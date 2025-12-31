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Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
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Дрони, РЕБ та генератори: півтора десятка бригад ЗСУ отримали велику партію техніки

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав бригадам ЗСУ велику партію дронів, засоби РЕБ, генератори та інше обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Хто отримав допомогу?

Партію техніки та обладнання передали десантникам, штурмовикам, морській піхоті, аеромобільним і механізованим бригадам, силам ТРО, авіації та військовим навчальним підрозділам.

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"Це найбільша передача ударних дронів "Блискавка" за весь час. Саме ці дрони вже показують результат і тому викликають найбільший інтерес у підрозділів", - зазначив Порошенко.

Також воїнам передали контейнер сіток проти FPV-дронів, а також FPV-дрони різних типів, зокрема на оптоволокні.

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Бригадам ЗСУ передали велику партію дронів та іншої техніки
Бригадам ЗСУ передали велику партію дронів та іншої техніки
Бригадам ЗСУ передали велику партію дронів та іншої техніки
Бригадам ЗСУ передали велику партію дронів та іншої техніки
Бригадам ЗСУ передали велику партію дронів та іншої техніки
Бригадам ЗСУ передали велику партію дронів та іншої техніки

Автор: 

допомога (9311) Порошенко Петро (14982)
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Топ коментарі
+24
Слава Пороху! Слава ЗСУ!!!
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31.12.2025 11:11 Відповісти
+15
Щира Подяка ПП!
Наснаги та міцного здоров'я Шанованому ПП!
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31.12.2025 11:14 Відповісти
+14
Для фронту й для перемоги України! Петрові Олексійовичу - 👍👍👍💙💛🇺🇦
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31.12.2025 11:16 Відповісти

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