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Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
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12 комплексів "Ай-Петрі СВ" передали Повітряним силам та Сухопутним військам

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав українським захисникам 12 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Куди відправлять комплекси?

10 із них підуть у Повітряні Сили та Сухопутні війська, а два захищатимуть Київ від розвідувальних та ударних дронів, розповів Порошенко.

Комплекси закривають не лише лінію фронту, а й українські міста від Zala, "Суперкамів", "Ланцетів" та іншої зброї окупантів.

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ЗСУ передали 12 комплексів Ай-Петрі: що відомо?
ЗСУ передали 12 комплексів Ай-Петрі: що відомо?
ЗСУ передали 12 комплексів Ай-Петрі: що відомо?

Автор: 

допомога (9311) Порошенко Петро (14982)
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Топ коментарі
+20
Слава Гетьману України!!!
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30.12.2025 11:56 Відповісти
+17
Говорят, на Новый год что ни пожелаешь..Желаю чтобы в новом году Порошенко был президентом 🤓
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30.12.2025 12:03 Відповісти
+15
Тільки не кажіть про це найвеличнішому лідеру **********, лусьне ще.
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30.12.2025 11:55 Відповісти

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