Дроны, РЭБ и генераторы: полтора десятка бригад ВСУ получили большую партию техники

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал бригадам ВСУ большую партию дронов, средства РЭБ, генераторы и другое оборудование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Кто получил помощь?

Партию техники и оборудования передали десантникам, штурмовикам, морской пехоте, аэромобильным и механизированным бригадам, силам ТРО, авиации и военным учебным подразделениям.

"Это самая большая передача ударных дронов "Молния" за все время. Именно эти дроны уже показывают результат и поэтому вызывают наибольший интерес у подразделений", - отметил Порошенко.

Также воинам передали контейнер сетей против FPV-дронов, а также FPV-дроны различных типов, в частности на оптоволокне.

+10
Слава Пороху! Слава ЗСУ!!!
31.12.2025 11:11 Ответить
+7
Щира Подяка ПП!
Наснаги та міцного здоров'я Шанованому ПП!
31.12.2025 11:14 Ответить
+6
Для фронту й для перемоги України! Петрові Олексійовичу - 👍👍👍💙💛🇺🇦
31.12.2025 11:16 Ответить
Слава Пороху! Слава ЗСУ!!!
31.12.2025 11:11 Ответить
А зеленський з міндечем та зЮзіком не піаряться , а тихенько крадуть і крадуть
31.12.2025 11:22 Ответить
а шо то зверху на дроні ,ватамна бомба ?
31.12.2025 11:12 Ответить
Котушка з оптоволокном...
31.12.2025 11:15 Ответить
загадку треба було залишити. Ну а якщо не йметься відповідати на подібні запитання, то треба було відповісти, що то кумулятивний *********.
31.12.2025 11:21 Ответить
Та у кацапів - такі самі... Їх фото вже гуляють по Інтернет... Тому я не розкрив "військову таємницю"...
31.12.2025 11:29 Ответить
жорстоко... прям як у якубовича на полі дурнів
31.12.2025 11:31 Ответить
бутиль самогону !
31.12.2025 11:53 Ответить
https://optokon.ua/ru/catalog/FPV-dron-fiber-drums
31.12.2025 11:17 Ответить
не зупиняється... та шож такоє!!
31.12.2025 11:13 Ответить
зелені зупинятори не тієї системи
31.12.2025 11:45 Ответить
Щира Подяка ПП!
Наснаги та міцного здоров'я Шанованому ПП!
31.12.2025 11:14 Ответить
Для фронту й для перемоги України! Петрові Олексійовичу - 👍👍👍💙💛🇺🇦
31.12.2025 11:16 Ответить
Щиро дякуємо!
31.12.2025 11:20 Ответить
А зе крім обісраної дупи у траппона що передав?
31.12.2025 11:21 Ответить
Дєрьмаковські пєтухі пєтров та іванов-час кукурікати.
31.12.2025 11:26 Ответить
Кожному своє:
Порошенко передає генератори та інше обладнання, зеленський лиш плодить дегенератів, які обкрадають наше військо!
31.12.2025 11:27 Ответить
хіба тіки військо?
31.12.2025 11:29 Ответить
Порох, справжній Гетьман України.
31.12.2025 11:31 Ответить
Дякуємо Петре Олексійовичу!
31.12.2025 11:44 Ответить
 
 