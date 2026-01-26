Порошенко в штаб-квартирі НАТО: ЗСУ є опорою трансатлантичної безпеки

Лідер "ЄС" та п'ятий президент України взяв участь у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Брюсселі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Що відомо?

Порошенко подякував генсеку НАТО Рютте та всім союзникам за підтримку України.

"Особлива подяка за ваш виступ у Давосі. По-перше, про припинення кризи у Гренландії. І по-друге, а можливо, і по-перше, ви сказали, що незважаючи на важливість Гренландії, головна концентрація має бути на українському питанні", - зазначив він.

Лідер "ЄС" зазначив, що підтримуючи Україну, держави інвестують у власну безпеку, оскільки захист України - це захист Європи.

Порошенко зазначив, що Збройні Сили України наразі є опорою трансатлантичної безпеки.

"Якщо НАТО - це платформа для європейської та трансатлантичної безпеки, то Україна - її опора. НАТО залишається найсильнішим і найнадійнішим гарантом безпеки, що існує.

Я скептично ставлюся до того, що зараз у нас є інші гарантії безпеки, які ми обговорюємо з 2024 року. Але гарантії безпеки - це лише перехідний період до повноправного членства України", - додав він.

Членство в НАТО

Порошенко наголосив, що не погоджується із тим, що РФ матиме право вето на майбутнє членство України в НАТО.

"Тільки Україна та країни-члени, за сильної підтримки Генерального секретаря НАТО. У цій ситуації я думаю, що Україна може бути найбільшими, найпрофесійнішими, найнадійнішими європейськими збройними силами, і це правда, яку зрештою підтримає кожна європейська нація.

Але НАТО - це не лише про безпеку. НАТО - це також про свободу та демократію. А демократія та свобода не існують за замовчуванням, їх треба захищати, зміцнювати, оновлювати через спільну відповідальність.

Ось чому ми обов’язково маємо наполягати після мирної угоди, а не під час війни, на вільних і чесних виборах. Нам потрібно підтримувати реформи, включаючи антикорупційну реформу, нам потрібно захищати права опозиції. І це моє тверде переконання", - підсумував він.

