампа .Якщо врахувати, хто за його спиною стоїть й рветься замінити, й медичні обстеження котрі вони можуть викинути невиправдавшому надій у світлі невдоволення МАГАнацистів .
Один з ідеологів МАГА Кьортес Ярвін заявив про невдоволення невиправданих надій на короля абсолютно відкрито у ЗМІ .
09.01.2026 18:02 Ответить
А ось докази
ЧЕРЕЗ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ТРАМПА ФРАНЦІЯ ЗМІНИЛА ГРАФІК САМІТУ G7 -
09 сiчня, 2026,

СВІТ СИЛИ ЗАМІСТЬ ПРАВИЛ: ЯК США Й КИТАЙ ПОЧАЛИ ДІЛИТИ ПЛАНЕТУ- Дзеркало Тижня
09 сiчня, 2026,
09.01.2026 18:09 Ответить
https://zn.ua/ukr/WORLD/tramp-moju-vladu-obmezhuje-lishe-vlasna-moral-a-ne-mizhnarodne-pravo-nyt.html

А це в+ до доказів вище

Макрон робить першим якщо , хтось не помітив САМЕ ДИПЛОМАТИЧНО- агресивні атвєткі , збудужуючи інших членів ЄС .
09.01.2026 18:11 Ответить
шо дало, свой впк и ядерку шо дало
показать весь комментарий
ще й ядерку мають забрать, в Франції і в Британії..
показать весь комментарий
09.01.2026 16:56 Ответить
У Франції та Британії ядерка своя, як я пам'ятаю. Хто її має забрати? трумп?
09.01.2026 16:58 Ответить
то вже ж хтось з МAGівців таке заявив. я сам в шоці..
09.01.2026 18:05 Ответить
https://mind.ua/news/20299036-dzhej-di-vens-zayaviv-shcho-nayavnist-yadernoyi-zbroyi-u-franciyi-ta-britaniyi-e-zagrozoyu-bezpeci-spoluchenih Венс заявив..я так і думав.
09.01.2026 18:08 Ответить
Назло бабусі відморожу собі вуха?
09.01.2026 16:57 Ответить
А чому Франція,не хоче брати лідируючі позиції?
09.01.2026 16:57 Ответить
Бо стало зрозуміло що НАТО то ***** де кожен тягне одіяло на себе...
09.01.2026 17:03 Ответить
Європі потрібно створювати свою армію і готуватися до війни , у тому числі із США. Трампон є таким же підаром, як жовтопикий Сі і блідий Ху
09.01.2026 16:59 Ответить
Європа нажаль вже не єдина. І розвал ЄС теж може статися за розвалом НАТО - кожен сам за себе. У кого є чим за себе
09.01.2026 17:18 Ответить
НАТО і так вже не функціональне. Тож його розпад буде ще одне кроком для українців позбутися інфантильних мрій про "крокування століттями до омріяного НАТО". Відправити
09.01.2026 16:59 Ответить
А може Франції " виходить" щоб не дай Боже не довелось вписуватися за країни східного флангу.🤔
09.01.2026 17:01 Ответить
Трампу строго по@й, все мысли заняты величием, как у друга из москвы. Пока шо цветочки, стоит захватить Гренландию -будут ягодки.
09.01.2026 17:01 Ответить
Ага, ягодка на тортику у вигляді Гренландії. Але їстиме той тортик буде лише трамп, усі інші будуть облизуватись.
09.01.2026 17:12 Ответить
Так це ж вже було. У 1966-ому. От раділи тоді в срср. 2 мільйони комуністів було у Франції. П'ята колона...
09.01.2026 17:01 Ответить
У совку багато чому раділи , світячи при цьому голими дупами . Був період коли навіть раділи тому що вистоявши кілька годин у черзі купили паперу туалетного . Пам'ятаю як обвішані "намистом" з рулонів кияни штурмували громадський транспорт, радість іще та була . Зате ми висловлювали солідарність з урядом Сальвалора Альєнде і вимагали дати свободу Анжелі Девіс , яку ув'язнили у 1970 році за звинуваченнями у https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96+%D1%83+%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96&rlz=1C1SQJL_ruUA1097UA1097&oq=%D0%B7%D0%B0+%D1%89%D0%BE+%D1%83%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCjExNDY4ajFqMTWoAgiwAgHxBdYFbtNvufFz&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDW78EuOCO-w9Jmw0tCFk3Q76TLQaPGnoliwZwb28_cwXhScM2g_Bj71q4gmnMJ5FneugkzfqYDcwi9gKRHs4bhUnVfAEtA_oIMtAZPU94QGR-0UCIxgnmBPipzHYKz-nP9A2WM2cY-AZVQ4CyKkvzHNj9MzqUVeDalsEyAc3fvCO5w1BTEvr4Zl1KNud5AYt9AxyRLArgu8vU4h3m2Tpj-2-u7QbH1i-ovFVE4-55jjqehdO_wFV0X2t2uc4Wz5if9ntKnCX_u1CmbhZ4XPruqKH-fO3qTFUQdEvnAxBfkqR1bu92gifskyKUNzWntCR7itWSqu18L7wKJOSjxNe6-b6Hw_3rMsTM-zxwXax5ds7bMSj6BzMcCRe5QOU3cXZdin37oXH9j5sdo5xW1Cw&csui=3&ved=2ahUKEwjs9Mjz4v6RAxVrUVUIHWTOHuEQgK4QegQIARAB співучасті у вбивстві, https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2&rlz=1C1SQJL_ruUA1097UA1097&oq=%D0%B7%D0%B0+%D1%89%D0%BE+%D1%83%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCjExNDY4ajFqMTWoAgiwAgHxBdYFbtNvufFz&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDW78EuOCO-w9Jmw0tCFk3Q76TLQaPGnoliwZwb28_cwXhScM2g_Bj71q4gmnMJ5FneugkzfqYDcwi9gKRHs4bhUnVfAEtA_oIMtAZPU94QGR-0UCIxgnmBPipzHYKz-nP9A2WM2cY-AZVQ4CyKkvzHNj9MzqUVeDalsEyAc3fvCO5w1BTEvr4Zl1KNud5AYt9AxyRLArgu8vU4h3m2Tpj-2-u7QbH1i-ovFVE4-55jjqehdO_wFV0X2t2uc4Wz5if9ntKnCX_u1CmbhZ4XPruqKH-fO3qTFUQdEvnAxBfkqR1bu92gifskyKUNzWntCR7itWSqu18L7wKJOSjxNe6-b6Hw_3rMsTM-zxwXax5ds7bMSj6BzMcCRe5QOU3cXZdin37oXH9j5sdo5xW1Cw&csui=3&ved=2ahUKEwjs9Mjz4v6RAxVrUVUIHWTOHuEQgK4QegQIARAC захопленні заручників та https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96&rlz=1C1SQJL_ruUA1097UA1097&oq=%D0%B7%D0%B0+%D1%89%D0%BE+%D1%83%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCjExNDY4ajFqMTWoAgiwAgHxBdYFbtNvufFz&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDW78EuOCO-w9Jmw0tCFk3Q76TLQaPGnoliwZwb28_cwXhScM2g_Bj71q4gmnMJ5FneugkzfqYDcwi9gKRHs4bhUnVfAEtA_oIMtAZPU94QGR-0UCIxgnmBPipzHYKz-nP9A2WM2cY-AZVQ4CyKkvzHNj9MzqUVeDalsEyAc3fvCO5w1BTEvr4Zl1KNud5AYt9AxyRLArgu8vU4h3m2Tpj-2-u7QbH1i-ovFVE4-55jjqehdO_wFV0X2t2uc4Wz5if9ntKnCX_u1CmbhZ4XPruqKH-fO3qTFUQdEvnAxBfkqR1bu92gifskyKUNzWntCR7itWSqu18L7wKJOSjxNe6-b6Hw_3rMsTM-zxwXax5ds7bMSj6BzMcCRe5QOU3cXZdin37oXH9j5sdo5xW1Cw&csui=3&ved=2ahUKEwjs9Mjz4v6RAxVrUVUIHWTOHuEQgK4QegQIARAD змовіhttps://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96&rlz=1C1SQJL_ruUA1097UA1097&oq=%D0%B7%D0%B0+%D1%89%D0%BE+%D1%83%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigAdIBCjExNDY4ajFqMTWoAgiwAgHxBdYFbtNvufFz&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDW78EuOCO-w9Jmw0tCFk3Q76TLQaPGnoliwZwb28_cwXhScM2g_Bj71q4gmnMJ5FneugkzfqYDcwi9gKRHs4bhUnVfAEtA_oIMtAZPU94QGR-0UCIxgnmBPipzHYKz-nP9A2WM2cY-AZVQ4CyKkvzHNj9MzqUVeDalsEyAc3fvCO5w1BTEvr4Zl1KNud5AYt9AxyRLArgu8vU4h3m2Tpj-2-u7QbH1i-ovFVE4-55jjqehdO_wFV0X2t2uc4Wz5if9ntKnCX_u1CmbhZ4XPruqKH-fO3qTFUQdEvnAxBfkqR1bu92gifskyKUNzWntCR7itWSqu18L7wKJOSjxNe6-b6Hw_3rMsTM-zxwXax5ds7bMSj6BzMcCRe5QOU3cXZdin37oXH9j5sdo5xW1Cw&csui=3&ved=2ahUKEwjs9Mjz4v6RAxVrUVUIHWTOHuEQgK4QegQIARAD під час спроби звільнення "Братів Соледад" , ну але ж то були звинувачення "проклятих імперіалістів " , а не "справедливого " КДБ . Ув'язнення Чорновола ми не засуджували і солідарності йому не висловлювали ((
09.01.2026 17:35 Ответить
Анжелу Девіс, до речі, американський суд оправдав, так що ФБР та поліція залишились "з носом".
09.01.2026 18:19 Ответить
Ну тут дивуватися нічому , у нас є схожі випадки, наприклад, двічі несудимий янукович , або "супермудре" рішення конституційного суду про дострокові вибори ВР у 2019 , а про призначення пенсій суддям та прокурорам через судові рішення як згадати , то Анжела Девіс -янгол з білими крилами , хоч і шоколадною дупою )) P.S. Якщо без сарказму , то ФБР та поліція , обравши такий шлях , "з носом " залишили тих хто мріяв про соціальний вибух , та й не тільки мріяв , а щедро фінансував його підготовку .Я ж не думаю що ви вірите у "торжество ідей комунізму " по всьому світові завдяки місцевим альтруїстам ? Хоча ідіотів місцевих теж використовували , економіка повинна бути економною , а дурень і задарма буде репетувати , або атомні розробки зіллє ((.
09.01.2026 18:42 Ответить
Популізм
09.01.2026 17:07 Ответить
У чому саме ?
09.01.2026 17:36 Ответить
У нас депутати теж часто подають на розгляд усілякі нісенітниці, але ж всі розуміють, що ніхто за це не проголосує. Так й тут.
09.01.2026 18:36 Ответить
О французи очконули. І так, тут ніякого трампа не потрібно, саме усе розвалиться. Та й чого французам боятись? У них усе є, і усе своє. У Європі якщо хто і здатен на хоч якусь протидію агресії, то це... гренландські пінгвіни
09.01.2026 17:10 Ответить
"О французи очконули.".... "Та й чого французам боятись? " .... То "очконули " , чи "не бояться " ?????
09.01.2026 17:39 Ответить
От як раз це дуже добра новина - саме час вже ткнути пикою Трампона в стіл. Такими темпами, якщо рудого дегенерата не зупинити, він розвалить все, до чого зможе дотягнутись. Він абсолютно беззаперечно є клієнтом психіатрів і при цьому має повноваження впливати на світ та на самі США. При всій потужності військової машини США, без НАТО вони дуже швидко обісруться. Вьєтнам, Ірак, Афганістан та інші не дадуть збрехати. Після 11 вересня 2001р. в США саме країни-члени НАТО прийшли на допомогу американцям (а не навпаки). А що тепер? Цей муд@к вже погрожує Данії, Гренландії. Залякує Європу, що не буде її захищати... Про Латинську Америку взагалі мовчу - закони йому не писані...
09.01.2026 17:11 Ответить
Ну, розвалить, і хто йому що зробить? Та й правду сказати, яка з організацій чи систем безпеки спрацювала? Ніяка - вони пережили своє, нове доведеться створювати, а старе вже і саме розвалилось.
09.01.2026 17:15 Ответить
А ніхто не заважає створити новий блок, ефективний та з врахуванням попередніх помилок (Трамп, Орбан, Фіцо та інші). Звісно, якщо сидіти та сумно позіхати, нічого не робити то краще (безпечніше) не стане. Як там у класиків: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
09.01.2026 17:21 Ответить
І хто ж його створить? Ви? Ну, давайте, починайте.
09.01.2026 17:24 Ответить
Як ти, підкацапський непотріб, свій висер називаєш? Іронія, сраказм? Але, як би ти не вважав, висер це саме те!
09.01.2026 18:22 Ответить
На яку допомогу вони прийшли, що ти верзеш?
У операції в Іраку брали участь лише США та ВБ.
Інші приєднались лише коли все закінчилось і переможець виявився за місяць після ії початку. І нічого окрім окупаційних контенгентів не виділили.
Вони і в Україні так само збираються зробити. Виділити невеличкий контенгент лише коли бойові дії закінчаться.
Ось такі вони, "потужні" НАТОвські гівно-союзники.
09.01.2026 17:23 Ответить
Реакція на 11 вересня:

Рішення: 12 вересня 2001 року НАТО ухвалило рішення про активацію Статті 5.
Дії: Це включало патрулювання неба США літаками AWACS, морські антитерористичні операції та посилений обмін розвідданими.
Початок: Це стало основою для участі НАТО у боротьбі з тероризмом, зокрема в операції "Нескорена свобода" в Афганістані.
09.01.2026 17:28 Ответить
Активація статті 5 аж ніяк не передбачає зобов'язання воювати разом із США проти їх ворога.
Ця стаття - фількіна грамота.
От вони і не воювали.
Ніякої участі у бойових діях в Іраку не приймали.
09.01.2026 17:44 Ответить
Тут завжди пригадую к/ф "Інтервенція": "А я - в бордель, а я - в бордель" (с). Бо після (якщо) закінчення війни якийсь контингент тут розмістять, то за першого пострілу у наш бік його приберуть. "Па просьбе трудящихся". Та і на#уя він тут після війни потрібен? Щоб пили нашу горілку, жерли наше сало та їб@ли наших дівчат? Ми і самі це можемо робити, і робимо. Навіть під час війни
09.01.2026 17:30 Ответить
Підтримка геноциду в Палестинці? Далі можна не читати і не звертати на це лайно уваги. Чергова лівацька дурепа.
09.01.2026 17:17 Ответить
А завтра це "лайно" виграє вибори, і емманюель-манюня де опиниться? От саме там, де йому і місце.
09.01.2026 17:22 Ответить
"Не на часі". (с.)
09.01.2026 17:19 Ответить
Ми будемо в НАТО одні. Будем руліть. Самі собі дамо 5-ту статтю та гарантії безпеки.
09.01.2026 17:22 Ответить
Ще одне недороблене ч..о на підсосі у куйла!
09.01.2026 17:26 Ответить
Старій Європі реально серйозно пороблено. Бракує адекватного сприйняття реальності. НАТО потрібно розбудовувати і зокрема укріплювати такими сміливими народами, як українці, перед загрозою московії та китаю, а не боягузливо утікати з нього, коли американці насварили. І куди боягузлива Франція планує утікти, у нейтратілет, у кілька разів меншу Швейцарію?
09.01.2026 17:28 Ответить
Дурня! Реанімація дохлому блоку не допоможе. Хіба що виженуть зовсім безнадійних Угорщину та Словаччину
09.01.2026 18:26 Ответить
настало время новых союзов, новых организаций, в новом формате
09.01.2026 17:40 Ответить
Що таке НАТО ? Коли Польща обісрала всі свої памперси , в зв'язку ракетною атакою москалів Італія виділила в рахунок солідарності 4 літаки і Чехія 4 гелікоптери . аут .
09.01.2026 17:41 Ответить
О! Почалося! Трампло ще на першому терміні починав розвал НАТО , просто не встиг. Думав, що переможе та доробить цю справу на другому терміні.
09.01.2026 17:51 Ответить
Якщо НАТО розвалиться, то хто буде захищати Україну?
09.01.2026 17:55 Ответить
09.01.2026 18:06 Ответить
а ми побудуємо свое НАТО - з шампанським і ядерками
09.01.2026 18:11 Ответить
 
 