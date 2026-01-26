Порошенко в штаб-квартире НАТО: ВСУ являются опорой трансатлантической безопасности

Выступление Порошенко в штаб-квартире НАТО: что известно?

Лидер "ЕС" и пятый президент Украины принял участие в заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Что известно

Порошенко поблагодарил генсека НАТО Рютте и всех союзников за поддержку Украины.

"Особая благодарность за ваше выступление в Давосе. Во-первых, о прекращении кризиса в Гренландии. И во-вторых, а возможно, и в первую очередь, вы сказали, что несмотря на важность Гренландии, главная концентрация должна быть на украинском вопросе", - отметил он.

Лидер "ЕС" отметил, что поддерживая Украину, государства инвестируют в собственную безопасность, поскольку защита Украины - это защита Европы.

Порошенко отметил, что Вооруженные Силы Украины в настоящее время являются опорой трансатлантической безопасности.

"Если НАТО - это платформа для европейской и трансатлантической безопасности, то Украина - ее опора. НАТО остается самым сильным и надежным гарантом безопасности, который существует.

Я скептически отношусь к тому, что сейчас у нас есть другие гарантии безопасности, которые мы обсуждаем с 2024 года. Но гарантии безопасности - это лишь переходный период к полноправному членству Украины", - добавил он.

Членство в НАТО

Порошенко подчеркнул, что не согласен с тем, что РФ будет иметь право вето на будущее членство Украины в НАТО.

"Только Украина и страны-члены, при сильной поддержке Генерального секретаря НАТО. В этой ситуации я думаю, что Украина может быть крупнейшими, самыми профессиональными, самыми надежными европейскими вооруженными силами, и это правда, которую в конечном итоге поддержит каждая европейская нация.

Но НАТО - это не только о безопасности. НАТО - это также о свободе и демократии. А демократия и свобода не существуют по умолчанию, их нужно защищать, укреплять, обновлять через совместную ответственность.

Вот почему мы обязательно должны настаивать после мирного соглашения, а не во время войны, на свободных и честных выборах. Нам нужно поддерживать реформы, включая антикоррупционную реформу, нам нужно защищать права оппозиции. И это мое твердое убеждение", - подытожил он.

Порошенко Петро , той хто повиннен був керувати Україною , і не було би такого зеленного горя сьогодні !!! ...
Дякую, сьомий Президенте України!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Надія тільки на Вас і Вашу команду!!!
Бережіть себе! Благаю!!! 🙏🙏🙏
Тут цей... Потужний прокинувся 😸
❗Треба діяти швидше: Зеленський назвав темпи відновлення енергетики незадовільними.❗
Хоч хтось дорослий ще є в вру
Господи, благослови всі добрі справи та наміри сьомого президента України, справжнього гетьмана та патріота Петра Порошенка!!
сам факт що зе-підр його з країни випустив, вже неабияке досягнення
Ната нам даром не потрібна, вона імпотентна 1оо відсотків
Ми їй потрібні, бо вони наступні
Якщо НАТО - це платформа для європейської та трансатлантичної безпеки, то Україна із "зеленими проросійськими зрадниками при владі" - її замінована опора.
Кожен український.політик, посадовець чи громадський діяч має всі свої виступи чи інтерв'ю за кордоном завершувати подібно римському сенатору Катону: 'Нинішня Росія це терористичне та злочинне державне утворення, якому не має бути місця в світі 21-го століття. А тому ця держава має бути зруйнована, принаймні в сьогоднішньому політико-адміністративному вигляді!', - світове суспільство і політичні еліти треба почати привчати до цієї думки.
Треба відправити окурка в морг і вона розпадеця
