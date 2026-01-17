РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9602 посетителя онлайн
Новости Фото Помощь ВСУ от Порошенко
1 610 18

Воинам 636-го зенитного батальона, которые сбивают "шахеды" в Сумской области, передали автомобиль, генераторы и зарядные станции.

Петр Порошенко передал военным 636-го отдельного зенитного батальона, который держит небо над Сумщиной, автомобиль, генераторы и зарядные станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Зенитчики круглосуточно останавливают вражеские "шахеды", которые залетают через границу в Сумской области, чтобы дальше терроризировать всю страну.

"В последние дни наша команда помогала Киеву, Днепру и Запорожью ликвидировать последствия российских ударов. Закупали генераторы, зарядные станции, газовые горелки - все, чтобы у людей было свет и тепло. Созвали внеочередную сессию Киевского горсовета, искали решение для столицы и требовали четких ответов, когда киевлянам наконец вернут свет. Сегодня же продолжаем нашу постоянную работу для Вооруженных Сил Украины", - пишет в соцсетях пятый президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны, РЭБ и генераторы: полтора десятка бригад ВСУ получили большую партию техники

Помощь Порошенко фронту
Помощь Порошенко фронту
Помощь Порошенко фронту
Помощь Порошенко фронту

"Работать в Сумской области - значит защищать не только область, но и всю страну. Именно отсюда вражеские дроны, если их не останавливать, разлетаются дальше - в наши города и села", - объясняет Порошенко.

"К сожалению, государство до сих пор не в состоянии полностью покрыть потребности противовоздушной обороны. Крупные системы зависят от помощи партнеров, а зенитчики и мобильные группы часто держатся благодаря волонтерам. Представьте только, ребята ежедневно стоят в холодных полях при минус 15. Поэтому для группы, которая работает с дронами-перехватчиками, мы подготовили и передаем машину, генераторы и зарядные станции, чтобы обеспечить им хотя бы минимальные условия для службы", - пишет пятый президент.

Читайте также: Силам обороны передали 6 комплексов "Ай-Петри" для защиты критической инфраструктуры

"Пока Россия терроризирует гражданских, украинское небо держится на плечах этих людей. Сегодня Сумщина без преувеличения защищает всю страну от ракет и дронов. А наша задача - быть рядом и помогать им в этом", - отмечает Порошенко.

Автор: 

помощь (8275) Порошенко Петр (19284) Сумская область (4114)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Ага. Ніяк не вгамується. Все допомагає та допомагає...
показать весь комментарий
17.01.2026 11:40
+16
Хто б сумнівався. Дякуємо, Петре Олексійовичу.
показать весь комментарий
17.01.2026 11:43
+13
Єдиний із "бариг", хто викликає добрі та позитивні почуття.)
показать весь комментарий
17.01.2026 11:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клятий барига!
показать весь комментарий
17.01.2026 11:36
Ага. Ніяк не вгамується. Все допомагає та допомагає...
показать весь комментарий
17.01.2026 11:40
Єдиний із "бариг", хто викликає добрі та позитивні почуття.)
показать весь комментарий
17.01.2026 11:43
Хто б сумнівався. Дякуємо, Петре Олексійовичу.
показать весь комментарий
17.01.2026 11:43
Ґетьман
показать весь комментарий
17.01.2026 15:33
Із заголовку зразу зрозуміло ХТО. А що передає зеленський і умеров з Маямі? Палкий привіт..?
показать весь комментарий
17.01.2026 11:46
В ЗМІ справедливо зазначають, що ні бабу юдю, ні Зе з кодлою не помічено "в прихильності" до ЗСУ - ніяого жодного сприяння, ні донатів, ні допомоги...
показать весь комментарий
17.01.2026 11:55
Відосикі! Обіцянки. І,і все!
показать весь комментарий
17.01.2026 13:11
Они передают с Маями в исраиль. Думаете у них после этого что-то хватит и на Украину?
показать весь комментарий
17.01.2026 21:19
в ППО вроде ж дивизионы, а не батальоны?
показать весь комментарий
17.01.2026 11:51
Мені теж стало цікаво і ось що я знайшов за допомогою ШІ:
Підрозділи ППО в ЗСУ мають типову військову ієрархію від найменшого до найбільшого:
Відділення (у складі взводу/батареї),
Взвод/Батарея (частина роти/дивізіону),
Рота/Батарея (входить до батальйону або бригади),
Батальйон/Дивізіон,
а далі Полк (для частин ПВО, які підпорядковані оперативно-тактичним або повітряним командуванням),
і врешті Бригада (наприклад, зенітно-ракетні бригади, що підпорядковуються Повітряним Силам), яка складається з кількох батальйонів (дивізіонів). Структура залежить від роду військ ППО (ЗРВ, РЛЗ тощо) та їхнього рівня підпорядкування, але зберігає загальну ієрархію: відділення → взвод/батарея → рота/батарея → батальйон/дивізіон → полк → бригада.
показать весь комментарий
17.01.2026 12:15
Зеленого корчить від цього як чорта.
показать весь комментарий
17.01.2026 11:53
мій президент
показать весь комментарий
17.01.2026 12:10
Мобільні вогневі групи самі собі збирають на паливо , це якийсь кринж!! Нащо така влада?!
показать весь комментарий
17.01.2026 12:47
Дякую, шановна родина Порошенків.
показать весь комментарий
17.01.2026 12:56
Звикли до допомоги Порошенка,як до брехні зєленського.
показать весь комментарий
17.01.2026 13:09
 
 