Воїнам 636-го зенітного батальйону, які збивають "шахеди" на Сумщині, передали автівку, генератори та зарядні станції. ВІДЕО+ФОТО
Петро Порошенко передав військовим 636-го окремого зенітного батальйону, який тримає небо над Сумщиною, автівку, генератори і зарядні станції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
Зенітники цілодобово зупиняють ворожі "шахеди", які залітають через кордон на Сумщині, щоб далі тероризувати всю країну.
"Останніми днями наша команда допомагала Києву, Дніпру та Запоріжжю ліквідовувати наслідки російських ударів. Закуповували генератори, зарядні станції, газові пальники - усе, щоб у людей були світло й тепло. Скликали позачергову сесію Київської міськради, шукали рішення для столиці й вимагали чітких відповідей, коли киянам нарешті повернуть світло. Сьогодні ж продовжуємо нашу постійну роботу для Збройних Сил України", - пише у соцмережах пʼятий президент.
"Працювати на Сумщині - означає захищати не лише область, а й всю країну. Саме звідси ворожі дрони, якщо їх не зупиняти, розлітаються далі - у наші міста й села", - пояснює Порошенко.
"На жаль, держава й досі не спроможна повністю закривати потреби протиповітряної оборони. Великі системи залежать від допомоги партнерів, а зенітники й мобільні групи часто тримаються завдяки волонтерам. Уявіть лише, хлопці щодня стоять у холодних полях при мінус 15. Тому для групи, яка працює з дронами-перехоплювачами, ми підготували й передаємо машину, генератори та зарядні станції, щоб забезпечити їм бодай мінімальні умови для служби", - пише пʼятий президент.
"Поки росія тероризує цивільних, українське небо тримається на плечах цих людей. Сьогодні Сумщина без перебільшення захищає всю країну від ракет і дронів. А наше завдання - бути поруч і допомагати їм у цьому", - наголошує Порошенко.
Підрозділи ППО в ЗСУ мають типову військову ієрархію від найменшого до найбільшого:
Відділення (у складі взводу/батареї),
Взвод/Батарея (частина роти/дивізіону),
Рота/Батарея (входить до батальйону або бригади),
Батальйон/Дивізіон,
а далі Полк (для частин ПВО, які підпорядковані оперативно-тактичним або повітряним командуванням),
і врешті Бригада (наприклад, зенітно-ракетні бригади, що підпорядковуються Повітряним Силам), яка складається з кількох батальйонів (дивізіонів). Структура залежить від роду військ ППО (ЗРВ, РЛЗ тощо) та їхнього рівня підпорядкування, але зберігає загальну ієрархію: відділення → взвод/батарея → рота/батарея → батальйон/дивізіон → полк → бригада.