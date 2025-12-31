Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав бригадам ЗСУ велику партію дронів, засоби РЕБ, генератори та інше обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Хто отримав допомогу?

Партію техніки та обладнання передали десантникам, штурмовикам, морській піхоті, аеромобільним і механізованим бригадам, силам ТРО, авіації та військовим навчальним підрозділам.

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"Це найбільша передача ударних дронів "Блискавка" за весь час. Саме ці дрони вже показують результат і тому викликають найбільший інтерес у підрозділів", - зазначив Порошенко.

Також воїнам передали контейнер сіток проти FPV-дронів, а також FPV-дрони різних типів, зокрема на оптоволокні.

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