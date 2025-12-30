Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав українським захисникам 12 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Куди відправлять комплекси?

10 із них підуть у Повітряні Сили та Сухопутні війська, а два захищатимуть Київ від розвідувальних та ударних дронів, розповів Порошенко.

Комплекси закривають не лише лінію фронту, а й українські міста від Zala, "Суперкамів", "Ланцетів" та іншої зброї окупантів.

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