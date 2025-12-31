Дрони, РЕБ та генератори: півтора десятка бригад ЗСУ отримали велику партію техніки
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав бригадам ЗСУ велику партію дронів, засоби РЕБ, генератори та інше обладнання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Хто отримав допомогу?
Партію техніки та обладнання передали десантникам, штурмовикам, морській піхоті, аеромобільним і механізованим бригадам, силам ТРО, авіації та військовим навчальним підрозділам.
"Це найбільша передача ударних дронів "Блискавка" за весь час. Саме ці дрони вже показують результат і тому викликають найбільший інтерес у підрозділів", - зазначив Порошенко.
Також воїнам передали контейнер сіток проти FPV-дронів, а також FPV-дрони різних типів, зокрема на оптоволокні.
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