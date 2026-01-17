Воинам 636-го зенитного батальона, которые сбивают "шахеды" в Сумской области, передали автомобиль, генераторы и зарядные станции.

Петр Порошенко передал военным 636-го отдельного зенитного батальона, который держит небо над Сумщиной, автомобиль, генераторы и зарядные станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

Зенитчики круглосуточно останавливают вражеские "шахеды", которые залетают через границу в Сумской области, чтобы дальше терроризировать всю страну.

"В последние дни наша команда помогала Киеву, Днепру и Запорожью ликвидировать последствия российских ударов. Закупали генераторы, зарядные станции, газовые горелки - все, чтобы у людей было свет и тепло. Созвали внеочередную сессию Киевского горсовета, искали решение для столицы и требовали четких ответов, когда киевлянам наконец вернут свет. Сегодня же продолжаем нашу постоянную работу для Вооруженных Сил Украины", - пишет в соцсетях пятый президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны, РЭБ и генераторы: полтора десятка бригад ВСУ получили большую партию техники









"Работать в Сумской области - значит защищать не только область, но и всю страну. Именно отсюда вражеские дроны, если их не останавливать, разлетаются дальше - в наши города и села", - объясняет Порошенко.

"К сожалению, государство до сих пор не в состоянии полностью покрыть потребности противовоздушной обороны. Крупные системы зависят от помощи партнеров, а зенитчики и мобильные группы часто держатся благодаря волонтерам. Представьте только, ребята ежедневно стоят в холодных полях при минус 15. Поэтому для группы, которая работает с дронами-перехватчиками, мы подготовили и передаем машину, генераторы и зарядные станции, чтобы обеспечить им хотя бы минимальные условия для службы", - пишет пятый президент.

Читайте также: Силам обороны передали 6 комплексов "Ай-Петри" для защиты критической инфраструктуры

"Пока Россия терроризирует гражданских, украинское небо держится на плечах этих людей. Сегодня Сумщина без преувеличения защищает всю страну от ракет и дронов. А наша задача - быть рядом и помогать им в этом", - отмечает Порошенко.