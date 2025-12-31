Дроны, РЭБ и генераторы: полтора десятка бригад ВСУ получили большую партию техники
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал бригадам ВСУ большую партию дронов, средства РЭБ, генераторы и другое оборудование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Кто получил помощь?
Партию техники и оборудования передали десантникам, штурмовикам, морской пехоте, аэромобильным и механизированным бригадам, силам ТРО, авиации и военным учебным подразделениям.
"Это самая большая передача ударных дронов "Молния" за все время. Именно эти дроны уже показывают результат и поэтому вызывают наибольший интерес у подразделений", - отметил Порошенко.
Также воинам передали контейнер сетей против FPV-дронов, а также FPV-дроны различных типов, в частности на оптоволокне.
Топ комментарии
+10 YU ST
показать весь комментарий31.12.2025 11:11 Ответить Ссылка
+7 Wild MadDog
показать весь комментарий31.12.2025 11:14 Ответить Ссылка
+6 Joe Sm
показать весь комментарий31.12.2025 11:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наснаги та міцного здоров'я Шанованому ПП!
Порошенко передає генератори та інше обладнання, зеленський лиш плодить дегенератів, які обкрадають наше військо!