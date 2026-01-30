Болгария совместно с Италией построит военную базу НАТО
Болгария и Италия ратифицировали соглашение о совместном строительстве военной базы НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении болгарского парламента после голосования 29 января.
Решение приняли во время одной сессии парламента. Соглашение поддержали большинство депутатов, за исключением пророссийских и некоторых националистических фракций.
Что предусматривает новый военный объект
Согласно соглашению, базу построят вблизи села Кабиле на юго-востоке Болгарии.
Новая инфраструктура позволит разместить на ней военные подразделения. База сможет принимать батальон, бригаду или даже полноценную дивизию в соответствии с потребностями Альянса.
Соглашение возлагает на Италию ответственность за строительство жилых, служебных и инфраструктурных объектов. Болгария также будет участвовать в проекте и обеспечит собственный вклад.
Болгарские депутаты подчеркнули, что объект укрепит обороноспособность страны. Они назвали этот шаг важным для стабильности в восточной части Европы
Дипломатический и безопасностный контекст
Этот проект является частью более широкого плана укрепления позиций НАТО на восточном фланге. Альянс расширяет инфраструктуру, чтобы лучше реагировать на изменения в обстановке безопасности.
Парламент поддержал проект, несмотря на некоторые политические разногласия. Часть оппозиционных депутатов выразила обеспокоенность по поводу влияния на местные общины.
Создание базы планируется поэтапно.
Т.е Италия захотела себе базу на территории Болгарии. В статье пишут что финансирование будет не с НАТО, а Италии.
Не взлетит. У Италии нет региональных целей осуществить которые поможет база.