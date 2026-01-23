НАТО координує понад 80% постачання військової допомоги Україні, - посол Гетьманчук
НАТО наразі відповідає за понад 80% постачання військової допомоги Україні.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, минулого року завдяки запуску програми PURL, що передбачає закупівлю зброї у США коштом Європи та Канади, НАТО вперше почало координувати постачання зброї через ініціативу НАТО з безпекової допомоги та тренувань для України у Вісбадені (NSATU).
"Якщо узагальнити, NSATU на сьогодні відповідає за понад 80% постачання військової допомоги для України. Це загалом, не лише в рамках PURL", - зазначила Гетьманчук.
Вона нагадала, що під NSATU перебуває польський логістичний хаб у Жешуві (LEN-P), через який здійснюється переважна більшість постачань, а також завершується процес інтеграції румунського хабу LEN-R під парасольку NSATU.
Гетьманчук додала, що саме у НАТО формується та валідується фінальний список оборонних потреб України, який на технічному рівні називається CURL (Comprehensive Ukraine Requirements List), частиною якого є PURL - американські озброєння.
Що таке програма PURL?
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
