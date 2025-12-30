12 комплексов "Ай-Петри СВ" передали Воздушным силам и Сухопутным войскам
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал украинским защитникам 12 комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри СВ".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Куда отправят комплексы?
10 из них пойдут в Воздушные Силы и Сухопутные войска, а два будут защищать Киев от разведывательных и ударных дронов, рассказал Порошенко.
Комплексы закрывают не только линию фронта, но и украинские города от Zala, "Суперкамов", "Ланцетів" и другого оружия оккупантов.
