НАТО координирует более 80% поставок военной помощи Украине, - посол Гетьманчук

НАТО в настоящее время отвечает за более 80% поставок военной помощи Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в прошлом году благодаря запуску программы PURL, предусматривающей закупку оружия в США за счет Европы и Канады, НАТО впервые начало координировать поставки оружия через инициативу НАТО по безопасности и тренировкам для Украины в Висбадене (NSATU).

"Если обобщить, NSATU на сегодняшний день отвечает за более 80% поставок военной помощи для Украины. Это в целом, не только в рамках PURL", - отметила Гетьманчук.

Она напомнила, что под NSATU находится польский логистический хаб в Жешуве (LEN-P), через который осуществляется подавляющее большинство поставок, а также завершается процесс интеграции румынского хаба LEN-R под зонтик NSATU.

Гетьманчук добавила, что именно в НАТО формируется и валидируется финальный список оборонных потребностей Украины, который на техническом уровне называется CURL (Comprehensive Ukraine Requirements List), частью которого является PURL - американское вооружение.

Что такое программа PURL?

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

