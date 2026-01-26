УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6850 відвідувачів онлайн
Новини
1 650 11

Порошенко в штаб-квартирі НАТО: ЗСУ є опорою трансатлантичної безпеки

Порошенко виступи у штаб-квартирі НАТО: що відомо?

Лідер "ЄС" та п'ятий президент України взяв участь у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Брюсселі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Порошенко подякував генсеку НАТО Рютте та всім союзникам за підтримку України.

"Особлива подяка за ваш виступ у Давосі. По-перше, про припинення кризи у Гренландії. І по-друге, а можливо, і по-перше, ви сказали, що незважаючи на важливість Гренландії, головна концентрація має бути на українському питанні", - зазначив він.

Також читайте: НАТО координує понад 80% постачання військової допомоги Україні, - посол Гетьманчук

Лідер "ЄС" зазначив, що підтримуючи Україну, держави інвестують у власну безпеку, оскільки захист України - це захист Європи.

Порошенко зазначив, що Збройні Сили України наразі є опорою трансатлантичної безпеки.

"Якщо НАТО - це платформа для європейської та трансатлантичної безпеки, то Україна - її опора. НАТО залишається найсильнішим і найнадійнішим гарантом безпеки, що існує.

Я скептично ставлюся до того, що зараз у нас є інші гарантії безпеки, які ми обговорюємо з 2024 року. Але гарантії безпеки - це лише перехідний період до повноправного членства України", - додав він.

Членство в НАТО

Порошенко наголосив, що не погоджується із тим, що РФ матиме право вето на майбутнє членство України в НАТО.

Читайте: США, Угорщина та деякі інші країни проти членства України в НАТО, - Рютте

"Тільки Україна та країни-члени, за сильної підтримки Генерального секретаря НАТО. У цій ситуації я думаю, що Україна може бути найбільшими, найпрофесійнішими, найнадійнішими європейськими збройними силами, і це правда, яку зрештою підтримає кожна європейська нація.

Але НАТО - це не лише про безпеку. НАТО - це також про свободу та демократію. А демократія та свобода не існують за замовчуванням, їх треба захищати, зміцнювати, оновлювати через спільну відповідальність.

Ось чому ми обов’язково маємо наполягати після мирної угоди, а не під час війни, на вільних і чесних виборах. Нам потрібно підтримувати реформи, включаючи антикорупційну реформу, нам потрібно захищати права опозиції. І це моє тверде переконання", - підсумував він.

Читайте: Воїнам 636-го зенітного батальйону, які збивають "шахеди" на Сумщині, передали автівку, генератори та зарядні станції. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

НАТО (7139) Порошенко Петро (14961) членство в НАТО (1765)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Порошенко Петро , той хто повиннен був керувати Україною , і не було би такого зеленного горя сьогодні !!! ...
показати весь коментар
26.01.2026 15:21 Відповісти
+13
показати весь коментар
26.01.2026 15:25 Відповісти
+12
Дякую, сьомий Президенте України!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Надія тільки на Вас і Вашу команду!!!
Бережіть себе! Благаю!!! 🙏🙏🙏
показати весь коментар
26.01.2026 15:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут цей... Потужний прокинувся 😸
❗Треба діяти швидше: Зеленський назвав темпи відновлення енергетики незадовільними.❗
показати весь коментар
26.01.2026 15:20 Відповісти
Порошенко Петро , той хто повиннен був керувати Україною , і не було би такого зеленного горя сьогодні !!! ...
показати весь коментар
26.01.2026 15:21 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2026 15:25 Відповісти
Дякую, сьомий Президенте України!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Надія тільки на Вас і Вашу команду!!!
Бережіть себе! Благаю!!! 🙏🙏🙏
показати весь коментар
26.01.2026 15:27 Відповісти
Хоч хтось дорослий ще є в вру
показати весь коментар
26.01.2026 15:33 Відповісти
Господи, благослови всі добрі справи та наміри сьомого президента України, справжнього гетьмана та патріота Петра Порошенка!!
показати весь коментар
26.01.2026 15:46 Відповісти
сам факт що зе-підр його з країни випустив, вже неабияке досягнення
показати весь коментар
26.01.2026 16:05 Відповісти
Ната нам даром не потрібна, вона імпотентна 1оо відсотків
Ми їй потрібні, бо вони наступні
показати весь коментар
26.01.2026 16:25 Відповісти
Якщо НАТО - це платформа для європейської та трансатлантичної безпеки, то Україна із "зеленими проросійськими зрадниками при владі" - її замінована опора.
показати весь коментар
26.01.2026 16:42 Відповісти
Кожен український.політик, посадовець чи громадський діяч має всі свої виступи чи інтерв'ю за кордоном завершувати подібно римському сенатору Катону: 'Нинішня Росія це терористичне та злочинне державне утворення, якому не має бути місця в світі 21-го століття. А тому ця держава має бути зруйнована, принаймні в сьогоднішньому політико-адміністративному вигляді!', - світове суспільство і політичні еліти треба почати привчати до цієї думки.
показати весь коментар
26.01.2026 17:46 Відповісти
Треба відправити окурка в морг і вона розпадеця
показати весь коментар
26.01.2026 19:35 Відповісти
 
 