Новости Помощь ВСУ от Порошенко
537 8

12 комплексов "Ай-Петри СВ" передали Воздушным силам и Сухопутным войскам

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал украинским защитникам 12 комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри СВ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Куда отправят комплексы?

10 из них пойдут в Воздушные Силы и Сухопутные войска, а два будут защищать Киев от разведывательных и ударных дронов, рассказал Порошенко.

Комплексы закрывают не только линию фронта, но и украинские города от Zala, "Суперкамов", "Ланцетів" и другого оружия оккупантов.

ВСУ передали 12 комплексов Ай-Петри: что известно?
помощь (8285) Порошенко Петр (19696)
Сортировать:
Тільки не кажіть про це найвеличнішому лідеру **********, лусьне ще.
30.12.2025 11:55 Ответить
Слава Гетьману України!!!
30.12.2025 11:56 Ответить
але Мудрій Нарід все одне проголосує за Зелю
30.12.2025 12:00 Ответить
Говорят, на Новый год что ни пожелаешь..Желаю чтобы в новом году Порошенко был президентом 🤓
30.12.2025 12:03 Ответить
Спасибо, Пётр Алексеич, всегда верил и верю в тебя. Будь следующим президентом, на тебя одна надежда.
30.12.2025 12:01 Ответить
Що передав "Картель Єрмак/Міндіч і Ко" для ЗСУ???
Шалом ?
30.12.2025 12:04 Ответить
Порох працює.
30.12.2025 12:21 Ответить
ну скільки вже можна, папєрєдніки, досить дискредитувати наступника
30.12.2025 12:21 Ответить
 
 