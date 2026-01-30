Болгария совместно с Италией построит военную базу НАТО

Болгария и Италия ратифицировали соглашение о совместном строительстве военной базы НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении болгарского парламента после голосования 29 января.

Решение приняли во время одной сессии парламента. Соглашение поддержали большинство депутатов, за исключением пророссийских и некоторых националистических фракций.

Что предусматривает новый военный объект

Согласно соглашению, базу построят вблизи села Кабиле на юго-востоке Болгарии.

Новая инфраструктура позволит разместить на ней военные подразделения. База сможет принимать батальон, бригаду или даже полноценную дивизию в соответствии с потребностями Альянса.

Соглашение возлагает на Италию ответственность за строительство жилых, служебных и инфраструктурных объектов. Болгария также будет участвовать в проекте и обеспечит собственный вклад.

Болгарские депутаты подчеркнули, что объект укрепит обороноспособность страны. Они назвали этот шаг важным для стабильности в восточной части Европы

Дипломатический и безопасностный контекст

Этот проект является частью более широкого плана укрепления позиций НАТО на восточном фланге. Альянс расширяет инфраструктуру, чтобы лучше реагировать на изменения в обстановке безопасности.

Парламент поддержал проект, несмотря на некоторые политические разногласия. Часть оппозиционных депутатов выразила обеспокоенность по поводу влияния на местные общины.

Создание базы планируется поэтапно.

