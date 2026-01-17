Воинам 636-го зенитного батальона, которые сбивают "шахеды" в Сумской области, передали автомобиль, генераторы и зарядные станции.

Петр Порошенко передал военным 636-го отдельного зенитного батальона, который держит небо над Сумщиной, автомобиль, генераторы и зарядные станции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
Зенитчики круглосуточно останавливают вражеские "шахеды", которые залетают через границу в Сумской области, чтобы дальше терроризировать всю страну.
"В последние дни наша команда помогала Киеву, Днепру и Запорожью ликвидировать последствия российских ударов. Закупали генераторы, зарядные станции, газовые горелки - все, чтобы у людей было свет и тепло. Созвали внеочередную сессию Киевского горсовета, искали решение для столицы и требовали четких ответов, когда киевлянам наконец вернут свет. Сегодня же продолжаем нашу постоянную работу для Вооруженных Сил Украины", - пишет в соцсетях пятый президент.
"Работать в Сумской области - значит защищать не только область, но и всю страну. Именно отсюда вражеские дроны, если их не останавливать, разлетаются дальше - в наши города и села", - объясняет Порошенко.
"К сожалению, государство до сих пор не в состоянии полностью покрыть потребности противовоздушной обороны. Крупные системы зависят от помощи партнеров, а зенитчики и мобильные группы часто держатся благодаря волонтерам. Представьте только, ребята ежедневно стоят в холодных полях при минус 15. Поэтому для группы, которая работает с дронами-перехватчиками, мы подготовили и передаем машину, генераторы и зарядные станции, чтобы обеспечить им хотя бы минимальные условия для службы", - пишет пятый президент.
"Пока Россия терроризирует гражданских, украинское небо держится на плечах этих людей. Сегодня Сумщина без преувеличения защищает всю страну от ракет и дронов. А наша задача - быть рядом и помогать им в этом", - отмечает Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Підрозділи ППО в ЗСУ мають типову військову ієрархію від найменшого до найбільшого:
Відділення (у складі взводу/батареї),
Взвод/Батарея (частина роти/дивізіону),
Рота/Батарея (входить до батальйону або бригади),
Батальйон/Дивізіон,
а далі Полк (для частин ПВО, які підпорядковані оперативно-тактичним або повітряним командуванням),
і врешті Бригада (наприклад, зенітно-ракетні бригади, що підпорядковуються Повітряним Силам), яка складається з кількох батальйонів (дивізіонів). Структура залежить від роду військ ППО (ЗРВ, РЛЗ тощо) та їхнього рівня підпорядкування, але зберігає загальну ієрархію: відділення → взвод/батарея → рота/батарея → батальйон/дивізіон → полк → бригада.