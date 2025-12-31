Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал бригадам ВСУ большую партию дронов, средства РЭБ, генераторы и другое оборудование.



Кто получил помощь?

Партию техники и оборудования передали десантникам, штурмовикам, морской пехоте, аэромобильным и механизированным бригадам, силам ТРО, авиации и военным учебным подразделениям.

"Это самая большая передача ударных дронов "Молния" за все время. Именно эти дроны уже показывают результат и поэтому вызывают наибольший интерес у подразделений", - отметил Порошенко.

Также воинам передали контейнер сетей против FPV-дронов, а также FPV-дроны различных типов, в частности на оптоволокне.

