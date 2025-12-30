Польща просить Єврокомісію перевірити TikTok через антиєвропейські відео

Польща звернулася до Європейської комісії з проханням розслідувати діяльність платформи TikTok після появи на ній контенту, створеного штучним інтелектом, який закликає до виходу країни з ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі заступника міністра цифровізації Даріуша Штандерського до Єврокомісії.

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За словами польського чиновника, контент поширюється у польськомовній частині платформи та має ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії. У листі зазначено, що такі матеріали загрожують громадському порядку, інформаційній безпеці та цілісності демократичних процесів у Польщі та в усьому ЄС.

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Російський слід

У відео, створених ШІ, молоді жінки виступають із заявами на підтримку виходу Польщі з ЄС або поширюють ультраправі меседжі, критикуючи міграційну політику та чинний уряд. Речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що цей контент може бути російською дезінформацією, а наратив відео "абсолютно не відповідає інтересам Польщі й на 100% відповідає інтересам Росії".

"Якщо уважно придивитися, у цих відео можна помітити російську синтаксичну структуру", — додав Шлапка.

Польські посадовці закликали Єврокомісію вжити наглядових заходів і розпочати провадження щодо TikTok через невиконання платформи обов’язків як великої інтернет-компанії.

РФ дозволила відключати інтернет від "небезпечних" країн

Тим часом у Держдумі РФ пройшов перше читання проєкт закону, який посилює контроль з боку Роскомнагляду (РКН) за передачею відомостей про росіян до інших країн і фактично надає відомству право відключати російські послуги від іноземних.

Як пише The Moscow Times, ідеться про порядок транскордонної передачі персональних даних, який із березня 2023 року набув дозвільного характеру – тобто передавати інформацію до закордонних сервісів можна лише зі схвалення РКН.

Згідно з ухваленим документом, який вносить корективи до закону "Про персональні дані", змінюються "підстави для включення до російського списку іноземних держав, які забезпечують адекватний захист прав суб'єктів персональних даних".

До нього входять, наприклад, Білорусь, Вірменія та інші.

Тепер при включенні до цього переліку РКН оцінюватиме конкретні "ефективні заходи" реагування держав щодо захисту персональних даних, а не лише законів, які захищають такі дані.

Це означає, що влада Росії в особі РКН отримує право забороняти сервіси, пов'язані з "небезпечними" країнами.

"Ухвалення законопроєкту дозволить підвищити рівень захищеності персональних даних громадян Російської Федерації при їх транскордонній передачі, забезпечуючи конституційне право на недоторканність приватного життя", – йдеться в пояснювальній записці.

Поправки припускають, що тепер для зарубіжних країн, у які можуть передаватися дані росіян, запроваджується "презумпція винуватості", навіть незважаючи на дію на їхній території Конвенції Ради Європи про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних.

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